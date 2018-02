Si una palabra que ha perseguido a Madonna como un marchamo irrenunciable es su “reinvención” continua a golpe de estrategia mercantil. No se puede decir que su carrera haya sido continuista o conformista, pero, desde luego, en ninguno de sus trabajos la reinvención ha sido de tan hondo calado como en Ray Of Light, su séptimo álbum de estudio, que cumple 20 años desde su lanzamiento.

Antes de analizar el que ha sido su disco más influyente, transgresor y redondo, hay que conocer el contexto de la señora Ciccone. La reina del pop venía de una época mala, al menos en términos comerciales. Bedtime Stories fue un disco injustamente infravalorado, pero en medio de un tracklist en el que figuraban productores como Baby Face o Dallas Austin se colaba la canción que daba título al disco: Bedtime Stories, compuesta por Björk y cuyo estilo es la raíz del subidón que le supuso a su carrera Ray Of Light. El corte, que abrazaba un ligero sonido house, se alejaba muchísimo del estilo funk y R&B de todo el álbum, y el incalificable vídeo asomaba la puntita de lo que vendría después: la revolución electrónica de Madonna de la mano de William Orbit.

El productor inglés y la diva del pop construyeron un disco arrollador, compuesto por 13 temas en los que la cantante asumía como propios tonalidades y colores vocales por los que no se había paseado nunca. Lo electro abrazaba lo pop y juntos formaron un combo comercial irresistible.

Ray of Light no solo es un disco icónico para los fans de la ambición rubia, sino que supuso su espaldarazo definitivo en otro tipo de públicos, que la tenían ubicada en el escándalo permanente y rodeada de chulazos en sus videoclips. Este vez no. Madonna llegaba envuelta en una capa en el vídeo de Frozen (que no ha perdido un ápice de vigencia y que podría estrenarse hoy mismo en VEVO) y dejaba a todos boquiabiertos con su nuevo sonido.

La Madonna de los crucifijos y referente los homosexuales de los 80 vía voguing se convertía en una cantante cuya influencia era ya incontestable. El sexo y la frivolidad daba paso a la reflexión, la crítica a la fama, la soledad, la maternidad y todo en un idioma nuevo, figurada y literalmente (hay un tema cantado en sánscrito, Shanti/Ashtangi).

El británico Orbit, con el que trabajó tímidamente años después en el laureado Music y que rescató sin pena ni gloria para MDNA, logró para Madonna un álbum al que la crítica no puso un solo pero. Su tres premios Grammy, incluido de Mejor álbum pop, daban cuenta de lo importante que había sido el disco, que todavía hoy se coloca entre lo mejor de la historia mundial de la música. Lo que antes le había sido negado con menor o mayor razón, le llegaba por la puerta grande. Solo por una vez, Madonna posó rodeada de los gramófonos dorados. Ni ha vuelto, ni volverá a ocurrir.

Los temas que la cantante de Detroit aborda en su disco más completo sembraron casi toda su obra posterior. Su recién estrenada maternidad y su coqueteo (lo que hoy sería denominado postureo para redes) con la cábala y el budismo, provocaron que su álbum sonase más maduro, menos dirigido a enganchar y captar el momento y más concebido para dejar huella.

Así lo demuestra la larga vida del álbum a través de sus abultados singles: la hipnótica Frozen, la espídica Ray of Light, la trip-hopera Drowned World/Substitute for Love, la balada electro The Power of Good Bye y la reflexiva y biográfica a la par que EDM Nothing Really Matters. Del primer (febrero de 1998) al quinto single (marzo 1999) transcurrió más de un año de vida, con cinco vídeos apabullantes y una Madonna que se dejaba hacer y rehacer en cada pieza; la mayoría siguen ocupando un lugar privilegiado en su extensa videografía.

Como pasaba con los discos previos a las redes sociales y al consumo ávido por Spotify, los discos eran piezas integrales, que se comenzaban por el principio y si la cosa venía bien, te chupabas los dedos al final. Ray of Light puede presumir de ser un disco con 13 temas imprescindibles, defendibles la inmensa mayoría como singles. En este sentido, no hubiera extrañado que Sky Fits Heaven, Swim o To Have and Not to Hold pudiesen haber engrosado la lista de éxitos del LP.

Además de la reinvención, a Madonna también se le achaca el olfato que ha tenido para captar tendencias y fichar a grandes productores. En Ray of Light parece que fue el olfato quién la vino a buscar, para transformarla en una artista madura, más sólida, más universal si cabe. Gracias a este disco, la mega-estrella pudo coronarse como la más influyente hasta una década después, cuando lograba su último número uno con 4 Minutes en 2008. Nada ha marcado ni marcará la carrera de Madonna como lo hizo Ray of Light, la constatación de Madonna como referente cultural e icono pop durante 30 años. Y si no te lo crees, escucha el disco, verás que para Madonna la frase 20 años no es nada equivale a una mera nimiedad.

