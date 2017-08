Un Cocteau Twin y un Jesus and Mary Chain dan a luz un nuevo proyecto

De un lado, Simon Raymonde, fundador del sello Bella Union y guitarrista de Cocteau Twins. Del otro, Richie Thomas, batería de Dif Juz o The Jesus and Mary Chain. Juntos son una entidad nueva, distinta: Lost Horizons, a quienes no deberíais confundir con la banda de power metal sueco (esa banda es Lost Horizon en individual), sino que se trata de una suerte de superdúo que juega con las diferentes cavilaciones de la música alternativa de los años ’80, pero que encuentra a través de colaboradores-médiums una identidad en constante movimiento.

Y es que la banda tiene listo su debut para el próximo 27 de octubre. Llevará por título Ojalá, lo publicará el propio Raymonde en su sello y contará con colaboraciones ilustres de la talla de Marissa Nadler, Ghostpoet, Tim Smith (de Midlake), Cameron Neal (de Horse Thief), Leila Moss (de The Duke Spirit) o Karen Peris, vocalista de The Innocent Mission encargada de poner voz a la primera canción que conocemos del proyecto: esta The Places We’ve Been que os compartimos a continuación.

Horizonte encontrado