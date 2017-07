Un mapa recoge todas las tiendas de vinilos que hay en el mundo

La moda del vinilo no está siendo lo pasajera y caduca que muchos pensaban al principio. Y es que en la última década la recuperación del formato físico más icónico y estético no ha dejado de crecer. Para haceros una idea, dos datos: las ventas en discos de vinilo representan casi el 18 % de las ventas totales; y el 6 % de los ingresos totales de la industria musical.

Parece un dato menor, pero no lo es. Y como muestra, la decisión que hizo explícita Sony Music hace unos días, confirmando que debido al aumento en las ventas en dicho formato, fabricará otra vez sus discos en vinilo, casi treinta años después de que abandonase dicho formato en 1989. Y es que las ventas en discos de vinilo en, por ejemplo, Japón, multiplican por ocho el número de ventas en dicho formato en 2010: 800.000 unidades. Mientras tanto, en el Reino Unido la venta en vinilos supera incluso la venta de canciones en formato digital; y en Estados Unidos estamos hablando de ventas en una cuantía que supera los 17,2 millones de unidades de vinilos.

Por eso, y por el romanticismo y pasión que profesa al formato el locutor de radio alemán Marcus Maack, su proyecto de crear un mapa de las tiendas de discos de vinilo en todo el mundo ha pasado de ser un mero divertimento de un friki apasionado por el formato a una de las plataformas más útiles para amantes del vinilo.

La primera versión de su web nació en 2012. Todo nació como un complemento a lo que él ya hacía en los años ’90: apuntarse sus tiendas favoritas de ciudades como Londres, Bristol y Brighton; algo que comenzó a plasmar gracias a herramientas como Google hace cinco años. Ahora mismo, Recordstore.love acumula 4.800 tiendas en un mapa liderado por Estados Unidos, seguido por Alemania y Reino Unido y en el que España ocupa el séptimo lugar, con algo más de 200 tiendas registradas.

Mapa vinilero