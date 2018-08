Paisajes dentro de paisajes para parar y observarnos

“Sigo los pasos de Los demás. Desearía observarlos desde más cerca. Tocar el paisaje que habitan. Desearía entrar en sus mentes y sentir sus emociones, pero Los demás es gente que no conozco. Los demás son trozos de carne. No sé qué habita dentro de ellos. Entro en un bar, camino por la calle, subo al metro y los miro y me pregunto qué estarán pensando o cuál será su historia. Me encanta imaginar la vida de los demás. La vida de Los demás no me duele. Es el consuelo del tonto, si pienso en Los demás, si pienso que la vida de los otros es peor a la mía, me siento bien.”

Un paisaje urbano. El patio de los Teatros del Canal, sin ir más lejos. Cemento y ladrillo. Un pasiaje como otro cualquiera. Pero no. Hay cambios. Lentamente, se modifican, llenándose de color (y hasta de palmeras de cartón). Los espectadores observan desde la lejanía (con cascos y escuchando desde su móvil, todos a la vez, un paisaje sonoro de base pianística, más concretamente de James Rhodes) cómo cinco performers vestidos con trajes de licra fucsia extienden una alfombra (del mismo color) sobre el cemento.

Acercan una réplica bidimensional de la Victoria de Samotracia. Palmeras de tres metros de altura. Y sobrevuelan el espacio pompas de jabón mientras estos inmutables seres (¿Los demás? ¿O Los demás somos nosotros?), que bien podrían, por cierto, habitar uno de los planetas a los que Barbarella se acercaba en sus múltiples viajes pop e intergalácticos, deambulan ante nuestros ojos para, durante al menos 45 minutos, ralentizar nuestro asfixiante ritmo de vida y darnos el lujo de observar. Sencillamente: observar.

Y es que sumamente frágiles, como esas pompas de jabón que revolotean alrededor de las palmeras de cartón, son las sensaciones que transmite LOSDEMÁS/PAISAJE, la propuesta de La Señorita Blanco que pasó por el último Surge Madrid y todavía sigue acariciando nuestra epidermis (por lo cual no queríamos dejar de reseñarla aquí).

La Señorita Blanco (artista a seguir los pasos sin dudarlo y cuya #NoSoyRusa, montaje con impacto en Barcelona, esperamos poder ver en Madrid en algún momento) estructura esta nueva propuesta en movimientos y paisajes dentro paisajes. Una invitación a parar y observar(nos). Los intérpretes forman parte de este paisaje. No hay una narrativa. No hay historia. Hay presente. Sensaciones. Una delicatessen en la que parece el tiempo sucede a cámara lenta. Una llamada de atención. La melancolía recorre cada esquina de este cuadro. El estupor ante el ritmo de vida que nos pasa por encima, a nosotros y a los demás, y ante el que La Señorita Blanco quiere proponer un paisaje que más parece interior que exterior.

Los pausados movimientos de los performers (Lara Brown, Sergio de Pablo, Jesús Masó, María Pizarro-Pérez, Inma Garzia) en conjunción con ese entorno sonoro que nos proporcionan las notas de Rhodes, resultan hipnóticos y sumergen por completo al espectador en este delicado instante efímero y de marcado carácter voyeurístico. LOSDEMÁS/PAISAJE es una muestra de un proceso de investigación que consigue captar la atención y resultar diferente, extrañamente especial (más que muchos montajes ya finiquitados). La tristeza y la soledad impregnan cada uno de los minutos de este viaje (especialmente en ese duro texto que compone uno de los movimientos de la pieza) que intenta despertar a una humanidad aletargada, que corre por delante de todo sin detenerse un segundo.

Y lo hermoso de la propuesta es que, a pesar de su poso pesimista, después del recorrido la esperanza hace acto de presencia. La comunión llega y la energía fluye con una serena alegría compartida por todos los presentes, celebrando la vida y tocando el paisaje, por fin, que los demás habitan.

