Líder pop de la meditación trascendental, David Lynch solo interrumpió su militancia meditacional para dirigir la temporada de regreso de Twin Peaks a la pantalla. Ahora, tiene preparado un nuevo libro, que pilla el relevo de Atrapa el pez dorado, un material de culto tanto para los lynchófilos como para aquellos a los que el director de Mulholland Drive consiguió convencer, a modo de gurú de las energías buenas, del trabajo intuitivo, del pensamiento positivo.

Room to Dream es el título del inminente nuevo libro de David Lynch, que ahondará en la vida del singular director a través de conversaciones que la crítica y periodista Kristine McKenna mantuvo con más de 100 personas muy allegados a Lynch, desde amigos a ex esposas, familiares, actores, músicos, etc.; junto a reflexiones del propio artista sobre su vida que cierran a modo de epílogo, análisis y reflexión en voz alta cada capítulo.

El cineasta y músico ha confesado que le parecía una buena manera de que se hable de su figura, a través de una reflexión oral que hacen tanto él como aquellos que lo conocen:

“Es imposible contar la verdadera historia de vida de una persona: a lo que más aspiramos aquí es a representar una versión muy abstracta del capullo de una rosa”

El libro lo publicará Random House el próximo 19 de junio y será un tocho importante: tendrá casi 600 páginas. De momento no hay fecha de publicación en España, aunque es de esperar que la editorial ya tenga una fecha escogida para que lo podamos adquirir en nuestro país.

Si eres un/a ansias y quieres comprarte la edición en inglés o leer parte del primer capítulo, haz click aquí.

Atrapa el Lynch dorado