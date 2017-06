Manu Chao estrena ‘La Marea’, un hit de reggae-pop que lo devuelve a sus raíces

Hace solo unos días hablábamos de la hiperactividad que estaba llevando a cabo Manu Chao después de una década de pasotismo y actividades puntuales, sin hablar de que lleva también diez años sin publicar nuevo álbum de estudio. Pero desde enero a esta parte, ha difundido un par de canciones de TI.PO.TA, el proyecto que comparte con la actriz griega Klelia Renesi; y otras tres canciones firmadas en solitario.

Ahora, a esas tres canciones que os compartíamos hace unos días (Seeds of Freedom, Words of Truth y No solo en China hay futuro), el que fuera líder de Mano Negra difunde una nueva canción: La Marea, un reggae distópico que en apenas dos minutos y medio despliega el grueso de las marcas de agua más identificables del músico francés.

Ya van cuatro canciones, así que no sería raro ver que en cualquier momento aparece un disco nuevo reuniéndolas todas… ¿o quizás es que Manu Chao se ha dado de lleno al formato single, haciendo caso a los tiempos que corren y las maneras de consumir música de estos años?

Manu se marea