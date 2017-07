No es la primera ni será la última que versiona uno de los grandes clásicos del rock and roll melódico de todos los tiempos: aquella Unchained Melody que ha pasado ya por la voz de artistas tan variados como The Righteous Brothers (intérpretes originales de la canción), Luis Eduardo Aute, Norah Jones o, ahora, Lykke Li.

Aunque lo de “ahora” no es del todo cierto: la diva de música alternativa sueca ya había dejado algunos registros en directo en radios o conciertos de su particular versión de este clásico inalterable por el paso del tiempo; pero de cara a demostrar que, a pesar de que han pasado ya tres años desde la publicación de I Never Learn, su último álbum de estudio, la artista sigue en movimiento, como demuestra en esta tenue versión que la acerca un poco más al registro de Lana Del Rey.

Melodía universal