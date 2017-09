La rumba no sólo no ha dejado ni un segundo de estar de parranda, sino que no ha muerto. En absoluto, la sombra de su influencia ha conseguido colarse en prácticamente todos los géneros de música urbana, demostrando que es el “flamenco de las calles” y que su carácter alegre, festivo pero también obrero y callejero se ha convertido en una suerte de extensión de lo que viven en su día a día los viandantes de las urbes.

De ahí que en su quinta edición el MadriRumba Festival se confirme como una de las citas que más crecen: multiplican sus días y su propuesta, demostrando que además de que la sombra de la rumba es alargada, también lo será la duración de esta nueva edición, que se extenderá desde el sábado 23 hasta el 30 de septiembre, ocupando un radio que nos moverá de Lavapiés hasta Azca o el centro de la capital.

Además de haber otorgado el Premio Ventilador 2017 a Manuel Malou por, según dicen desde el festival, “ser el rumbero en activo con la trayectoria de mayor recorrido y más brillante, a la par que fascinante”; este año habrá una buena pila de actuaciones de lo más variadas: desde la noche que compartirán el premiado Malou junto a nuevas voces de la rumba y la música urbana como Hanna o Moncho Chavea; hasta la sesión de rumba sonidera que liderará Achilifunk Sound System con invitados como El Coleta o Nacha La Macha; la rumba catalana de Pantanito Trío; o la presentación del nuevo disco de Enriquito tras haber acompañado a Juanito Makandé durante varios años.

Además, habrá una serie de jornadas que llevarán a debate cuestiones como la convivencia o no entre indies y rumberos (con la participación de músicos de Vetusta Morla o Achilifunk) y presentaciones de fanzines y documentales como Baila mi rumba o series de televisión como La rumba tomba. Consulta la programación y vete de baretas, rumbero/a.

MadriRumba 2017