La periodista Lucía Litjmaer presenta Yo también soy una chica lista (Destino), un divertido manual para entender qué significa ser feminista y cómo ponerlo en práctica. Repasamos con la autora la salud del feminismo en el presente y la necesidad de cambios futuros.

Hablamos con ella sobre las influencias de la cultura pop en la construcción de la mujer contemporánea, sobre televisión y publicidad, sobre las meteduras de pata de algunos personajes famosos, sobre la creciente moda del retromachismo: la (anti) revolución femenina de quedarse en casa, las yummy mummies lideradas por Gwyneth Palthrow, de personajes públicos que se declaran como feministas y no lo son, del Purple Washing, de qué significa realmente eso de Feminazi y de la importancia de reivindicar finales sin boda. Todo ello desde el humor pero con firmeza.

Yo también soy una chica lista es una especie de manual para pasarse al feminismo escrito en clave de humor y cargado de referencias pop ¿En qué tipo de lector pensabas cuando lo escribiste?

No sé en quien pensaba… el primer capitulo que escribí, el número 8, el de la cheerleader que va a morir en la película, era como digamos un monólogo interior sobre esta conversación en un espacio púbico, teniendo en cuenta los referentes que muchas mujeres tenemos y que son reconocibles. Me gustaba lo de traer ejemplos que traería en una conversación en un bar como de colegueo de: “¿por qué el robo de Brad Pitt por parte de Angelina Jolie ha sido nuestra narrativa en las revistas del corazón durante los últimos diez años? ¿por qué ‘delgada’ quiere decir ‘feliz’? ¿por qué me paso el día mirando instagrams de personas que no conozco a ver si han bajado una talla?”. No estamos inmunes a eso, pero me apetecía mucho hacerlo divertido e irreverente porque me salía así.

La última vez que me reí con un libro feminista fue con Como ser mujer de Caitlin Morán. ¿Dirías que faltan libros divertidos sobre feminismo en España? ¿Es el humor una manera efectiva de acercar el feminismo a un público más genérico?

Me parece que el humor es una manera interesante de desactivar ciertos discursos y de atraer a la conversación a gente que a lo mejor inicialmente no está interesada. Ya hay otros libros para poner en discusión otras cosas. Vivimos inmersos en la cultura pop, es nuestra cultura contemporánea, todos sabemos quién es Angelina Jolie o Beyoncé. Vivimos en una cultura globalizada, veamos cómo se construye eso, por qué cada película que vemos acaba en boda; me interesaba hablar sobre ello también para desactivarlo, para ponerlo en discusión porque muchas veces es como que estamos hablando de cosas que son muy importantes pero muy en teórico y esto está ahí todos los días.

La Cuore o el Sálvame Deluxe hablan de un tipo de mujer que no debería ser promiscua porque tiene dobleces y es mala: eso está ahí, además es mi campo de interés también, me gusta pensar en eso.

¿Dirías que la cultura pop es enemiga del feminismo tal como está estructurada hoy en día?

La cultura la hacen las personas. Creo que los discursos que hay en cierta cultura pop sí que lo son, pero la cultura en sí es algo abstracto. No se me ocurriría jamás demonizar a la cultura pop porque precisamente muchas veces lo puedes subvertir, como ha hecho en muchos casos el colectivo LGTB. También puedes cambiar los epítetos o apropiarte de iconografías que no son tuyas, crear nuevas, pedir finales alternativos que nos representen más como diferentes grupos sociales, que no sea solo el hombre blanco que sale a matar marcianos y dice: “cariño, ya volveré”.

En el libro hablas sobre el momento de “darse el golpe en la cabeza” como metáfora para despertar y pasarte al lado de lo que llamas “chicas listas”. Cuentas en el libro que tu “golpe” fue cuando en una reunión de trabajo un compañero te mandó callar para dejar hablar a otro compañero también hombre: creo que es un momento con el que igual se identifican muchas mujeres.

¡Yo creo que todas!. Lo del “golpe en la cabeza” es una terminología humorística que utilizo con mis amigas, hay otras mujeres que le dicen “hacer el clic”. Es siempre un momento muy gráfico en el que se dieron cuenta de que hay una situación de desigualdad y que es inherente y no tiene nada que ver con una misma, que tiene que ver con una situación de vivir en la sociedad en que vivimos. Yo lo divido en dos tipos de “golpe en la cabeza”: el súbito, que es una situación concreta que resulta humillante o difícil, muy concreto; o luego ya la serie de cosas que te suceden cada día y que te das cuenta de que no tienen que ver contigo, que son algo colectivo.

Para enfrentarte a estas situaciones ofreces algunos consejos. Por ejemplo, hablas de cómo enfrentarte a los clichés cambiando “mujer” por otra minoría.

La táctica inversa, sí, pero bueno, es que las mujeres no somos una minoría: somos la mitad de la población. Lo que pasa es que estamos en situación de desigualdad. Las fuerzas de poder son desiguales hacia nosotras como con otros segmentos de la población. Lo que pasa es que están mucho más naturalizados los estereotipos, los enfrentamientos, el tratar mal, el acoso hacia las mujeres, porque es algo completamente estructural. Los estereotipos raciales son mucho más sofisticados para no ser acusados de racismo inmediatamente; por ejemplo, los de clase son muy evidentes también, creo que son marcas que nos atraviesan.

Hay términos que estamos empezando a oír mucho, como por ejemplo el de ‘micromachismo’. ¿Qué es exactamente eso?

A mí no me gusta el término personalmente porque entiendo que quiere decir que es un tipo de machismo que no es tan evidente y que es estructural y que se realiza constantemente como una especie de goteo. Para mí el machismo no es micro, no diríamos microracismos: si hay sometimiento, hay sometimiento. A mí la palabra ‘micromachismo’ siempre me da la sensación de que lo disculpa. Yo lo llamaría mejor “machismo de baja intensidad”.

Kate Bolick en su último libro hace una llamada a desestigmatizar la palabra “solterona” cambiando la imagen de las mujeres solteras a una más positiva. El tuyo parece querer hacer lo mismo pero con el feminismo en sí. ¿Sigue siendo necesario? ¿Qué se puede hacer?

Creo que es una lucha constante contra los estereotipos. También vivimos en nuestras propias burbujas y parece que las cosas van muy bien, pero luego lo piensas política y socialmente y ves que estamos en un momento durísimo con respecto a los derechos de las mujeres, con respecto a los derechos reproductivos a millones de cosas que habíamos dado por ganadas hace tiempo.

¿Qué podemos hacer? Creo que hablar, discutir, denunciar, en muchos casos boicotear… creo que el feminismo tiene que ser activo y nombrar: al que te acosa, al que te paga menos, al que te hace daño, al que te maltrata, al que no te deja hablar. El problema es que muchas veces no puedes porque te va en ello el trabajo, te va en ello muchas cosas, pero encontrar en ello espacios de apoyo para sostener esa denuncia, esa lucha.

Denuncia como la que hizo Yolanda Domínguez hace poco sobre la última campaña de la marca de ropa Kling, en la que criticaba la vejación que se hacía de las modelos retratadas. ¿Qué te pareció la reacción de Kling con ese manifiesto pseudofeminista que se sacó de la manga?

Con este caso en concreto yo tengo mis contradicciones, aunque el trabajo de Yolanda Domínguez me parece súper interesante y necesario. La respuesta de ellos es una apropiación del feminismo para un tema comercial, es la incorporación de una lucha a favor de los derechos de la mujer para vender ropa. Creo que es muy tramposo ese discurso porque aboga a la libertad individual y no a la lucha colectiva.

A mí esa campaña no me parece especialmente peligrosa porque una ya se ha impermeabilizado mucho, he visto cosas muchísimo peores, pero no me parece que Kling estuviese haciendo especiales concesiones al feminismo con ella: los cuerpos eran todos súper normativos, eran chicas muy delgadas, muy “normativamente deseables”, no había ahí una apuesta por la diversidad como para montarse un manifiesto.

En el libro Yo también soy una chica lista haces mucho hincapié en que como mujeres no nos beneficia enfrentarnos. ¿Por qué crees que la sociedad patriarcal insiste en animar a las mujeres a competir entre ellas y a los hombres a hacer equipo?

Porque es una manera de desactivar cualquier tipo de uniones. A los que están en el poder, los hombres, no les interesa que el resto —las mujeres— se unan, al igual que sucede con la clase obrera; nadie cede un privilegio gratis. Todos los derechos los hemos conquistado peleando, los grupos desunidos no pelean. No es un tema de conspiraciones: la sociedad está estructurada así, para desconfiar del prójimo: una mujer sexualmente deseable vendrá a robarte el marido —como en la peli—, te robará el bebé, tu mejor amiga te traicionará, la femme fatale te hará caer en desgracia…

¿Seguimos viviendo a golpe de estereotipo?

Yo creo que sí, vivimos en una sociedad muy mediatizada, pero desde siempre. El cine y la televisión construyen realidades que son muchas veces referentes, las historias se desarrollan muchas veces a partir de repeticiones de estereotipos.

En la parte final del libro propones un listado muy personal de mujeres en las que fijarse, que precisamente rompen con esos estereotipos. Esas mujeres que se han fijado en el imaginario colectivo como mujeres ideales a seguir: Audrey Hepburn, Grace Kelly… En contraste, tú propones a Pippi Langstrump y a Hedi Lamarr entre otras, pero aparte del transexual Shangay Lily no citas a ninguna española, ¿por qué?

Lo que pasa es que aunque no estén en el listado, las había incluido durante el libro. Quería hacer una apología de Shangay Lily porque me parece que fue una persona muy importante en España que formó parte de todo eso que parece se ha acabado normativizando y dejando de lado que es el discurso radical. El discurso radical donde los derechos LGTB y los del feminismo van unidos no son capitalistas…

Shangay Lily denunciaba mucho esta idea del capitalismo gay, en lo que se ha transformado el Orgullo, donde se deja de lado el mensaje a favor de cierta idea de consumo. Me parecía supernecesario citar a una persona así, y como ya cito a Clara Campoamor, a Maruja Torres y a otras grandes mujeres españolas, quería hacerle un homenaje a alguien que además aboga por una lucha conjunta, me parecía una manera bonita de acabar.

Esta radicalidad de la que hablabas ha dado pie a términos como lo de feminazi, ¿te lo han llamado alguna vez? ¿sabes de dónde surge?

Feminazi es un término que surge dentro de la parte más dura y ultraderechista de la era republicana estadounidense para denominar a todas las feministas que estaban a favor de la lucha por los derechos reproductivos etcétera, y que lo adopta, lo trae a un artículo Arturo Pérez-Reverte. Feminazi es un concepto de los racistas estadounidenses, de los supremacistas blancos estadounidenses.

Se ha popularizado aquí pero no es un término español. Evidentemente no me siento nada halagada cuando ese grupúsculo denomina las luchas de las mujeres como algo que lo compara al holocausto, me parece tremendamente agresivo y que denota lo que son ellos no nosotras. Es una manera de denostar y perseguir al feminismo: es equiparar la lucha por los derechos civiles con un tipo de supuesta censura que yo no he conocido.

No conozco a ningún grupo de feministas que haya logrado censurar públicamente nada; como mucho el uso del boicot como algo que a mí me parece legítimo. Yo lo considero legítimo el boicot. Por eso cito a Rosa Parks entre las mujeres referentes, porque si Rosa Parks se hubiese atenido a la legalidad vigente, se tendría que haber levantado cuando un hombre blanco le pidió el asiento, pero no lo hizo porque no era legítimo, lo que ella estaba haciendo era ilegal. Creo que este discurso sobre la censura feminista lo que hace es poner en tela de juicio las luchas por los derechos civiles.

Arturo Pérez-Reverte se ha convertido en el enemigo público del feminismo. Parece que hay una lucha abierta entre él y muchas periodistas que escriben sobre feminismo, como Barbijaputa por ejemplo. ¿Crees que se ha cogido a Perez-Reverte como diana o es más bien al contrario?

La verdad es que a mí no me interesa demasiado, creo que es darle demasiado espacio. Lo que sí que está claro es que representa el sentir común de algunos hombres que sienten amenazada su posición, ¡supongo! Porque me cuesta mucho ponerme en la cabeza de alguien así. Creo que se ha puesto él solito de diana porque, como muchos otros, saben que eso le traerá mucha repercusión y causarán mucha indignación sobre todo en las redes, entonces me parece que se coloca ahí porque quiere. Él toma una decisión, como todos, en el momento en el que escribimos o nos posicionamos políticamente; todo lo que venga después creo que forma parte de ese juego en el que él se ha metido.

En el libro animas a eso, a posicionarse, a no tener miedo a declararse como feminista. Sin embargo vemos constantemente cómo algunas de estas mujeres-icono de las que hablábamos, esas que tienen el poder para influir en otras, hacen justo lo contrario. Es el caso por ejemplo de Paula Echevarría, para muchos el modelo de mujer ideal: guapa, elegante, exitosa y, hasta hace poco, felizmente casada y madre, que hace poco salía en televisión equiparando el feminismo extremo con el machismo extremo y diciendo aquello de “yo no soy ni machista ni feminista” cuando le preguntaron si se consideraba feminista.

Es que no son extremos, uno lucha por los derechos de las mujeres y lo otro los coarta, los aprisiona y mata, ya me dirás de qué lado quieres estar. Lo de “yo no soy ni machista ni feminista” es el discurso de creer que lo opuesto al machismo es un feminismo radical que quiere coartar la libertad masculina.

Históricamente el feminismo ha luchado por la igualdad, no sé en qué momento eso se convierte en una opresión hacia alguien. Lo de Paula Echevarría me parece una expresión sintomática del imaginario colectivo de que hay un tipo de mujer castradora que vendrá a revolver las cosas. Que a revolver venimos, pero para denunciar que las cosas son desiguales y que hay que cambiarlas.

“El discurso que cala mucho es el de no molestar, no ser molestas, genera mucho miedo ser una persona que discute y que va a contracorriente”

Se “entiende” más cuando es el hombre el que no se siente feminista, pero cuando es una mujer la que renuncia a luchar por sus propios derechos es algo más retorcido. Caitlin Moran en su libro Cómo ser mujer decía que si tenias una vagina y querías mandar sobre ella entonces eras feminista ¿Cómo lo ves tú?

Caitlin Moran lo simplifica mucho para crear un eslogan, pero es que claro, es muy difícil salirse del discurso que has mamado desde siempre, porque nadie nace feminista. Vivimos en una sociedad que está construida de cierta manera y esos discursos calan. El discurso que cala mucho es el de no molestar, no ser molestas, genera mucho miedo ser una persona que discute y que va a contracorriente. Para mí Paula Echevarría iba por ahí, en el “bueno, no hay que pasarse”, pero es que quien no se pasó no obtuvo nada, y ¿qué quiere decir pasarse?, es un “ya está bien de esta especie de lucha en la trinchera”, bueno, para ti está bien, su posición es totalmente apolítica. Quizás también habría que preguntarse porqué se le preguntó eso a Paula Echevarría, que es una reflexión más interesante.



Quizás por lo que hablábamos al principio, porque el feminismo vuelve a ser actualidad por lo que la convierte en una pregunta casi obligada.

Claro, se exige que nos posicionemos, a mí no me parece mal: me gusta saber contra quién lucho. Es interesante saber quién es cada uno, también para debatir con esa gente, es interesante debatir con quien no piensa como yo porque me parece que ese le puede convencer. Creo que lo que le pasa a mucha gente es que no tiene la información, pero, con los datos en la mano, con las situaciones que vivimos, con la violencia, con la desigualdad salarial, con el posicionamiento inferior en todos los espacios de nuestra vida, todos deberíamos ser feministas.

Otra que contestó de manera un tanto ambigua fue Ángel Merkel en una convención reciente del Women Summit 20 en Berlín. En esa misma charla Ivanka Trump no dudó en alzar la mano para indicar que ella sí lo era. ¿Beneficia al feminismo que una mujer como Ivanka Trump se relacione con él?

No beneficia en nada, hay que frenarlo, esto es el purple washing, el concepto de utilizar el feminismo para tu propio beneficio. Decir que eres feminista cuando las políticas que llevas con respecto a todo es lo contrario. El uso que se está haciendo de Ivanka Trump como símbolo en la política estadounidense va absolutamente en contra de todo lo que el gobierno de Donald Trump prefiere hacer: suspender el planned parenthood y todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres.

No solo ahí, aquí tenemos casos muy evidentes como el de Cristina Cifuentes, que se define como feminista y en la misma tarde se va y se desahucia a una mujer con dos hijos que está amenazada por su marido y que sufre violencia de género. Definirse como feminista es una cosa, pero la práctica es lo que define al individuo. No dudo que ella se considere feminista pero no lo es. Ella usa la idea de “yo también he sido una mujer oprimida”, y seguro que ha sufrido casos de machismo, pero obviamente no le han hecho reaccionar para nada en sus políticas públicas.

Podría decirse también que hay un miedo entre algunas mujeres a declararse feministas por la pérdida de atractivo que supone. Si no eres dócil eres feminazi. ¿Crees que las mujeres seguimos excesivamente preocupadas por complacer? ¿el atractivo femenino es eso, ser complaciente?

Molesta mucho más posicionarse. En el libro lo digo: yo tenía cosas mejores que meterme en este embolado. No necesariamente es beneficioso declararse como feminista públicamente, vivimos en una sociedad muy agresiva contra las mujeres que hablamos, que damos la cara, que explicamos cosas, que reivindicamos. Sin duda creo que hay una relación directa entre tener opiniones y resultar menos atractiva para la opinión pública, pero también creo que esa gente me resulta muy poco atractiva a mi. Eso sí que tiene que ver un poco con el crecimiento personal, no ser una persona cómoda, que es algo que resta atractivo, resta popularidad. Lo de “resultar atractiva” es una pregunta que me hago: qué es eso de ser atractivo, de gustar a los demás, cuándo empieza y cuando se termina, porqué tienes amigos que siempre salen con chicas X años menores, qué parte es por el físico y qué parte es porque es una persona interesantísima; qué te gusta y porqué. Son preguntas qué me hago.

Tu respuesta a esta cuestión en el libro es la de que quizás lo mejor es restar importancia al “atractivo” y centrarse en crear una vida interesante para una misma, que la felicidad no reside en gustar, que es algo pasajero, sino en gustarse. Este es uno de esos consejos que das.

Los consejos en el libro tienen un punto autoparódico, como de libro de autoayuda, pero porque es un planteamiento que me hago yo también: ¿qué pasará dentro de X años cuando se me caigan las tetas al ombligo? La construcción de la mujer siempre es la de ser un cuerpo deseable para ser mirado; la mujer está ahí para ser mirada. Me parece importante lo de construir algo más porque, si no, ¿qué tienes? ¡No tienes nada! A mí me encantaría pensar en un futuro donde hubiese algo más. Me encanta gustar —¡no soy idiota!—, como a todo el mundo, nos gusta gustar, pero tiene que haber un plan B. Lo de gustar es algo que nos mueve pero no debería serlo.

¿Qué es esto del retrofeminismo? Según explicas en el libro es algo que está ahora muy en boga.

El retrofeminismo es el uso del discurso feminista para hacer lo contrario, es decir: “yo me quedo en casa, tengo cinco hijos y me quedo en casa porque es mi opción. No se puede ser mujer trabajadora y madre a la vez”. Es un discurso que ha permeado mucho en un tipo de visión de las chicas jóvenes para construir un ideal de mujer muy parecido al de los años ’50, que se queda en casa, cocinando, que son sanas, saludables, lavan la ropa de los hijos, todo muy ecológico, con una vida muy centrada en el espacio privado, en el hogar.

A mí me parece aterrador porque es mucho más sofisticado que antes. Es retro en el sentido de que va hacia atrás, y que plantea como logros feministas cosas como ser madre, y eso no es un logro: se es madre desde que existe el mundo. Me parece estupendo que alguien sea muy feliz con su maternidad, es evidentemente un derecho, pero no es una reivindicación feminista. Hacer ganchillo en tu casa no es exactamente la revolución.

Aquí es donde en el libro citas a las llamadas Yummy mummies (madres buenorras), lideradas en EEUU por Gwyneth Palthrow. Tiene que ver con eso de querer ser mujeres “perfectas” que pueden hacerlo todo. Este concepto de supermujer en un principio se creó como algo positivo pero ahora vemos que quizás es más una carga imposible de conseguir.

Creo que es una lógica que se crea con el discurso capitalista a partir de mitad del Siglo XX, porque las mujeres obreras lo hacían todo, iban a la fábrica, eran madres… es un discurso que se genera en torno a la mujer burguesa. Creo que es injusto porque es mentira que no pase factura, y además porque nunca se habla de compartir las responsabilidades de nada. Siempre que se habla de la carga laboral y la carga familiar se relaciona con las mujeres, como si nosotras fuésemos las que tenemos que balancear eso.

La construcción de la mujer en la sociedad patriarcal es así: tienes que hacer doble tarea, en el trabajo, en tu casa, al ser madre y además tienes que estar buena, gustar a tu marido para que no se vaya con la secretaria, porque, claro, es ella la que te va a robar a tu marido… todo está construido así. ¿Por qué no se dirige eso a quien contrata? ¿Por qué tiene que ser la mujer en una situación como esa la que piense en como balancearlo todo? ¿Por qué se hacen campañas pidiendo a las mujeres que que denuncie y no a los hombres que no violen? Hay que girar las cosas.

¿Qué respondes a los que dicen que ya hay igualdad y que el feminismo ya no es necesario, que ya está todo superado?

Eso es lo que más me preocupa, que la gente piense que ya está superado, que el feminismo no es necesario. Vivimos en un país en el que se ha recortado las leyes del aborto más de lo que ya estaban, donde los desahucios son mucho más veces a mujeres, donde hemos tenido más casos de violencia de género, donde el escarnio hacia las mujeres en las redes sociales es aterrador y no se controla, donde a las políticas se las insulta por el mero hecho de ser mujeres y tener una opinión, donde cala el concepto de feminazi, donde la pobreza es mucho mayor y más estructural con respecto a las mujeres, donde se condecora a una virgen como símbolo religioso de virginidad… Más que necesario, el feminismo es vital.

Lucía Lijtmaer