Si Ai Weiwei es uno de los artistas plásticos más reconocidos actualmente por obas y por su activismo político, es por algo. Y si no es cineasta, es por algo también. Todos le agradecimos su exposición sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Alcatraz; y la investigación sobre las secuelas del terremoto de Sichuan; y la de las detenciones del gobierno chino.

Weiwei nunca se ha callado ante nada ni ante nadie: llegó a poner en duda la participación de Spielberg en las Olimpiadas de 2008 por su endeble implicación en las irregularidades políticas del evento. Nosotros le agradecimos entonces y ahora toda su creatividad y toda su energía, y también que se haya embarcado en la realización de Marea Humana, su último documental. Pero, ¿debe su interés en la reivindicación de injusticias manifestarse a través del cine? Porque, aunque no sea cineasta en exclusiva, dirige. Y eso sí que debemos ponerlo en duda.

“La lástima al margen de las propias vidas que se retratan, es que la película, como película, no aporta nada. No vale más que un reportaje. No hay apenas mirada por parte de un Ai Weiwei que solo chupa plano”

Marea Humana se ha producido a lo largo de 2 años y en 23 países incluyendo Grecia, Siria, Iraq, Afganistán, Turquía, Gaza, Jordania, Kenia, México y un montón de infiernos en la Tierra que nos recuerdan que el drama de los refugiados NO se reduce a Oriente Medio. En total, su película dura dos devastadoras horas y veinte minutos que conmocionan, despedazan, enfurecen, desolan y, muy tenuemente, dejan un rayito de esperanza al final. Pero la lástima al margen de las propias vidas que se retratan, es que la película, como película, no aporta nada. No vale más que un reportaje. Ni siquiera la belleza de los planos rodados con drones, desde lejos, los cuales sí que podrían hablar de nuestra igualdad y similitud, como describe un astronauta sirio, agregan algo más que esa belleza. No hay apenas mirada. Y la historia de cada una de las personas que hablan a cámara es demasiado importante como para juzgarlo como una pieza artística, pero eso quiso hacer Weiwei al llamarlo “documental” y no “periodismo de investigación”.

Eso es lo que quiso hacer cuando presentó la película al Festival de Venecia en la edición pasada. No solo por la importancia de lo que estaba rodando, sino por la mirada con la que estaba rodando. Eso es el documental. Y la suya, que está evidentemente presente por encontrarse él mismo en numerosos planos, no aporta más que una cercanía por ponerse a la altura de las trágicas vidas que retrata, las que subsisten en tiendas de campaña entre arañas y las que se mojan cuando llueve, y las que lloran a sus hijos muertos y desaparecidos en el mar, y las que se enjuagan las lágrimas por los gases con los que les atacan para evacuar los campamentos. No, es imposible ponerse a su altura, y Weiwei no debería intentarlo.

“Echamos de menos más sensibilidad y menos estampa. Más personajes a los que acompañar y menos entrevistas efímeras”

Y es simplemente eso lo criticable: la falta de sentido de su presencia. Porque si fuese un tema de egos, hablaríamos de Werner Herzog y sus narraciones en off, con su reconocible y patente acento alemán. Pero Herzog jamás ha puesto únicamente la cámara para registrar lo que pasa al otro lado. El alemán se detiene en lo inesperado, en lo que a él le interesa: en contar algo a través de su mirada única. Y eso es lo que echamos de menos en Marea Humana: más sensibilidad y menos estampa. Más personajes a los que acompañar y menos entrevistas efímeras.

Ahora, si la película se contempla como documento informativo, entonces sí. Entonces se pueden recorrer todos esos países de la mano de Weiwei y su equipo. Y llorar, llorar mucho. Porque, película o no, lo que ahí está pasando es tan verdad como tú y yo. Y continúa mientras yo escribo, y tú lees.

