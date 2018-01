¿Cuántos días, semanas, meses e incluso años de tu vida has invertido o tienes pensado invertir en ver series de televisión? Entre las que viste y las que pretendes ver, a razón de una hora por capítulo, cerca de diez capítulos por temporada y cinco temporadas por serie, las horas te salen a devolver en la Declaración de la Renta.

Por eso, desde la plataforma Marathon Streaming Data han decidido analizar la relación del ser humano medio con las series de ficción, la última gran adicción de la cultura de masas. Como principal gancho, ese: una especie de mapa-formulario en el que puedes seleccionar las series que has visto (están las más populares, y algunas más) y, automáticamente, te calcula el tiempo invertido de tu vida en plantarte frente a la pantalla en pijama merendándote a razón tus series favoritas.

Por poner algunos ejemplos concretos: si has visto Friends entera has invertido casi 11 días laborables enteros en ver las diez temporadas; si has visto Mad Men, habrás pasado 72 horas, es decir, más de nueve días laborables; y si has visto los más de 600 capítulos de Los Simpsons, has invertido casi diez días completos y casi 230 horas de tu vida.

Además, el servicio da otros datos, como la cantidad de datos y de disco duro que has utilizado en descargar las series; o el tiempo que has invertido en ver cada cadena americana en concreto (aunque este servirá más para el público americano, claro).

HAZ CLICK AQUÍ Y ENTÉRATE CUÁNTO TIEMPO HAS INVERTIDO EN VER SERIES

Sobredosis de TV