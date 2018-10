Hace unos años, una marcianada llamada Beyond the Black Rainbow se paseó por el circuito de loa festivales. Se trataba del debut de su director, Panos Cosmatos (1974), cuyo apellido resultará familiar a cualquier aficionado al cine: era hijo de George P. Cosmatos (1941-2005), un cineasta griego trasplantado a Estados Unidos que dirigió un buen numero de clásicos del cine de acción de los 80, como El puente de Casandra, Rambo II o Cobra, el brazo fuerte de la ley.

Beyond the Black Rainbow era una película de presupuesto reducidísimo y un argumento de cortometraje alargado: la relación –un juego de gato y el ratón- entre un psiquiatra bastante ido de la olla y una joven paciente encerrada en su clínica. Lo que servía como excusa para que el joven Panos Cosmatos ensayara un sinfín de técnicas visuales; era el tipo de película que, probablemente, fue más interesante de rodar que de ver. No obstante, obtuvo el aprecio de un sector del público interesado en las rarezas de género; sin duda, con Mandy, la película que ahora llega a la cartelera española, tras su triunfal paso por el último Festival de Sitges, donde consiguió un merecidísimo premio al Mejor Director, aunque igualmente destacables y premiables son el espectacular trabajo del director de fotografía Benjamin Loeb y la banda sonora del recientemente fallecido compositor islandés Jóhann Jóhannsson.

“Después de verla, tenemos la seguridad de que ‘Mandy’ será recordada como una de las grandes interpretaciones de Nicolas Cage, al nivel de sus inolvidables personajes en ‘Corazón salvaje’, ‘Leaving Las Vegas’ o ‘El ladrón de orquídeas’“

En este caso, además de contar con medios más holgados, Panos se ha buscado un aliado de excepción: al gran Nicolas Cage, más desatado que nunca. Después de verla, tenemos la seguridad de que Mandy será recordada como una de las grandes interpretaciones de Cage, al nivel de sus inolvidables personajes en Corazón salvaje (1990), Leaving Las Vegas (1993) o El ladrón de orquídeas (2002). Sobre todo, consigue que creamos que casi ningún otro actor en activo del cine norteamericano hubiera sido capaz de llevar a buen puerto un papel tan difícil y excesivo. Mandy ha sido descrita como una portada de un disco de Heavy Metal de los ochenta que cobra vida, y es una definición apenas exagerada.

Estructuralmente, la película se divide clarísimamente en dos partes, con un pesadillesco cráter de horror separando ambos fragmentos. Durante la primera mitad, nos presenta sin prisas la relación apacible y feliz de una pareja que vive en un paraje solitario y boscoso: Red Miller (Cage) y Mandy (Andrea Riseborough) en unas largas escenas con los colores hipersaturados que llegan a evocarnos algunos experimentos visuales del Lars von Trier primigenio, como El elemento del crimen (1984) mezclada con la mejor versión de Rob Zombie (la de Lords of Salem). Su idílica existencia se interrumpe cuando Mandy llama la atención del líder de un culto (una especie de sosias de Charles Manson) Jeremiah Sand (Linus Roache), que se obsesiona por ella y envía a sus seguidores, junto a una banda de moteros satánicos (si, así como suena), para secuestrarla. Es mejor no desvelar lo que le sucede a la pobre Mandy (algo horrible, por supuesto). Algo que, además, obligarán a su pareja a ver.

“Es una película que requiere, para su disfrute pleno, que el espectador se entregue a una experiencia que es, ante todo, inmersiva y visual: hay que aceptar todo lo que el director nos muestra, por un horroroso, surrealista o extraño que sea; el personaje de Cage está atrapado en una especie de mundo paralelo de caos y destrucción en los que una pelea puede terminar con un duelo a motosierras”

A partir de ese momento, tras unas cuantas escenas en las que Cage expresa un dolor que supera lo concebible, llegamos a la segunda parte, en la que Red emprenderá una dilatada y satisfactoriamente sanguinolenta venganza. Mandy es una película que requiere, para su disfrute pleno, que el espectador se entregue a una experiencia que es, ante todo, inmersiva y visual: hay que aceptar todo lo que el director nos muestra, por un horroroso, surrealista o extraño que sea; el personaje de Cage está atrapado en una especie de mundo paralelo de caos y destrucción en los que una pelea puede terminar con un duelo a motosierras. Es obvio que no todo el mundo estará dispuesto a ello, pero los que sean capaces de abdicar de sus prejuicios (y de la lógica del mundo real), jamás podrán olvidarla.

