De la desintegración de Galaxie 500 salió una de las bandas más deliciosas e inolvidable que produjeron los Estados Unidos en la década de los 90: Luna. Un cuarto de siglo después su nombre no parece tan presente en el recuerdo colectivo como el de compañeros de generación y de estilo, como Yo La Tengo o Low. La carrera de Luna fue más discreta, con un delicado declive al principio de los 00’s y una gira de reunión que fue una de las mejores cosas que nos dio el 2014.

Este 2017 nos trae su regreso discográfico, y lo hace de una manera peculiar: por un lado, el lanzamiento de A Sentimental Education, un LP que recopila doce versiones de temas de otras bandas (recordemos que su versión de Bonnie and Clyde es uno de los temas más celebrados de Luna); y A Place Of Greater Safety, un EP de seis cortes instrumentales. Y, lo que es mejor, una nueva oportunidad para verlos sobre los escenarios con una extensa gira por España.

A Place Of Greater Safety constituyen una grata sorpresa viniendo de una formación con una habilidad tan característica para desarrollar melodías y atmósferas llenas de dulzura y delicadeza desde la Stratocaster de Dean Wareham. Este nuevo material carece de la textura aterciopelada y del tempo juvenil y, por momentos, agresivo, que empapaba Lunapark (1992), Bewitched (1994) o Penthouse (1995), esa especie de trilogía inesperada (y probablemente irrepetible) con la que inauguraron su carrera. Pero es, en cambio, rico en detalles jugosos, bellos y maduros.

Aunque es rock y es instrumental, A Place Of Greater Safety tiene poco que ver con los sonidos post y math rockeros que suelen categorizarse bajo dicha etiqueta. Se trata más bien de una aproximación desde el rock alternativo con pinceladas folkies a la música sin voz, como ya ha hecho en alguna ocasión, en una vertiente mucho más ruidosa, Yo La Tengo.

El resultado adolece, en parte, del sereno poso emocional de los primeros trabajos de la banda, pero gana en dinamismo y color. En 20 minutos los de Nueva York construyen una atmósfera sutil, optimista y bastante adictiva en la que los punteos eléctricos vuelan ligeros sobre una rítmica sencilla. Por momentos uno echa de menos las poéticas letras que cubrían las melodías eléctricas de sus anteriores trabajos pero, por otro, la ausencia de voz facilita un disfrute más consciente de cada detalle guitarrero.

El EP se mueve un poco a ritmo de road movie, en la que el primer corte, Gtx 3, suena enérgico y excitante y el segundo, que da título al disco, recuerda a un soleado recorrido por la costa del Sur de Francia de una forma sorprendentemente parecida a como lo hacía el Moon Safari de Air. En Around and Around la incorporación de algunos teclados y el sonido mucho más acústico de las cuerdas confieren una dimensión más folkie y algo psicodélica, como si uno contemplara un paisaje del interior de los Estados Unidos.

El Spanish Odyssey que cierra este A Place Of Greater Safety nos devuelve a los tiempos má aterciopelados de Luna, con una atmósfera serena, aunque excesivamente prolongada y carente de una resolución clara. El balance del EP es positivo, especialmente por la agilidad con la que transcurre y por la frescura y la idoneidad con la que se adapta al sonido de Luna.

Por otro lado, A Sentimental Education es una bonita colección de canciones que harán las delicias de cualquier amante del rock de autor del siglo pasado. Se versionan temas de artistas tan reconocibles como Bob Dylan, The Cure, The Velvet Underground o Fleetwood Mac, aunque la selección de temas es inteligente y huye de los clásicos más reconocibles de las bandas. Está adaptada, además, a la voz de Wareham, que le da una vuelta madura y reflexiva a la voz juvenil con la que Robert Smith en imprimía aquel desconcertante dramatismo a Fire In Cairo o se alía con el guitarreo, firme pero depurado, para hacer de la versión del Most Of the Time de Dylan el tema más logrado y emocionante del disco.

De manera que el regreso de Luna ha sido algo particular. Pero, sin duda, los de Nueva York se pueden unir a bandas como Ride, Slowdive o The Jesus and Mary Chain en la lista de grupos de los que ya nadie esperaba escuchar nuevos discos que merecieran la pena, pero que han vuelto por todo lo alto en 2017.



Gira

05.10: Santander. Escenario Santander

06.10: Ferrol. Teatro Jofre

09.10: Madrid. Joy Eslava (American Autumn SON Estrella Galicia)

10.10: Zarazoza. Las Armas

11.10: Barcelona. Bikini

12.10: Valencia. Ram Club

13.10: Bilbao. Kafe Antzokia)

14.10: Gijón. Teatro de La Laboral

Luna