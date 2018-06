Tras dos años girando con el disco de celebración del décimo aniversario de la banda, Dorian por fin han publicado su nuevo álbum de estudio. Justicia Universal es uno de los discos más esperados de esta temporada en nuestro país y lo cierto es que la espera ha merecido la pena. Un trabajo ambicioso y diverso que nos muestra la versión más madura de la banda de Barcelona. Hemos tenido la oportunidad de hablar brevemente con Marc Dorian sobre estas nuevas canciones y el presente y futuro de Dorian.

Justicia Universal es el primer disco con material íntegramente nuevo que sacáis desde 2013. ¿Cuánto habéis tardado en componer estas canciones y por qué tanto tiempo?

Hemos tardado cerca de año y medio en hacer este álbum, desde que empezamos a componerlo en serio hasta que ya lo tienes terminado y lo mandas a fabricar. Un año y medio muy largo, con muchísimo trabajo. El motivo por el que también hemos tardado un poquito más es porque durante dos años estuvimos tocando mucho fuera de España y no tuvimos tiempo de pegar tanto el siguiente álbum. Pero no, no quiere decir que hayamos estado de vacaciones debajo de un cocotero. Ni mucho menos. Hemos empalmado giras con el disco y el disco, ahora, con lo nuevo.

“En ‘Justicia Universal’ ha influído el disco “desenchufado” que hicimos. Porque el hecho de hacer un unplugged nos obligó a producir las canciones a la manera clásica”

En 2015 sacasteis Diez Años y Un Día con las versiones acústicas de algunos de vuestros temas más emblemáticos. ¿Ha influido en algún modo en vuestro proceso de composición el revisar esas canciones e intentar darles la vuelta?

Sí, sí que ha influído en Justicia Universal el disco “desenchufado” que hicimos. Porque el hecho de hacer un unplugged nos obligó a producir las canciones a la manera clásica, es decir, con material hardware, con micros y baterías clásicos… Y, en cambio, el sonido de Dorian clásico era bastante electrónico, pop pero electrónico. Y lo que hemos hecho en este álbum nuevo es unir los dos mundos. El mundo analógico y el digital, de tal manera que Justicia Universal es un disco que suena actual, moderno y electrónico pero tremendamente vibrante y vivo en cuanto a sonido.

Se oyen mucho los sintetizadores en este disco. Hay muchos momentos, como en Señales, en los que uno se acuerda de The Cure. ¿Hay algún homenaje buscado ahí?

The Cure siempre nos han gustado mucho. Toda la banda, pero especialmente Robert Smith, tiene una manera de componer y de arreglar muy particular. Siempre es una influencia importante. Dorian siempre ha tenido un componente muy new wave en su sonido y en algunas canciones de este álbum, como Algunos Amigos o Señales, aparece claramente esa influencia.

Vuestras letras nunca son simples y siempre merece la pena escuchar vuestros discos deteniéndose en ellas. Pero me parece que en Justicia Universal son verdaderamente ambiciosas. También me parece que es vuestro disco más político desde El Futuro No Es De Nadie (2006).

Gracias.

“La calle va claramente por delante de la clase política y, de alguna manera, todo esto que está pasando tenía que salir en algunas canciones del álbum”

¿Por qué ahora? Sobre todo teniendo en cuenta que La Velocidad del Sonido se publicó en tiempo mucho más cerca del 15-M, movimiento que llegó a utilizar algunas de vuestras canciones…

Porque estamos en un momento en el que la calle, no solo en España, sino en otros países del mundo, está más vibrante que nunca. Estamos asistiendo a toda una transformación de la sociedad gracias a movimientos como el feminista, los colectivos LGTB, los colectivos contra el racismo o las plataformas contra los desahucios.

La calle va claramente por delante de la clase política y, de alguna manera, todo esto que está pasando tenía que salir en algunas canciones del álbum. Los músicos somos parte de la sociedad y lo que te preocupa siempre acaba saliendo en las canciones. En nuestro caso hay temas que nos preocupan como la corrupción política, los paraísos fiscales, el cambio climático, o las redes sociales. Y de todo ello hemos hablado en algunas de estas canciones porque realmente están ahí, están candentes.

También es llamativo que, aunque las letras sobre fiesta, desfase y viajes astrales están aún presentes en Justicia Universal, no lo están tanto como en vuestros anteriores trabajos, como La Ciudad Subterránea (2009). ¿Ha cambiado de algún modo lo que os está alimentando a la hora de componer?

“‘Justicia Universal’ es un disco en el cual los temas son más diversos que en otros álbumes. Y eso, lógicamente, tiene que ver con madurar”

Lo que cambia es tu punto de vista sobre las cosas. Las personas en el fondo no cambiamos tanto, no te creas. Tenemos una esencia y hacemos lo que podemos a veces por mejorar, pero la esencia sigue siendo la misma. Sí, creo que Justicia Universal es un disco en el cual los temas son más diversos que en otros álbumes. Y eso, lógicamente, tiene que ver con madurar y con preocuparte por otras cosas. Ahora tenemos desde un canto a la concordia entre Latinoamérica y España, que es Llévame hasta una reflexión sobre el paso del tiempo y la amistad, que es Algunos Amigos; o una reflexión sobre los problemas interiores y las adicciones de un personaje en Duele. O sea, vamos hablando de distintos asuntos que nos interesan.

Ya has mencionado antes que en los últimos dos años habéis estado yendo y viniendo a América Latina. En especial parece que la conexión de Dorian con México es cada vez más importante en vuestra trayectoria. Y en este disco ya en las letras o en la colaboración en Duele con León Larregui, el cantante de Zoé, se nota que está muy presente. ¿Qué le han aportado a Dorian el público y la industria mexicanos?

Nos obligó a ponernos las pilas. Porque cuando empezamos a ir allí, hace ya unos años, tuvimos que empezar de cero. Y esto hizo que la banda, que ya tenía una posición en España, tuviera que empezar de cero, ponerse las pilas y conquistar, de alguna manera, cada plaza de nuevo. Así que lo que nos enseñó México fue humildad. Por otra parte, tienen una cultura vastísima, una geografía inabarcable y una escena musical vibrante que nos ha influído mucho en estos últimos años. México ha sido y sigue siendo como nuestra segunda casa.

“Vamos a tener mucha presencia de ‘Justicia Universal’ en esta nueva gira. No vamos a vivir del pasado”

Venís ahora mismo de dar unos cuantos conciertos en Estados Unidos. ¿Cómo ha ido eso?

Pues muy bien, hemos tenido una experiencia muy buena, un primer contacto con el público de allí. Y, la verdad, nos llevamos a casa muy buenas sensaciones con el público. Creo que vamos a tener un desarrollo interesante en los próximos años allí.

Por un lado, las letras en Justicia Universal están muy elaboradas. Pero, por otro, sois una banda de conciertos y, en especial, de festivales. ¿Crees que el público que os vea en Benicàssim va a empatizar con estas letras tan curradas que lleváis ahora u os consideráis un poco esclavos de vuestros hits?

No no, qué va. Este disco va a calar, sin lugar a dudas. Vamos a tener mucha presencia de Justicia Universal en esta nueva gira, tanto de salas como de festivales. Estamos plenamente seguros de que es un disco que tiene varios temas que van a formar parte de los clásicos de la banda. O sea, que no vamos a vivir del pasado.

GIRA:

08.06: Valencia, Festival de les Arts

09.06: Palencia, Palencia Sonora

06.07: Málaga, Weekend Beach

14.07: Alcudia, Plaza de toros

20.07: Cádiz, No Sin Música Festival

21.07: Alburquerque, Contempopranea

22.07: Benicàssim, FIB

04.08: Burriana, Arenal Sound

11.08: Aranda de Duero, Sonorama Ribera

01.09: Guadalajara, Festival Gigante

09.11: Madrid, La Riviera

15.11: Bilbao, Kafe Antzokia

16.11: Pamplona, Zentral

17.11: Vitoria, Jimmy Jazz

23.11: Barcelona, Razzmatazz

30.11: Santiago de Compostela, Capitol

01.12: A Coruña, Inn Club

15.12: Valencia, Sala Moon

21.12: Santander, Escenario Santander

Dorian