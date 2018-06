Dave Grohl, su madre y una serie documental sobre mamás rockeras

El año pasado se publicaba From Cradle to Stage, un libro escrito por Virginia Hanlon Grohl, madre del líder de Foo Fighters y batería de Nirvana, explorando diferentes historias de madres rockeras que han tenido que lidiar con la creación de algunas de las más grandes estrellas de rock de todos los tiempos.

Tan bien le fue al libro que ahora Dave y su madre darán un paso más: convertirán el libro en una serie documental que tendrá el mismo título que el libro. Y claro, no será la única pareja de madre e hijo rockero: Tom Morello (guitarrista de Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage), Adam Levine (líder de Maroon 5) o Pharrell Williams serán algunos de los protagonistas de esta serie.

Al respecto, Dave Grohl ha confesado, entre risas:

“Me siento más que exaltado por unirme a este proyecto de mi madre para explorar las historias de músicos que fueron tan afortunados como yo al ser criados por una mujer tan maravillosa. Además… le debo una”

Mamá rockera