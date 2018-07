Todo lo que cualquier amante de la cultura pop de los años ’90 puede llegar a querer tiene un nombre de diva: Mariah Carey. Este año, ese regalo anticipado de Papá Noel llegará en concierto de la icónica diva, hacedora del villancico pop por antonomasia, All I Want For Christmas is You.

Será el próximo lunes 17 de diciembre en el Wizink Center, antiguo Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, en un concierto organizado por Live Nation en el marco del All I Want For Christmas Is You Tour. Es la primera tras 18 años sin visitar la capital que podremos ver a Mariah en concierto en Madrid.

Al margen de algunos momentos mediáticos que hacían visible que la artista estaba en horas especialmente bajas ( aquella fallida performance en Times Square en la Nochevieja que recibía 2017 ), un concierto de una diva de este calibre, que ha vendido más de 200 millones de discos y ha cosechado dieciocho números 1 en el Billboard Hot 100, siempre es una experiencia único en territorio pop.

Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el próximo 16 de julio a las 10h. a través tanto de Ticketmaster como de la propia web de Live Nation. Unos días antes, el jueves 12 de julio a las 10 a.m., se abrirá una preventa para los miembros del Club de Fans de Mariah Carey, y el viernes 13 se abrirá otra preventa para los usuarios registrados en la web de Live Nation.

Reina de la Navidad