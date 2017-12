Hay un poco de culto a un amigo pero también hay una razón para que Iggy Pop y Jarvis Cocker hayan decidido versionar Red Right Hand, una de las canciones más conocidas de Nick Cave & the Bad Seeds, perteneciente al icónico Let Love In que publicó Cave en 1994.

Y es que el destino de esta versión es ser una de las canciones que más suene en Peaky Blinders, una de las ficciones revelación de los últimos años. Ya lo hace la original desde hace ya cuatro años como cortina central de la serie.

Ahora, el que fuera líder de los Stooges y el de Pulp consiguen redimensionar este auténtico himno del rock oscuro, manteniendo la genética y el espíritu de la original pero moviéndola por terrenos tan singulares como la de las voces de Pop y Cocker.

Dos manos derechas