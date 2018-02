El Mallorca Live Festival cierra uno de los carteles más versátiles del año

No va a ser necesario esperar al verano para poder disfrutar de uno de los mejores festivales del año, en uno de los mejores y menos explotados entornos festivaleros y con uno de los carteles más transversales no sólo musical, sino también generacionalmente.

Y es que, si hay un festival que ha crecido estos últimos años, a pesar de no tener los focos de toda la prensa musical y cultural, ese ha sido el Mallorca Live Festival, que nacía hace dos años con el objetivo de posicionar a la isla balear en el mapa festivalero con una propuesta que apostaba por la mezcla de razas musicales, pero también por poner el foco en otro tipo de entorno que consiga añadir otros avales para cruzar el charco a la isla.

Si no has ido a las primeras dos ediciones, la tercera va a ser que sí: el viernes 11 y el sábado 12 de mayo el Antiguo Aquapark de Calvià repartirá a casi cuarenta artistas de géneros como la electrónica, el pop alternativo, el rock and roll, la música urbana o las músicas fusión.

Entre lo más destacado, artistas internacionales como The Prodigy, Primal Scream, !!!, Vitalic, Black Lips, Solomun, Nina Kraviz, Chancha Vía Circuito o Los Espíritus; se mezclarán con referentes nacionales que van desde el indie de masas (Izal), la música urbana (Kase.O o Bad Gyal), el mestizaje pop (Muchachito, Macaco, La Raíz), los símbolos del indie de los ’90 (los regresados Sexy Sadie o Sobrinus, quienes además actuarán en las fiestas de presentación en Madrid de Madrid y Barcelona el 23 y 24 de marzo, respectivamente) o del indie contemporáneo (Polock, El Columpio Asesino, La Casa Azul, L.A.) e incluso apuestas no tan habituales de ver en el circuito de festivales (Morgan, El Petit de Cal Eril, Jump the Moon, Oso Leone…).

