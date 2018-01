Habrá que esperar hasta el mes de marzo para escuchar el esperado y dilatado regreso de Luz Casal, que lleva casi cinco años sin mover ficha con un nuevo disco, desde que viese la luz aquel Almas gemelas en 2013.

Ahora, la gallega ha decidido revolucionarse a sí misma para revolucionar a los demás. Para ello, ha decidido contar en la producción con Ricky Falkner, cara especialmente conocido en el circuito indie, culpable del sonido de algunos de los álbumes más celebrados de algunos de los artistas más exitosos del circuito alternativo, como Love of Lesbian, Lori Meyers, Iván Ferreiro, The New Raemon o Quique González, entre otros; además de capitanear su propia banda, Egon Soda, que este mismo año publicarán nuevo material discográfico.

Habrá sido quizá esa mirada singular y esa manera de aportar nuevos matices a su música lo que ha movilizado a la de Boimorto a buscar aliados fuera de su zona de confort. En Miénteme al oído, primer single de adelanto de lo que será Que corra el aire, que verá la luz el próximo mes de marzo, se nota ese grano americano con el que Falkner ya ha trabajado en su producción para Quique González. Hasta marzo no sabremos si es la tónica general del sonido del disco o un caso aislado.

