Con dos EPs (Remescles, acoples i melismes (2015) y Verbena (2016)) y un disco, Maria Arnal & Marcel Bagès han revolucionado el folclore que viene de lejos, que está en los anales de nuestra historia. Dándole una nueva capa, continuando una cadena de transmisión. Trabajan canciones de tradición oral y de código abierto a partir de grabaciones de campo, de fonotecas y archivos digitalizados. Remezclan todo eso y toman textos de clásicos como Ovidi Montllor, Joan Brossa, Vicent Andrés Estellés, o de amigos como Marc Sampere Moya o Héctor Arnau. 45 cerebros y un corazón (Fina Estampa, 2017) se editó el pasado 21 de abril.

Reconocen que “en el disco ha habido dos influencias, al menos para mí, Arca (que se la enseñamos a David Soler guitarra con el que han colaborado, además de Grey Filastine en las bases de dos canciones) y la Kate Tempest, que me influencia mucho en las letras que escribí, en la manera de cantarlas. Son referencias muy recientes, pero que están en el disco”, nos comentó Maria Arnal.

Estuvimos hablando con ellos en un café de Malasaña, antes de verles al día siguiente en el Teatro del Arte, donde consiguieron un lleno absoluto y emocionaron. Tienen algo de montaña rusa emocional, su música es “intensa, magnética y llena de detalles”, como define Maria. Su discurso es claro, potente y sentido. Y su música, reveladora e inspiradora.

¿De dónde surge Maria Arnal i Marcel Bagés?

Maria: La conexión la hace tres años Marc Sempere Moya del colectivo Compartir Dóna Gustet. En aquel momento no cantaba profesionalmente, aunque me encantaba cantar. Hice otro camino, porque estudié traducción y literatura. En ese momento cantaba un poco en casa y en la ducha. Tenía unas cuantas canciones chulas. Marc siempre me decía que me buscara un guitarrista. Marc estaba haciendo una película y necesitaba una música para los créditos, la película iba sobre el Ball del Velatori, el baile del velatorio, que es una canción que tenemos en nuestro repertorio y que está en este último disco y en la que grabó las guitarras Marcel. Fue una conexión natural nuestro encuentro. Nos entendimos súper bien desde el principio.

El título del disco 45 cerebros y un corazón es como muy revelador. ¿Consideráis que vivimos en un mundo demasiado racional?

Maria: Este título es muy evocador y poético. Pero hace referencia a una canción del disco que habla de que se encuentran 45 cerebros y un corazón en una fosa común. Y queríamos aprovechar el disco para hablar de eso, del tabú del silencio y dar voz a estas historias que sirven como ejemplo de hilo conductor.

Han dicho de vosotros que hacéis canción social. ¿Os veis ahí?

Maria: Intentamos huir de las etiquetas. Es algo que también intentamos con las canciones que cantamos. Una de las prácticas que hacíamos al principio era coger canciones, grabaciones de campo de archivos fonográficos y fonotecas digitalizadas, y transformarlas y utilizarlas. Eso lo podíamos hacer porque esas canciones estaban pensadas así, como intervenciones. Y nosotros le ponemos unas cuantas piezas más.

En ese momento hay un pack, y hay que intentar quitarse de encima una serie de cosas. Por ejemplo, que si haces este tipo de canciones se supone estás atribuyendo una nostalgia, un romanticismo al pasado, que va a ser mejor. O a nivel de terminología siempre se utilizan las mismas expresiones, como recuperar, actualizar o rescatar. Todo eso a nosotros no nos interesaba, porque consideramos que son formas muy fórmulas. Lo que nos gusta a nosotros es imaginarnos e inventar otras posibilidades.

A la hora de definirnos nos cuesta mucho porque tenemos un rechazo a encontrar una manera. Lo que nos define es la manera que tenemos de relacionarnos con las canciones, el contenido de las letras y la relación entre la guitarra y la voz.

Siempre está ahí presente la cuestión de si el artista tiene que hablar de política o no. ¿Vosotros lo tenéis claro?

Maria: Es que todo está mezclado. No hay universos herméticos. Todo es todo. Entonces no hay categorías y por eso nosotros entendemos, eso lo hemos aprendido de la lucha feminista, que lo personal también es político. Entonces eso lo explicamos desde las letras, porque son cosas que nos interesan a nosotros. Ya lo llevamos nosotros mismos dentro.

Tenéis una mirada tanto hacia adelante, como hacia atrás. Os interesa la historia, el folclore tradicional. ¿Qué punto de interés tiene para vosotros?

Maria: Porque son bonitas. Porque nos gustan.

Marcel: Porque son sonoridades que también hablan de nosotros. Están en nuestro entorno. Sí que es cierto que algunos ambientes hay un rechazo a lo cercano, y más cercanía con lo que es de fuera, que no se cuestionan. Y con lo de aquí cuesta más. Y yo conecto mucho con la zona del Ebro, porque soy de allí, y allí hay una vergüenza con la música de allí, la jota, el folclore, a la gente joven le cuesta más. Yo no tengo ningún tipo de problema en escuchar música de fuera y sentirla como propia.

¿Os veis en una escena indie o independiente?

Marcel: No. No nos vemos en ninguna escena. Que es algo interesante de nosotros, y de la propuesta. Pasa que le gusta a una señora o señor, de 70 u 80 años, aunque dicen que la guitarra suena muy fuerte (risas). Pero también hay gente joven a la que le gusta. Y hemos tocado en contextos indies, de world music,… Hemos teloneado a los Butifarra y a Mishima.

Maria: Y cuadra, porque nosotros también intentamos no tener prejuicios. Y creo que la gente que nos escucha tampoco los tiene…

Os interesa la poesía. ¿Qué tiene de fuerza para ti la poesía?

Maria: Justamente que rechaza la idea de que hay un significado delimitado. La poesía crea un espacio en el que cada uno puede imaginar una cosa diferente. Y, entonces, pienso que eso es lo que buscamos nosotros con nuestra música. Todo el tiempo estamos intentando no quedarnos en la forma imaginada, por ejemplo de tradición y vanguardia sería muy superficial… El título del disco, por ejemplo, es muy evocador y poético: sugiere, cada uno se puede imaginar lo que quiera. Y eso lo hace poético.

¿Qué emociones os gusta transmitir en vuestras canciones?

Maria: La vida. La crueldad del vivir. Acción…

Marcel: A mí me encanta eso que dice Paco, Niño de Elche, en el texto del libreto: “la vida tal vez no nos pertenezca, pero vivirla, sí”.

¿Tocar en directo qué os ofrece?

Maria: Es encontrar un espacio para compartir todo esto. Ofrecemos muchas emociones. Y si la gente conecta, es un viaje.

¿Qué os cabrea ahora mismo?

Maria: El circo político que hay es espectacular. Y tiene que ver con todo lo que trabajamos en el disco. Lo de la corrupción es espectacular, y el PP…

Marcel: Es como una noria que parece que no se acaba. Cuando ves las noticias y ves que pasan cosas… Hay épocas en las que conectas, y sigues mucho las noticias, y otras en las desconectas, y todo parece igual…

¿Os gustaría de alguna manera representar una tradición da Cataluña, de España, en el extranjero?

Marcel: No, no tenemos muy desarrollado el sentimiento nacionalista. No me imagino como el (por entonces) príncipe Felipe con la bandera en las Olimpiadas, ni con la señera…

