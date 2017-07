Forjado en los cimientos del bien o mal llamado mestizaje que roció los primeros años del Siglo XXI de una ristra de sonidos mezclados en una coctelera de música fusión, Dani Macaco consiguió trascender las fronteras del circuito sin perder un ápice de sus marcas de agua más identificables.

A día de hoy, Macaco es uno de los proyectos más internacionales del territorio patrio, y su repertorio lo mismo puede gobernar un festival de world music, uno de rock urbano, de músicas fusión o los primeros puestos de radios comerciales.

Mientras se dedica a poner en circulación sencillos con un marcado compromiso social como el flamante Red Alerta, y antes de presentarse esta noche en el Festival Río Babel junto a Mala Rodríguez, hablamos con Dani sobre música y compromiso, pero también sobre canciones de amor, Julio Iglesias, las derivas del circuito alternativo y la importancia de ser un altavoz de las problemáticas colectivas.

Tus últimas apariciones fueron con singles en donde el compromiso político y el activismo social, sobre todo, están muy presentes, como en Semillas y en Red Alerta.

Creo que hay una falta real de creencias en los políticos. Parecía que con la nueva política se iba a revolver más el avispero, pero al final salen demasiado los egos y se ha quedado todo como demasiado aguado. A mí el único político que me ha gustado en los últimos años es Mujica, el expresidente uruguayo, y esperaba que en las elecciones hubiera habido un reflejo similar en España. Mi opción era que varios partidos de izquierdas se estuviesen vigilando entre ellos, pero no pudo ser.

¿Por qué quisiste darle la vuelta a Semillas con Lila Downs? ¿Cómo se lo tomaron tus sobrinas, a las que reemplazaste por Lila?

(Risas) Me apetecía que después de haber sacado tres sencillos más obvios, darle una vuelta a ese cuarto: quería reversionarlo, que sea una canción que aporte una nueva visión. Por eso le di ese toque entre samba, reggae y cumbia. Y cuando estaba trabajando en ella me apareció la imagen de Lila Downs: la había conocido en un festival en Francia, si mal no recuerdo, es un icono de la música latinoamericana, muy respetada en Europa y es una artista muy puente.

Yo también me siento un artista-puente, de alguna manera: muchas veces me preguntan si soy argentino, incluso. Y creía que siendo los dos artistas-puente creía que podía funcionar. Además es una canción que trata cuestiones medioambientales, algo en lo que Lila siempre ha militado. Apareció la gente de Greenpeace, me cedieron el archivo mundial de imágenes a las que nunca podría haber podido acceder y quedó una pieza visual muy bonita.

Has tratado en varias ocasiones el tema del medio ambiente. Cierto es que esta canción habla más de los transgénicos, pero tú en varias ocasiones has dicho que eres “fan del blue planet”. ¿Te ves como un divulgador de las problemáticas medioambientales, como un Al Gore de la cultura pop?

Siempre ha surgido de manera muy natural. Desde el primer disco, incluso. Y se ha creado como una especie de tradición. Yo soy un amante de la creatividad de este planeta y me sale siempre alguna canción con esta temática: SOS, Marea negra, Mama tierra, Emitiendo para toda la galaxia, Moving, Quema… y en este último disco apareció Semillas.

Cierto que ésta canción es mucho más afilada y que trata el tema de los alimentos transgénicos; pero es algo que está ahí. No me considero ningún Al Gore del pop ni nada por el estilo, pero sí que como músico intento ser altavoz de estos temas porque es algo que me nace y me late. Pero también hay muchas otras temáticas en mis canciones: hablo mucho de amor, aunque con un toque agridulce, con ese aire más reggae pero rumbero, como cruzando a Bob Marley y al Gato Pérez, que en Cataluña es como nuestro Marley. Aquí realmente me posiciono de una manera bastante fuerte, y estoy recibiendo las consecuencias porque me están dando por todos lados…

¿Sí? ¿Qué te han dicho?

En ciertos sitios estás vetado, hay ataques en las redes y ya sabemos todos de quién viene. Desde que Greenpeace Holanda desveló los papeles del TTIP ha habido una campaña a favor de los transgénicos brutal. De hecho, en el número de El País que salió mi entrevista en la página de al lado había un reportaje justificando los transgénicos, diciendo que salva la hambruna del mundo, y es mentira. ¡Qué raro que justo lo pongan al lado de mi entrevista! Como si quisieran dejarme como un loco… Como cuando pasó todo el tema del cambio climático: tardaron como diez o quince años en decir que era una realidad. O como con el tema de la carne hormonada, que hasta hace uno o dos años Sanidad no había dicho que es uno de los alimentos que más cáncer produce.

Hay demasiados intereses económicos: es muy triste ver este monopolio que crearon en Latinoamérica, en la India, que están intentando crear aquí… Ellos imponen esta semilla, hacen acuerdos con gobiernos y los campesinos de toda la vida no pueden utilizar las semillas que siempre han utilizado: se las imponen con los precios que ellos dicen y con los fertilizantes que ellos dicen, y los efectos inmediatos son los que son. Aparte de todo eso, el empobrecimiento de la tierra y las consecuencias sobre el cuerpo humano, que ellos niegan contratando científicos.

Yo he hecho cosas para todo el tema de la Sanidad Pública porque creo en ella, y mucha gente intenta deslegitimarte diciendo que estás en contra de las mutuas privadas. Y no es así, señores: yo intento apoyar el bien común, y eso es la Sanidad pública. Quien pueda pagarse una mutua me parece bien, también.

No sé si tras recibir ataques o que se te adjudiquen sambenitos, ¿ha hecho que en alguna ocasión te hayas replanteado seguir haciendo explícito tu compromiso con cuestiones sociales, políticas, medioambientales…?

No, por el contrario. Yo intento ir por la línea de en medio aunque la gente te intente poner en un sitio u otro. A veces parece que si haces una canción social no puedes sonar en tal radio: a mí muchas radios durante muchos años no me han querido hasta que lo han empezado a hacer, y mejor que mejor: mientras no toquen lo que he escrito ni me digan cómo tienen que ser mis canciones, yo estoy feliz de sonar donde sea.

Parece que hay una parte de la población que quiere blancos y negros y seguir en ese juego. Yo hago lo que siento, no me creo capitán de nada. Pero es que hablando de las cosas que sientes y te preocupan es como se consiguen cambios. Yo no soy de banderas, cuando me preguntan de dónde soy digo que soy del Mediterráneo: soy del sabor a salitre, del olor a pino, de la rumba, del aceite de oliva. Cuando pasó lo de las prospecciones petrolíferas en las Islas Baleares era una cosa tan bestia, y podía destruir la economía de esas islas, y a mí me parecía importante cantar sobre esas cuestiones.

“Artistas mayores me criticaron cuando hice el anuncio de Braun. Ahora mismo no se vende un puto disco. Antes sus sponsor era la discográfica de turno que ponía carteles con su cara por todos sitios. Ahora las salas llevan nombres de marcas de cerveza, la realidad de la industria musical es muy diferente”

También te han acusado de venderte a las marcas desde el otro lado.

Sí, incluso artistas mayores me criticaron cuando hice el anuncio de Braun. Ahora mismo no se vende un puto disco. Antes sus sponsor era la discográfica de turno que ponía carteles con su cara por todos sitios. Ahora las salas llevan nombres de marcas de cerveza, la realidad de la industria musical es muy diferente. Yo voy por esa línea de en medio. Y es peligrosa, porque mucha gente quiere que estés allí o aquí.

Cuando hice el vídeo para apoyar la investigación del cáncer infantil con la gente del Hospital Sant Joan de Déu, no me quiero poner medallitas, pero desde que salió se convirtió en una bola de nieve y se sacó muchísimo dinero; cuando nuestro gobierno no ha querido invertir un euro y luego me robaron la canción para su campaña, y estuvimos en juicios y de todo. Es todo de chiste.

De todos modos, y antes lo dijiste, tu obra no es toda canción protesta: no eres Víctor Jara o Quilapayún. Sin embargo sí tienes ese sambenito de “cantor social” o cantante implicado. ¿Te molesta? ¿Crees que es porque hay poca gente que se moja?

Yo con el tema de la política, muchos partidos me han ofrecido alinearme con ellos, o hacerles un himno y que me lo pagaban… Yo nunca quise estar detrás de ningún partido. Si aparece un Mujica igual lo haría, pero ahora mismo no me siento a ese nivel de implicación con ningún partido. Pero con cuestiones sociales es distinto, me sale solo, hay muchas cosas que me afectan. Cuando murió mi padre viví mucho las carencias de la Sanidad pública, y muchos médicos y enfermeros me agradecían por decir lo que digo. Y yo estaba contento porque sentía que ponía mi granito de arena.

Me parece uno de los tesoros de nuestro país. No creo en el sistema sanitario de los Estados Unidos. Pero que hable de esas cosas no quiere decir que no pueda hacer una canción de amor, y eso hay veces que la gente que te conoce por cantar sobre determinadas cosas no lo entiende.

Tus canciones quizá son más sobre la vida, quizás; algo que las une a todas.

Exactamente. Canciones como Con la mano levantá o Tengo, que hablan mucho del presente y son parte de los himnos de Macaco, de ver el vaso medio-lleno, son juegos que a mí me ponen. Yo no estoy para hacer canciones como las que hace Sabina, pero sí que hay temas agridulces como Piel sobre piel, que es un puto drama.

Pero sí que en tu último disco has dado un giro más frontal, menos metafórico a la hora de cantar sobre cuestiones sociales, como Hijos de un mismo Dios o Ratapampam. ¿Es el principio de un Dani más literal en sus reclamaciones?

Está muy bien lo que dices. Yo me di cuenta luego. Hay varias canciones en las que hay juegos de palabras, sin hacer jeroglíficos, con las que me siento muy orgulloso, como Coincidir o las que mencionas, que son canciones que yo llamo de “cronista del colectivo”. Me encanta que digas esto porque es algo que me di cuenta con el correr de los meses, pero ahí está, y veremos en las siguientes canciones si es algo que ha llegado para quedarse o si solo formó parte del proceso de Historias Tattooadas.

De todos modos siempre dejas caer ese halo de esperanza, ese impulso positivo. Y esto es algo que te ha colocado otro sambenito: el de buenrrollero. Tú decías, de hecho, que “con esto del buenrrollismo hay gente que se piensa que soy gilipollas”…

(Risas) Yo me siento un afortunado, toco en festivales de todo tipo y de todo el mundo, y al final ahí la gente ve lo que hay. Tengo mis días oscuros y mis días más luminosos, pero en la mayoría de las canciones me sienta bien dejar un halo de esperanza. Lo llevo mamando de pequeño, desde que escuchaba a Bob Marley, el Gato Pérez o Rubén Blades, cronistas del mundo absolutos. Yo intento cantar lo que siento como lo siento, al margen de sambenitos.

Con el paso al circuito más comercial, ¿sientes que hay parte de ese público más rockero urbano o transgresivo, de festivales como ViñaRock, que te ha dado la espalda; que te rechaza?

Ha habido de todo. Yo lo que más quería es tener el público de la calle. Y el de la calle no es el público más alternativo, de la rasta colgando y la casa okupa: para mí el público de la calle es la señora que baja a hacer la compra, el chaval que juega con el balón en la puerta de su casa… Ese es el público que quería. Eso no quita que no siga tocando en festivales como el ViñaRock, el Alrumbo o el que sea. Y la gente está ahí.

Ingravitto es un disco que en su momento enviamos a todas las radios para ver si conseguíamos trascender a ese circuito comercial y no lo querían poner, decían que la gente no lo iba a entender, que estaba “adelantado a su tiempo”. Pero al final canciones como Con la mano levantá o Mamá tierra acabaron siendo canciones populares, y sin sonar en la radio fue Disco de Platino. Son himnos de la calle. Y hasta a mí me sorprendió.

Después de ese disco hice Puerto Presente, y comenzó a sonar el Moving en la radio y a recuperar temas antiguos en esa época. Y en ese momento es cuando mucha gente que me seguía desde hacía años empezó a decir que ya no le gustaba. Yo recuerdo de adolescente cuando Red Hot Chili Peppers empezaron a sonar con Blood Sugar Sex Magic en radios y tenía amigos que rajaban de ellos. Para mí es una absurdez total, pero yo no voy a intentar convencer a nadie de nada.

Yo tengo suerte porque siento que toco muchos palos: puedo sonar en circuitos más comerciales pero también estar en festivales de rock, de world music, de música alternativa… Mucha gente dice que ya no hago canciones como las de antes, y yo les digo: “si hubieras escuchado el Moving en Ritmo submarino te lo comías con patatas y no hubieras dicho nada: el SOS me parece mucho más accesible y menos tribal que Moving”. Mi camino ha sido así.

Y la prensa musical española, ¿sientes que te ha tratado bien?

Hay de todo. Hay revistas como MondoSonoro que siempre me han tratado genial, me adoran: he hecho tres portadas. Pero sí que cuando las cosas tienen más proyección ya no te quieren hacer ese hueco, pero por una cuestión de lo que representa la revista: sienten que un artista muy popular ya no necesita esa confirmación. Pero nos adoramos mutuamente, y nos conocemos desde hace veinte años, cuando yo tocaba en grupos de hardcore-latin o cuando estaba en Ojos de Brujo. Sí que siento ese respeto. Pero todo tiene sus vaivenes, y hay discos que van mejor que otros. Me siento súper afortunado: el 99% de la gente que me para por la calle me dice cosas preciosas.

Has participado con muchos artistas del mundo, como Youssou N’Dour, Natalia Lafourcade, Aterciopelados, Lila Downs, Jorge Drexler; pero también cada vez has tocado más “palos” de los folclores del mundo. ¿Te gusta esa idea de cantor transversal, de artista más compartimentado en la idea de nómada o de world music que quizá sí comparten algunos de estos nombres?

Más que “palos” a mí me gusta la idea de lesas armonías folclóricas. Pero sin embargo yo me siento más cerca de la idea de rumba catalana: creo que con el ventilador todas mis canciones pueden sonar. Lo que pasa que mezclo ese sonido con el del rocksteady o con texturas de otras cosas. Pero la dinámica del grueso de mis canciones son de rumba catalana. Lo que me importa es que más allá del estilo, transmita algo. Para mí la idea de world music me lleva a la sensación de algo mucho más extremo. Yo me siento un artista-puente, con mucho de artista pop pero también de rumbero. Y eso no quita que no pegue texturas de muchos otros ritmos, del hip-hop al rocksteady o el tribalismo africano o la murga latina.

Dijiste hace relativamente poco que cada vez te gusta más la música de corte retro. No sé si te interesa esa idea de “crooner”, de cantante de “estándares”.

Sí que es verdad que en este disco, por la narrativa que tenía, buscaba esa influencia de la música de los años ’50: melodías como antiguas, como cuando canto en Volar a ese estilo de bola de nieve, de micrófono de bola. Sí que es algo que me interesa, y un terreno en el que creo que estoy cada vez más cerca, aunque con una mirada muy amplia: no soy un Michael Bublé o un Frank Sinatra, ni pretendo ni creo que quiera ni pueda serlo. Pero sí que quiero jugar con sonidos.

Ahora estoy trabajando más en la idea de temas sueltos, de sencillos: me gusta la agilidad de sacarlos de esta manera, por eso tengo el sello Mundo Zurdo.

Uno de esos juegos es la versión que hiciste de Me olvidé de vivir de Julio Iglesias, para la película de Javier Fesser. ¿Te gusta Julio, ves que hay algo de dónde sacar ahí? Tiene mucho de irónico pero también de icónico.

Esto último que dices sí es cierto. Pero yo nunca conecté mucho con la música de Julio Iglesias ni tampoco con lo que representa. La canción en realidad es de unos franceses: yo no la conocía, aunque todo Dios la conocía por él. La versión vino por una idea de Javier Fesser, a quien conocí en los campamentos de refugiados sahararuis, y con quien había trabajado en el videoclip de Mundo roto. Ahí ya quedó una muy buena relación.

Y un día me llegó un mensaje suyo para que haga algo para Mortadelo y Filemón y me dice por mensaje: “Macaco + Julio Iglesias”. Yo le contesté con un interrogante porque no sabía qué me estaba contando. Me pasó la canción y cuando la escuchamos vimos ese aire de crooner que dices en el “me olvidé de vivir”. Y empecé a ver cosas que conectan con mi repertorio, ese aire de apátrida, de trotamundos. Le dimos un aire de rocksteady y vi que funcionaba y lo acabamos haciendo. No daba un duro por ello y mira.

