Haciendo un guiño a sí mismos y a su actuación hace ahora 25 años en los Juegos Olímpicos de Barcelona, Los Manolos vuelven a “subirse al escenario” con un nuevo disco que se publica hoy: Manolos, suban al escenario.

Se trata de una revisión de su repertorio más icónico con colaboraciones de personalidades históricas de la cultura popular (el fallecido Peret, compañeros generacionales como Tomasito o la actriz Victoria Abril, por ejemplo) y muchos de los considerados “hijos de la rumba catalana”, como Ojos de Brujo, Los Delinquentes, El Sevilla de los Mojinos Escozíos, La Troba Kung-Fú o Tonino Carotone, entre otros.

El álbum revisa y actualiza auténticos himnos de la rumba catalana como All My Loving, Esa rumba va, Hace tanta calor o Strangers in the Night, entre otras; además de la presentación de un nuevo single como Seré feliz, en donde versionan el I Will Survive de Gloria Gaynor pero manteniendo la genética sonora del proyecto a pesar de que hayan pasado cerca de veinte años sin que Los Manolos publiquen nuevas canciones.

Parece que aun tienen cosas que decir, y lo demostrarán en el ViñaRock, cita donde arrancarán su gira de retorno.

Rumba viva