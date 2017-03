Parece que fue ayer cuando los cuatro integrantes de Mahalo empezaban a dar guerra enfundados en camisetas de Japandroids, La Luz, Dirty Fences (con quienes compartieron escenario hace ya un par de años) y algún que otro etcétera que figura en sus referencias musicales.

La banda madrileña ha sabido ser paciente y pulir su estilo poco a poco: single a single, EP a EP. En el último Lose Lost Lost, que estrenábamos hace menos de una semana en exclusiva en Notodo, terminan de perfilar ese garaje que tan ligeramente les define para enmarcarse claramente en el género del indie-rock, tan pasado como presente, especialmente a la hora de hacer bailar al personal. Con este objetivo lo presentan este viernes en la capital.

Notable en experiencia previa

“Una oda al do it yourself”. Así es como define la banda su nuevo trabajo, grabado por ellos mismos y masterizado por Hay Zeelen (y baterías en Estudios Brazil). Mucho de trabajo propio hay en el germen de Mahalo, una de las pocas bandas que puede presumir de haber tocado en los últimos dos años en el Mad Cool, los Rock Villa de Madrid y el GetMad, o compartido escenario con Together Pangea (USA), entre otros referentes del garaje nacional e internacional.

A falta de que se les reconozca propiamente de puertas para dentro, como suele pasar cuando alguien toca una tecla demasiadas veces y fuera del hype de turno, Radio 3 (o el programa Capitán Demo, más concretamente) les ha elegido dos años consecutivamente como “mejor banda emergente nacional”.

Pasión anglófila

El hecho de que Jaime, Dan, Javi y Lucas tengan claro que el inglés en sus letras es tan esencial como el hielo en la coca-cola dice mucho del ADN de esta banda. Las reminiscencias iniciales a The Pigeon Detectives o los mismos Japandroids, dejan paso ahora al eco de bandas como los británicos Life in Film o los americanos Drowners (ambas visibles en temas como Not Alone), e incluso los nacionales The Parrots (escuchen Tired of Trying y juzgad por vosotros mismos). Porque sí, cantar en inglés siendo español está bien, pero que muy bien visto.

La clave del lo-fi

Curiosamente el garaje es lo que menos resuena en las nuevas composiciones de Mahalo, que sí conservan su ingrediente estrella: un lo-fi bien cuidado, que ellos mismos se han encargado de armar desde su estudio. Como resultado, los temas son como ellos defienden: sencillos, concisos y directos como un tiro.

Prueben a escuchar Wary un lunes de camino al trabajo o un jueves noche con una buena cerveza en la mano; resulta casi imposible no dejarse llevar por todo lo que pasa en el tema en cuestión.

Vocales altas

Porque si hay algo que nadie puede reprochar a este cuarteto madrileño es carecer de estribillos. Las canciones de Lose Lost Lost, a pesar de su urgencia y duración, tienen sustancia para aderezar el EP y sus actuaciones en directo a prueba de nuevos fans.

Sun Back es el ejemplo perfecto de lo que una melodía contagiosa y una tarde de sol hecha canción significan. En caso de no conocer la letra, simplemente tararee el estribillo.

Lírica trascendental

Si en anteriores singles como Fun o Bored todo era rabia incipiente, en este nuevo trabajo ya asoma la soledad adulta, esa que cantan en Someone Nice: “Try to find someone nice, try to fuck with someone nice”.

Tired of Trying se lleva quizá la base más garagera, mientras que el estribillo principal declara una reflexión tan propia del mundo de la música como de casi cualquier otra disciplina. Mucho menos trascendentales se vuelven cuando tontean con la electrónica en Pills For Sleep, un corte con pinceladas synth y dream-pop que les aleja de cualquier similitud posible con Nada Surf de otro modo.

Efervescencia multidisciplinar

Lo que está claro es que Mahalo están cómodos en su ambiente, pero que también se manejan con facilidad en otros. Sin embargo, no queremos que abandonen aun el barco que llevan cargado de pólvora para adentrarse en otros océanos: lo que está bien hecho, y funciona, para qué cambiarlo.

Queda por ver si la curiosidad creativa y la evolución natural del género y su sonido colectivo les hará alejarse de ese underground incipiente que se ha convertido en un trabajado y más que respetable lo-fi.

Mientras, seguiremos bailando.

Mahalo