“Los zapatos tienen un misterio que solo conoce la mujer que los lleva, es la manera de caminar, es mucho más”, afirma Manolo Blahnik. Y es que millones de mujeres en todo el mundo admiran los zapatos del canario y algunas incluso los compran. Eso sumado a las terribles secuelas que ha dejado Sexo en Nueva York en nuestra sociedad, justifican una exposición como Manolo Blahnik, el arte del zapato, que podrá verse en el Museo Nacional de Artes Decorativas hasta el 8 de marzo.

La muestra festeja por todo lo alto el 75 aniversario del diseñador de calzado mediante un homenaje que incluye dos centenares de pares de zapatos, una selección de fotografías del fondo fotográfico de la revista Vogue pertenecientes a los archivos de Condé Nast España y piezas de la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas, así como algunos modelos míticos del diseñador y bocetos de sus obras. La muestra asegura que a lo largo de sus 45 años de actividad profesional, las referencias a la historia del arte en su obra han sido fundamentales. Pero, ¿cómo se traspasa la historia del arte a los zapatos? ¿Tan lejos han quedado nuestros referentes culturales que hemos llegado al punto de elevar unos zapatos a la categoría de obra de arte?

“El propio Blahnik reconocía que “las mujeres que poseen 500 pares de ‘manolos’ demuestran poca cordura: me parece algo simple, superficial y falso”, dijo, además de afirmar que no le gusta que llamen “manolos” a sus zapatos porque le suena “a nombre de bar”.

Lo cierto es que ser mujer es muy caro y ocupa mucho tiempo, pero para las mujeres que presumimos de vestir con ropa de segunda mano o incluso hallada alegremente en contenedores y escombreras, es un hecho muy desconcertante leer en las revistas femeninas que los tacones son, como el cromosoma XX, una parte imprescindible y poco negociable de nuestro género y todas deberían –y sorprendentemente muchas lo hacen- tener un alijo de ellos en su armario.

Desde la Cenicienta hasta Victoria Adams, los zapatos no han dejado de obsesionar a las mujeres como el último eslabón del culto al objeto y a los hombres como triste fetiche sexual. La elevación a los altares de un objeto tan terrenal como un zapato, un bolso o un Iphone es perfectamente coherente con los tiempos que vivimos. Son los nuevos mitos de los que habla Baudrillard en su impagable ensayo La sociedad de consumo. Signos que nos objetivan, que dibujan un lenguaje visual con el que expresamos de un plumazo nuestra pertenencia a una clase social. Es el ancestral juego de las apariencias y parece lógico respetarlo. Pero la consideración de un zapato como obra de arte da para más de una discusión.

“Para quienes jamás hemos sentido el menor interés en ‘subirnos a unos manolos’ la exposición resultará tristemente insustancial: aunque Madonna los prefiera al sexo, Kate Moss asegure que se los llevaría a una isla desierta, y Carrie Bradshaw los llevara en su boda con Mr. Big, para el resto de los mortales… ¡solo son zapatos!”

La comisaria define la muestra como una apología al artesanado elevado a la categoría de arte, en el contexto de un mundo mecanizado y coincido en que las nuevas técnicas de reproducción industrial repercuten en el carácter único y original de la obra de arte, pero el arte también debería hacer pensar. Incluso el propio Blahnik reconocía en una entrevista que “las mujeres que poseen 500 pares de ‘manolos’ demuestran poca cordura”, renegó de la fama causada por Sex and the city -“Me parece algo simple, superficial y falso”, dijo- y además no le gusta que llamen “manolos” a sus zapatos porque le suena “a nombre de bar”.

Enemigo acérrimo de la filosofía millennial y las redes sociales, estamos ante uno de esos extraños casos en los que el creador es más interesante que su propio producto. Una muestra apta para retifistas y asiduos de consumismo y postureo, pero que para quienes jamás hemos sentido el menor interés en “subirnos a unos manolos”, por más graciosa que suene esa frase, la exposición resultará tristemente insustancial, porque aunque Madonna los prefiera al sexo, Kate Moss asegure que se los llevaría a una isla desierta, y Carrie Bradshaw los llevara en su boda con Mr. Big, para el resto de los mortales… ¡solo son zapatos!

Manolo Blahnik