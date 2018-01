Fueron de los primeros artistas del circuito anglomoderno en rendirse a los atributos del sonido que lleva gobernando el mainstream universal estos últimos años: el reggaetón. Así lo demostraron Major Lazer al trabajar con este tipo de texturas (aunque en una escala muy abierta) en canciones como las universales Lean On, Cold Water, Light It Up o Know No Better, entre otras.

Ahora, y tras conquistar territorio carioca con la colaboración de Anitta en la voz, Diplo y sus compinches han decidido llevar aquella Sua Cara a territorio hispanoparlante con la versión de En la cara que canta la colombiana Karol G, otra de las nuevas divas latinas que opositan para hacerse con el trono de esa aldea global de música urbana latinófila.

A ese adictivo “baby, que voy a ponértelo en la cara”, se le añaden otras cuantas frases que compiten de cerca con la Mayores de Becky G que censuraron en algunas radios y programas como Operación Triunfo cuando la artista la interpretó en directo. Como muestra, esa “soy linda, libre, suelta y loca y una experta con la boca” que estarás cantando en 3, 2, 1…

En la cara