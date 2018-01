Entre el 10 y el 20 de enero Madrid acogerá MADATAC 09, la novena Muestra Internacional de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas de referencia en España. El Centro Cultural Conde Duque, el hotel NH Collection Eurobuilding, Medialab-Prado y la galería de arte Aspa Contemporary acogerán una colección de piezas vanguardistas, arriesgadas y variadas que combinarán proyecciones, mesas redondas, performance, instalaciones, conciertos y exhibiciones en las que el público será determinante.

Entre las propuestas más impresionantes está la instalación de la pantalla LED abovedada más grande de Europa, con 300 metros cuadrados, en el NH Collection Eurobuilding. En ella se proyectarán, bajo el título Videoskies, nueve piezas de videoarte que aprovecharán su sonido envolvente y su pantalla curva semitransparente para proponer juegos audiovisuales, viajes geométricos o disfrutar del esplendor de la Naturaleza. Otra de las salas de dicho hotel acogerá una colección de hologramas tridimensionales de Alessio Spirili, Christian Zanotto y Fran Pérez Rus.

En la Sección Oficial de MADATAC 09 competirán 51 artistas internacionales. Sus piezas de videoarte se podrán disfrutar los días 16 y 17 de enero distribuidas en cinco programas de una hora de duración en el C.C. Conde Duque. Las obras exploran temas tan diversos como la soledad, la identidad femenina o la sociedad de consumo a través de todo tipo de estímulos sensoriales. El acceso a estas actividades será gratuito.

El público será protagonista en las instalaciones interactivas que se podrán disfrutar en las sedes de MADATAC 09. Como Realidades Observables, de Ana Marcos y Alfonso Villanueva, que convertirá a espectador en creador de formas e imágenes usando las videoinstalaciones como lienzo. O Panopticon-Time Dimension-In the Mirror_Out of the Mirror del taiwanés Ya-Lun Tao que, mediante gafas VR, llevará al espectador lentamente del espacio físico al virtual. Ambas estarán en Medialab-Prado.

La instalación No habrá servicio los domingos ni en el cumpleaños de la Reina Victoria, de Nieves de la Fuente, utilizará imanes para captar el movimiento del espectador y reflexionará poéticamente sobre las migraciones y el hogar con el paisaje de las minas de cobre de Riotinto de fondo. En Peony la artista taiwanesa Isa Ho reflexionará sobre el papel de la mujer en la sociedad utilizando para ello ópera china y K-Pop coreano. Estas dos instalaciones podrán disfrutarse en ASPA Contemporary.

El C.C. Conde Duque proyectarán Le Bain, de Marie-France Giraudon, sobre el cuerpo bajo el agua y Passion, de François Roux, que reflexionará sobre la belleza subyacente. También acogerá la experiencia de realidad aumentada Komplex, the catalog of Mr. Assange and Friends, una pieza realizada por Mariano Equizzi exclusivamente para MADATAC 09 y que girará en torno a la posverdad.

Por último, a la imagen se sumará la música como medio de expresión experimental en el auditorio del C.C. Conde Duque. El 19 de enero Boris Divider pondrá en diálogo su electro-techno con una instalación audiovisual experimental y Tatsuru Arai integrará música clásica y nuevas tecnologías. Alex Augier presentará una performance audiovisual centrada en la estética digital híbrida entre la imagen y la música el día 20. Los días 18 y 19 este centro cultural acogerá, además, dos conferencias con mesas redondas participativas del VI Simposio de Cibercultura & New Media Arts.

MADATAC 09