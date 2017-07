Los coches aún no vuelan, pero las muñecas ya follan

No son dos señores barrigudos con traje y puro. Quienes tengo delante son dos veinteañeros vestidos de manera informal que te miran con ojos desbordados de ilusión. “Hemos abierto un nicho de mercado enorme que en el futuro no parará de crecer y se asentará. Por eso pretendemos expandirnos rápido y posicionarnos como la empresa referente del sector en Europa”, dice Sergi Prieto, el jefe de Lumidolls, el primer prostíbulo de muñecas que ha abierto en Occidente. Tienen la sede en Barcelona, muy cerca del Camp Nou. “En un futuro cercano estas muñecas serán humanoides capaces de conversar contigo de manera coherente, de masturbarte y quién sabe qué más. Solo falta que alguien ponga el dinero necesario para que esto suceda”.

Lumidolls tan solo tiene tres meses de vida. Pero vaya tres meses. Desde el primer día han tenido prácticamente todas las horas llenas -hay que acudir con cita previa-, se ha hablado del asunto en diferentes partes del mundo, han cambiado de sede, han fichado muñecas nuevas, han sido acusados de cosificar a la mujer -ante lo que Prieto responde: “¿entonces la sociedad lleva años cosificando al hombre, y de manera más exagerada, al reducirlo a un pene con un consolador, no?”. Están negociando abrir franquicias por Occidente y no les han parado de llegar e-mails de eventos interesados en contar con sus prostitutas artificiales.

“Yo dividiría las muñecas sexuales en tres categorías: las de chasís y silicona; las que vienen con temperatura corporal -Lumidolls acaba de adquirir a una muñeca, Yoko, con esta característica- y tienen la posibilidad de responder a ciertos estímulos a base de gemidos; y las que tienen inteligencia artificial gracias a un ordenador incorporado en la cabeza. Este último tipo de muñecas ya existe en Asia y el coste es cuatro veces más elevado que nuestras muñecas, las cuales nos cuestan alrededor de dos mil euros”. Todos estos tipos de muñecas los fabrica la empresa china Bridert Robot, de donde proceden las de Lumidolls.

¿Hasta qué punto llega la inteligencia artificial de las muñecas sexuales que ya funcionan en Asia?

Sergi: Están programadas con bastantes frases y palabras clave que se pueden dar en una relación sexual, aunque aún no se pueden mantener debates políticos con ellas.

El futuro que avanzaba Black Mirror en el capítulo Ahora mismo vuelvo ya casi se ha convertido en presente.

Sergi: Sí, quizá se puede decir que es la primera predicción de Black Mirror que ya se está cumpliendo. Yo desde pequeño he sido un friki del mundo de los robots, así que lo he seguido de cerca. Hoy en día existen algunos con los que alucinas tanto por su apariencia como por lo que son capaces de hacer. El futuro es éste. Imagínate cuando una muñeca sea capaz de hacerte una paja. Entonces es cuando se producirá el boom de prostíbulos como el nuestro.

Supongo que la muñeca siempre sigue el rollo al cliente.

Sergi: En principio están programadas con esta premisa, pero estoy seguro de que una muñeca programada para que te insulte tendría su mercado.

El chasis de las muñecas Bridert es de acero inoxidable. Con las sobras de silicona que esta empresa produce, hay otras que construyen sus muñecas. “Las nuestras son de gran calidad. Si se cuidan bien, son para toda la vida”, añade Virgínia Vera, una de las socias de Lumidolls. Bridert está especializada en la fabricación de androides para utilizarlos, por ejemplo, como recepcionistas de hotel. Pero como tienen la tecnología necesaria, también se dedican a fabricar muñecas sexuales.

“De momento nadie en Occidente se ha animado a empezar la competencia en el mundo de los prostíbulos de muñecas, aunque hemos recibido muchos correos para franquiciar nuestro negocio”, dice Vera. Acto seguido me cuenta que dos ejemplos son un empresario milanés y otro francés -en este caso no me especifica la ciudad-. “Los prostíbulos están prohibidos en estos dos países. Por este motivo los empresarios contemplan los prostíbulos de muñecas como un vacío legal con el que introducirse en el negocio”.

En la sede de Apricots, donde estáis ahora, convivís con prostitutas. ¿Ellas se han puesto en alerta por si les quitáis clientes?

Sergi: Nuestro negocio no lo vemos como un sustituto de la prostitución, sino como algo complementario. Entre las prostitutas el primer día hubo división de opiniones. Unas se hacían selfies con las muñecas y otras pensaban que les quitarían trabajo. Pero a medida que han ido pasando las semanas se han dado cuenta de que no tienen el mismo tipo de clientela, así que ahora prácticamente las ven como unas compañeras y hasta algunas ofrecen a los clientes hacer un trío con una muñeca.

¿Qué tipos de clientes tenéis?

Sergi: Hay tres tipos: los que vienen por la novedad y que no son consumidores de prostitución, que tan solo ven esto como un juguete; los que han probado todo a nivel sexual y también quieren probar esto; y los que buscan que la muñeca les proporcione una cosa que una persona nunca podrá: no juzgarles. En este grupo se pueden incluir personas con problemas físicos o psicológicos. A nivel terapéutico es un producto que puede tener muchas aplicaciones.

¿Ha venido alguna pareja?

Virgínia: Sí, unos cuantos matrimonios que utilizan la muñeca como un juguete. Unos vinieron porque el marido le había propuesto a su mujer hacer un trío y ella tenía dudas sobre si le gustaría. Por eso primero quería saber cómo se sentía haciéndolo con una muñeca.

Al fin y al cabo, las muñecas sexuales no son tan diferentes de los bebés reborn. Los dos sustituyen seres humanos, aunque con finalidades diversas.

Sergi: Efectivamente. Son algo muy parecido.

Pero, en principio, a un reborn es más fácil cogerle cariño que a una muñeca, a la que no le ves nada más que una forma de darte placer sexual.

Sergi: Normalmente es así, pero en Japón hay un hombre que está casado con una muñeca. Hasta hace tres meses en Occidente tan solo se pensaban para particulares, no para un negocio como el nuestro.

¿Alguno de vuestros clientes habéis notado que se ha encaprichado con una muñeca en concreto?

Virgínia: De los que han venido no, pero hay uno que nos escribió para preguntarnos qué pasaba si venía, se enamoraba de la muñeca y se la quería llevar. Nos dijo que creía que podía sucederle. De todas formas, es un caso aislado. Aunque cuando estas muñecas tengan inteligencia artificial…

No disponen de muñecos masculinos porque Prieto y Vera explican que no están nada bien conseguidos. “El 95% de los recursos de investigación en este campo se dedican a las muñecas. Y las mujeres sí que necesitamos interactuar con una inteligencia. De todas formas, los muñecos masculinos tendrían demanda sobre todo en el mercado transexual y gay”, apunta Vera. Un muñeco es cuatro veces más caro que una muñeca y solo hay tres modelos.

Actualmente Lumidolls tiene licencia de prostíbulo -la misma que uno con chicas reales porque de esta manera se aseguran no tener problemas con la policía- a causa de que están alojados en Apricots, pero esperan que algún día puedan operar con la misma licencia que, por ejemplo, un sex shop. “Las muñecas no dejan de ser un juguete sexual”, aclara Vera. A pesar de todas las polémicas que han aparecido en algunos medios, jura que nadie del Ayuntamiento de Barcelona ni del cuerpo policial se ha puesto en contacto con ellos. “Tampoco del Departamento de Sanidad. El Ayuntamiento no tiene un protocolo sobre qué medidas de sanidad debe tener un negocio de nuestras características ni nadie se ha interesado por el tema durante estos tres meses. Nosotros tenemos el Certificado Europeo de Sanidad porque nos hemos ocupado de hacer el protocolo adecuado con una empresa privada”.

Al ponerme a escribir este artículo me preguntaba si, ahora que vivimos en una época en la que estamos obsesionados con el prefijo post-, Lumidolls había abierto la veda del postsexo. Pero la RAE define la palabra ‘sexo’ como “actividad sexual”, descripción que encaja perfectamente con lo que hacen los humanos con estas muñecas. Así que voy a acabar con una reflexión: si se vería ridículo que un trozo de acero inoxidable y silicona tuviese los mismos derechos que una persona, ¿por qué legalmente el negocio de las muñecas sexuales necesita tener la misma licencia que un prostíbulo de chicas reales?

