No digas que no, que el tropicaleo es bien y te gusta más que los lápices de colores, y luego que te llamen moderno. Se trata de publicar -casi literalmente- las palabras que mantuve con Mamita Payaya, esos cinco chavales -que seguro no van a envejecer nunca porque van cargados de vitaminas hasta los topes- por los que siento tanta admiración como envidia de la buena. Se lo pasan pipa y ni lo niegan.

Músicos con energía, voluntad, ilusión y coraje dentro del caótico mundo que es la industria. Pero como a ellos les gusta hacer música desde el parque y desde el sofá, no tienen problemas para vivir el presente con todo lo que tiene y con todo lo que no.

Acaban de sacar disco: La Fruta Vida podría haberse llamado La Puta Vida, pero no, porque no son mucho de decir palabrotas. En fin, digamos que la vida es música para ellos y la música de colores es vida para todos. Pablo Caraballo, Luis Mora, “Esmuchi” Palop, Javier Villafuerte, Jorge Gimeno son los responsables de tanta fruta fresquita con sonido incorporado.

“Si tuviéramos que ponerle título a la industria musical, sería ‘Armagedon III’”

Notodo: Un grupo con el nombre de una fruta. Me pregunto cómo surgió esta idea de montar una banda llamada Mamita Papaya. ¿Cuál es vuestra materia prima?

Pablo: Te resumo de dónde viene Mamita Papaya. Jorge, que es el bajista, Juan, que salió del grupo, y yo estudiábamos juntos en la facultad y allí conocimos a Luis, nuestro batería. Nos conocimos copiando en un examen, como se forjan las grandes amistades (risas), en los momentos de canalleo. Nos hicimos colegas y vimos que teníamos muchas cositas en común, entre ellas la música -y las preguntas del examen- (risas). Bueno, también teníamos en común algunas aficiones y alguna que otra sustancia de relajación. Por entonces comenzamos a quedar en mi casa Javier, Luis y yo (yo vivía en Malasaña con mi primo y con Javier, otro miembro del grupo, que ahora está en Sevilla).

Hacíamos eso, alguna canción que teníamos, versiones de canciones… Componíamos canciones de sofá: éramos lo típicos que siempre que salíamos de fiesta acabábamos en mi casa con media Malasaña cantando canciones o bajándonos los instrumentos a la calle. Nacimos un poco de la escena underground, de salir de fiesta y terminar armando el resto en casa. Dimos con un chaval amigo nuestro de la facultad, Patxi, y resulta que él nos escucha un día y le gustamos. Patxi ganó un proyecto que hizo, High Fidelity, que es ahora nuestro sello. El caso es que nosotros siempre habíamos sido amigos en la facultad, pero no habíamos coincidido en el ámbito musical. Él sabía que nosotros tocábamos y nos propuso hacer unas sesiones que consisitían en que algunos grupillos subieran canciones a Youtube. Pero nosotros no nos presentamos ni como grupo; es decir, él nos dijo que subiésemos una canción a Youtube, pero una canción que no formara ni parte del sello, pero…

Imagino que entonces llega el momento de crear un nombre con el que se os identifique…

Pablo: ¡Necesitábamos un nombre, claro! Si algo teníamos en común es que nos molaba el rollo tropical, pero Juan decía que la palabra Tropical no iba a entrar en su grupo (risas), que era muy moderna y que no. Al final, buscamos un poco algo que pudiera representar ese tropicaleo y nos metimos en la búsqueda de alguna fruta. Salió la papaya de por medio y por el grupo de Whatsapp salió: Mamita Papaya. Dijimos “va, va, este nos gusta”. Y así, de un día para otro, una canción que habíamos compuesto la semana anterior, Artistas de Parque y Sofá (nosotros estamos todo el día tocando en el parque y en el sofá), un tema que describía un poco nuestra situación: tocamos desde el parque y desde el sofá. La acogida en youtube es buena y es aquí cuando la gente comienza a pedir más canciones.

¿Podemos decir entonces que la banda se forma en vivo, puro directo, no sigue un plan, sino que la banda nace bajo petición popular?

Pablo: Creo que también responde a que hemos tenido pequeñas oportunidades que hemos ido aprovechando. Por supuesto, hay curro detrás, pero también creo que hemos coincidido varias personas con gustos musicales distintos pero que convergen en un punto común, Mamita Papaya. Hemos trepado ante las adversidades que nos hemos encontrado y, al final, ha nacido este grupo. Acaba de llegar el que siempre llega tarde, Esmuchi (Palop Lara).

Esmuchi: ¡Hola! ¡Muy buenas!

“Pocos grupos con un estilo distinto son los que se abren camino en medio de todo esto”

En todo lo que he visto de vosotros, se nota que hay buena vibra y que disfrutáis mucho con las canciones. ¿Disfrutáis también aquí, en entrevista, hablando de lo que sois y de lo que hacéis?

Jorge: Al final, donde más se disfruta siempre en la música es cuando la interpretas en directo, sobre todo cuando ves a gente que te pone esa sonrisa ahí delante, así como la sonrisa de tus propios compañeros, ¿no?, que se traduce en sentimiento real. Pero, sin duda, en una entrevista también se disfruta porque te vas dando cuenta de que las palabras que salen de uno vienen de todo eso, reflejan esa felicidad que te da hacer música con tus amigos. Hablar con alguien sobre lo que haces es enseñar lo que tienes dentro.

Entre la música y las palabras hay una conexión especial y nos encanta compartirlo contigo y con cualquiera que nos entreviste. Es genial que exista gente que esté interesada en ver un poco lo que hace el resto y todo lo que hay detrás, así que nosotros encantados.

No en todas las bandas se respira tan buen rollo como en la vuestra. ¿Hasta qué punto consideráis importante que entre los integrantes de una banda haya amistad? ¿Y hasta qué punto es necesario este buen clima?

Pablo: Voy a hacer una introducción y te dejo con Esmuchi. Nosotros, en nuestra historia como grupo, cuando se fue uno de nuestros amigos (que se fue a Lima) a vivir -de ahí nace la canción Juanito Limón-, comenzamos con la búsqueda del nuevo integrante. Esmuchi fue la persona que encontramos para completar y formar la actualidad de Mamita Papaya. Sabíamos que era el candidato perfecto, entre otras cosas, porque era amigo. Te presento a Esmuchi.

Esmuchi: No nos estás viendo pero nos estamos besando (risas). En este caso en particular se ve mucho, como dice Pablo. Todo esto del buen rollo lo vivo todos los días. A mí me lo propusieron y yo, antes de ver el estilo de música y otras cosas, me dije: con ellos me lo paso de puta madre, así que genial. Por eso decidí entrar en el grupo. Aparte creo que sí, que hay que llevarse bien, tener buen rollo y mucha complicidad en una banda, tanto para lo bueno como para lo malo. Si con una persona no tengo complicidad, no podré nunca decirle las cosas que no me gustan o las que echaría en falta. Si tengo esa complicidad, todo cambia, puedo decirle con total sinceridad y confianza lo que pienso. El buen rollo es esencial para que progrese la banda.

Pablo: Sí que es verdad que, cuando tienes un grupo y un trabajo aparte todo te absorve mucha vida. Si quieres hacerlo bien, te lleva mucho tiempo. Una cosa que tengo clara es que mi tiempo lo quiero invertir en gente que mole. Un ensayo es más que un ensayo, es ese rato que estás con tus amigos.

Luisete: La música, las canciones, la puesta en escena del directo, es lo que se ve, pero detrás de todo eso hay mil horas de conversaciones, opiniones, gustos musicales, logística, mil decisiones que conducen al producto final. Mucho tiempo en contacto con la misma gente. Entonces, evidentemente, tienes que tener muchísima simbiosis con esa gente, porque vas a echar muchas horas en lo bueno y en lo malo. Es esencial que exista buen rollo y es magnífico reflejarlo en las canciones.

Pablo: ya que hablamos de buen rollo, hablemos de drogas (risas).

“Sacar un disco es una cosa que queda para ti y para tu polla”

Tan buen rollo, al final, me lleva a pensar que parece que para vosotros las trabas no tienen peso en esto de hacer música. En la industria musical sí que hay dificultades, son varias y sabrosas. Dentro de vuestro recorrido, ¿cuál ha sido la mayor dificultad?

Mamita Papaya: Adaptarnos a Esmuchi. Estamos todos en terapia (risas).

Pablo: Tenemos un momento en la banda (del que siempre nos reímos y reiremos) donde realmente lo pasamos fatal. En la primera gira que hicimos por las playas de Cádiz (recorrimos unos cuantos chiringuitos), el día que tocamos en los Caños de Meca, nos pasó algo. Comenzamos a tocar, hicimos como tres o cuatro temas, y de repente, entre tema y tema, empezaron a poner clases de zumba a toda hostia. Sin avisarnos, pusieron el volumen a tope, lo que llevó a que todo el mundo se apuntara a la clase de zumba en ese momento y nos dejaran ahí en el escenario como media hora hasta volver a arrancar. ¿Que qué hicimos? Evidentemente nos pusimos a bailar zumba también. Fue un poco tenso.

Así que como peores momentos, hemos tenido alguna experiencia con gente que no llega a respetar del todo la música en directo y todo lo que eso conlleva. Las pruebas de sonido son la muerte a pellizcos también.

Antes me decíais que tenéis otros trabajos. ¿Qué valores encontráis en la música como para salir de currar y meteros cada día a ensayar lo que queréis enseñar en directo?

Luisete: La música siempre ha sido para mí una fuente de descanso, de meditación y de relajación. Así comenzamos a juntarnos, justo después de los exámenes, para hacer música y para desconectar de nuestro día a día. Y a día de hoy sigue todo igual, la música nos sirve para evadirnos y para disfrutar y dar rienda suelta a la creatividad.

Pablo: Básicamente es disfrutar y darle sentido a tu vida, aprender y darle una vuelta de tuerca para que el día quede de verdad OK. Ahora vamos a sacar un disco, que eso al final es una cosa que queda para ti y para tu polla para siempre. A mis padres, lo primero que les dije cuando terminamos de grabar, fue “hoy Pablo hace historia”. Lo que es la Historia del Universo (por decirlo de alguna manera) tiene nuestra semilla con este disco.

Jorge: Sobre todo, a muchos de nosotros (por no decir a todos) nos ha flipado la música desde que teníamos cinco o seis añitos. A los diez, once años, te imaginas grabando un disco, lo que podría ser como el gran sueño, algo inalcanzable, y luego, cuando pasa el tiempo, llegas a ese punto y lo haces realidad. Aquí nos quedamos.

Tal y como suena es magnífico, además creo que es eso lo que mantiene al músico en el camino de la música. Insisto, el mundillo, la industria, el estar y mantenerse, no es sencillo. Si tuvieseis que ponerle título a esta industria que os afecta de lleno -para bien y para mal-, ¿cuál sería?

Esmuchi: Si tuviera que ponerle título a la industria, sería un poco como Armagedon III. La industria se ha convertido en una industria un poco caníbal debido a Internet, a un montón de historias, a la venta sólo de determinados productos. Está todo alineado, y pocos grupos con un estilo distinto son los que se abren camino en medio de todo esto. Yo que sé, creo que siempre debes mantenerte puro, tener una actitud rock and roll, que te guste lo que haces y hacer lo que te salga de los huevos.

Pablo: Si haces música, haz tu música y hazla porque te mola. Pero sí que es verdad que este mundo está muy canibalizado: mucha gente, mucho producto. Al final, en la industria se compran productos (sonido de sirenas) -espérate, que viene la policia a por nosotros-. Hay veces que ves algún grupo que claramente es un producto.

Jorge: Creemos que todo esto al final va más allá. Dentro de la industria de la música hay tantos estadios y tantos agentes diferentes, que también lo que les une a ellos es el amor por la música. En este mundo hay también muchas infraestructuras que funcionan por y para intentar empujar los proyectos en los que cree, a veces será por pasta, otras por puro talento y genialidad. Pero hay que reconocer que esta industria de la que hablamos es la que hace que estos barquitos, que somos los artistas, puedan avanzar por el oceáno.

¿Y qué tipo de música escucha Mamita Papaya?¿Todo es tropicaleo en vuestra vida?¿Por qué tipo de conciertos os dejáis caer?

Pablo: Vamos a muchísimos conciertos, muchísimos. De hecho, yo siempre lo pienso: muchas veces compartimos todos los conciertos a los que asistimos en nuestras historias de Instagram y la gente igual flipa. Estuvimos en Jain, la chica esta francesa que hace la canción de El Corte Inglés. También nos hemos dejado caer por King Gizzard & The Lizard Wizard, que son unos australianos que hacen un rollo así serio, un rock psicodélico super loco. Estricnina hace poco, Club del Río…

Es decir, nosotros consumimos muchísima música y estamos constantemente yendo a conciertos. Además, nos plantamos antes muchos estilos. Y si siguieran vivos los de los ’60 y ’70, de cabeza que iríamos. De hecho, Esmuchi tiene un grupo de horror punk, de estos de dar chillidos y pintarse los ojos (risas).

“La Historia del Universo tiene nuestra semilla con este disco”

Parecéis tipos divertidos. Qué me contáis de vuestro público, ¿alguna anécdota tropical?

(Risas) Tenemos una un poco dura, pero esa no podemos contarla.

Algo que se pueda contar, venga.

Pablo: Mira, fuimos al Sofar Sound hace un tiempo, sabes lo que es, ¿no? Salió de puta madre, nos lo pasamos muy bien, todo el mundo bailó tela. El problema fue que se jodió la cámara y no pudimos tener el recuerdo en vídeo. Una putada. Pero unos chavales, una pareja que nos descubrió y que le encantamos, hablaron con nosotros y nos dijeron que les gustamos mucho. Comenzaron a seguirnos por Instagram, por Facebook, etc… De hecho, coincidimos con ellos en un par de conciertos más.

Hace no mucho, nos escribieron diciendo que se casan y que quieren que seamos los que toquemos en su boda. La polla en cebolla. La verdad es que flipamos y le dijimos que sí. Se casan en septiembre. ¡Mamita Papaya de boda! Ya me imagino yo con nuestros chaqués y nuestras camisas hawaianas debajo. Son momentos brutales que te regala la música. Cuando una pareja te quiere en el día de su boda, sólo puede significar una cosa: para ellos nuestra música ha formado parte de su relación.

Ah, y en Camerún tenemos un pozo con el nombre de Mamita Papaya. Colaboramos con varias causas también.

Vivir el momento, sí, pero… ¿dónde os gustaría tocar mañana? El presente siempre piensa en futuro.

Pablo: En muchos festivales. Este año hemos salido un poco tarde con el disco. Nuestra intención era salir en febrero o en marzo. La Fruta Vida, al final, ha salido hace poco. Hemos preferido esperar y hacer un buen trabajo sin prisas, un disco del que estar verdaderamente orgullosos. Tiene mucho trabajo de fondo y ha quedado de puta madre.

