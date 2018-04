No ve el momento de que Amaia Romero y Alfred García canten Tu canción en la próxima ceremonia de Eurovisión que se celebrará en Lisboa, y así comienza a pasar al olvido una de las más lamentables actuaciones que han representado a España (¡y mira que hay dónde elegir!) en el certamen de la canción europea.

Quizá por eso haya utilizado el gancho de que dentro de un par de semanas se llevará a cabo la nueva edición de Eurovisión para presentarnos un nuevo single que haga que comencemos a olvidar su Do It For Your Lover, gallo incluido.

Como mínimo, esta pieza de folk reggaetonero intenta emular a Ed Sheeran, Olly Murs o Jason Mraz; pero aporta más bien poco a esta nueva sonoridad de canción de autor cool que tanto se explota desde las radiofórmulas del último lustro.

Del mismo modo que en su single anterior hacía una referencia anglófona, en su nuevo sencillo lo hace con el francés, no sabemos si con algún ánimo de conquista del territorio vecino, en una Voulez-vous Dancer? que ya podemos escuchar en plataformas digitales y que aporta también una novedad: cambió su estética surfera por la de inglesito bien.

Segunda oportunidad