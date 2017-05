Poca broma, que en lo que va de película casi 300 conciertos les amparan. 2017 continua viento en popa y a toda vela para Los Zigarros, un grupo con excedente de energía y muchas ganas de propagar la palabra del rocanrol.

Los valencianos viven una gira casi interminable con la respuesta del público por todo lo alto. Porque hacen un rock and roll desenfrenado que cura las penas y suma muchas alegrías. Si todavía no te contoneas con a A todo que sí ni cantas Baila conmigo como si la vida te fuera en ello, algo haces regular. Hablamos con uno de los hermanos Tormo, Álvaro (guitarrista), para entender el universo que crean Los Zigarros.

Notodo: Dejo a vuestra elección la primera pregunta (que quiero que respondáis, claro). Si coincide con alguna que ya haya preparado yo, elimino la mía y pongo la vuestra. Es broma. Si coincide, pensad en otra.

Álvaro Tormo: ¿Qué equipo utlizáis en directo? Ovi y yo tocamos amplis Bigtone hechos a mano en Valencia. Ovi usa guitarras Nash Telecaster y Gibson 335 de 1972.Yo utilizaba una Gibson Sg 63 y una Gretsch del 65, aunque ahora Yamaha me han enviado unas guitarras para probarlas y me encantan, así que saldré esta gira con ellas si va todo bien.

Los músicos siempre tienen melodías (sobre todo nuevas) en la cabeza, ¿vosotros qué?

Por supuesto, ser un músico tiene su punto de locura. Hay veces que puedes estar con esa melodía en la cabeza semanas. Y lo malo es que a veces no es tan buena. Lo realmente frustrante es soñar con una canción buenísima y olvidarla nada más despertarte….

Sé que sois hombres de futuro, pero algo de pasado no daña a nadie ¿Por qué fue la Música? ¿Por qué decidisteis – en su momento – que ella fuera la pieza clave del puzzle?

Yo lo tuve claro desde que era un chaval. Siempre hubo música en mi casa: Elvis por mi padre y Pink Floyd por mi madre. Además, ella tocaba el piano en casa. Todo eso se te queda, pero con 8 años oí los acordes de Smells Like Teen Spirit y todo cambió. Me dieron ganas de quemar la casa de la emoción y desde entonces sigo persiguiendo esos cuatro acordes.

“Tenemos la misma emoción que cuando empezamos. Solo que ahora tomamos más drogas”

Vuestro primer concierto.

Nuestro primer concierto de rock fue Terrorvision en Valencia (en Fallas) con su discazo How to Make Friends and Influence People, que os recomiendo. Tenía once años y mi hermano catorce, diría que fue determinante. Al poco después, formamos nuestra primera banda, Endless Nameless.

Vuestro último. Y más: una palabra que nunca (nunca) lo describiría.

Mi último concierto fue de Julián Maeso en la Cornamussa, aquí en Denia (donde vivo), una absoluta pasada. Es un genio. Una palabra que nunca lo describiría sería: “normal”.

¿Qué ha mantenido el tiempo intacto y qué ha modificado si hablamos del período que separa a ambos momentos?

Que ahora tomamos más drogas. Eso es todo. La emoción es la misma.

¿Casados de por vida con el rock?

Por supuesto. Hay gente que deposita su fe en la religión, yo la deposito en la música y una gran parte en el rock and roll. Me salvó la vida. Creo que tiene algo de divino.

“Hay gente que deposita su fe en la religión: nosotros en la música”

Una doble: vuestra definición de Rock&Roll; y más, si el rock fuese un animal, ¿cuál sería?

Energía. Y un animal: Pantera.

¿Qué ha desayunado hoy un rockero como tú?

Hoy he desayunado unos tomates cherrys, unas setas y unos espárragos pasados por la sartén con ajos, aceite y guindillas. Y un carajillo de Bayleys. ¡Viva el carajillo!

Por qué habéis llegado hasta aquí. Y no me refiero a la fama (sí al éxito), ni a los saltos de “popularidad” que señalan los medios de nuestro país casi por encima de todo. La popularidad no (me) interesa, la buena música sí. Hay grandes músicos que hacen grandes trabajos y que, ni ellos ni sus trabajos, gozan de popularidad

Estoy totalmente de acuerdo. En mi opinión, vivimos uno de los momentos más tristes, aburridos y predecibles de la radio comercial. Creo que nunca se había dejado de lado a tantas bandas como se hace ahora. Que un programa de tele como Los Conciertos de Radio 3 lo pongan a las dos o tres de la mañana y no a las ocho de la tarde, me parece un insulto a la cultura. Y nosotros no sé, hemos trabajado, tocado y sangrado muchísimo en estos últimos tres años, Junta eso con un poco de suerte y quizá tengas la fórmula. Pero el trabajo es lo más importante. Por otro lado, estoy harto de escuchar quejas de músicos que dicen que todo es muy difícil y que no hay dinero para salir de gira, pero tienen una casa, una hipoteca, un coche y un hijo…Yo vivo alquilado, no tengo coche ni hijos, invierto todo mi dinero en la música.

“Vivimos uno de los momentos más tristes, aburridos y predecibles de la radio comercial”

El éxito, ese reconocimiento de los otros, parece que fuera el fin por antonomasia de muchos en el sector. ¿Hacia dónde nadan Los Zigarros?

Como decía Jeff Beck, alguien inventó que ser popular con la música te convertía en otra cosa, en algo más barato. Y eso es una tontería. Estoy completamente de acuerdo.

Entonces, habladme del viaje, de vuestro pan de cada día, de todos los kilómetros quemados – que es la música – y de cómo ha sido (y está siendo) la relación con ella.

Me levanto y me voy con la bici por ahí y escucho un disco cada día (casi siempre). Desayuno y toco la batería, la guitarra o el bajo en mi estudio. Compongo algo o no. Siesta. Más música. Vuelta al estudio. Componer con Ovidi. Música para hacer la cena. Mirar vídeos en YouTube que hablan sobre el equipo que utilizan otros músicos o algún concierto. Cena, peli y a la cama. Es decir, que la música es mi vida 24/7. Me encanta.

Un tema (de una discografía cualquiera o – incluso – de la vuestra) que resuma vuestra carrera como músicos (uno solo, no me hagáis el lío).

Tutti Frutti de Little Richard. AWAMBABULUBA BALAMBAMBU! Sin duda

“Que Los Conciertos de Radio 3 lo pongan a las dos o tres de la mañana y no a las ocho de la tarde me parece un insulto a la cultura”

Habladme de alguno de vuestros temas, pero para contestar a: ¿alguno del que os hayáis separado para siempre?

Muchísimos. De hecho, de alguno cada día. Siempre tienen títulos muy sencillos: La Punk 2, Blues en do, AC/DC Bon… (risas).

Ya que hablo de la prensa, ¿y la crítica elaborada por la prensa qué, cómo os ponen? Hay prensa y prensa.

La prensa ha sido fantástica con nosotros siempre. Excepto una revista que no diremos, la cual compraba religiosamente y a la cual respetaba mucho. Hasta que el menda escribió “No pude ver su concierto en el Azkena, pero por lo que me dijeron no fue muy bien”. Bravo. ¡Eso es periodismo de calidad!

¿Algo (o mucho) negativo dentro del mundo que rodea a la música?

El IVA cultural.

“Vivo alquilado, no tengo coche ni hijos, invierto todo mi dinero en la música”

2013 fue el año de vuestro álbum debut, Los Zigarros; en 2015 reeditasteis Los Zigarros, en formato CD y DVD, con cinco temas adicionales; llega 2016 con A todo que sí. Ni paráis ni pienso que queráis siquiera intentarlo. Muy curtidos en batallas.

No vamos a frenar el ritmo por ahora; la gente sigue viniendo a los conciertos y nos encanta hacer lo que hacemos.

La peña tiembla de placer y se hace adicta a vuestra música y, sobre todo, a vuestros directos. Nada de exactitudes, por encima, ¿de cuántos directos hablamos?

Pues rondaremos casi lo 300 conciertos… ¡Gracias a todos lo que habéis venido!

Oye, nunca os lo he preguntado, ¿cómo os fue con Fito? ¿Y con Ariel Rot grabando el vídeo de Espero que me disculpen?

Lo de Fito fue algo de otro planeta… ¡Qué gira, wauuu! Lo pasamos tan bien. Él es un amor. Y lo de Ariel, pues bueno, es uno de los guitarristas por los que Ovi y yo tocamos la guitarra, así que imagínate. ¡Los sueños se cumplen!

“Con 8 años oí los acordes de Smells Like Teen Spirit y todo cambió. Me dieron ganas de quemar la casa de la emoción”

El 6 de mayo dais un concierto bastante especial en el Puerto de Santa María, ¿por qué tenemos que asistir sí o sí?

Porque toca Iggy Pop, lo nuestro es algo anecdótico. Iggy Pop, madre mía. Además, nacimos el mismo día.

En qué momento os encontráis. ¿Noticias frescas? ¿Nuevos temas? ¿Nuevo trabajo?

Actualmente, componiendo temas nuevos para el tercer disco. Tenemos todo este año de gira y grabaremos cuando acabe si todo va bien. ¡Así que a tope! ¡Esperamos veros a todos en los shows!

Gira:

06.05: Puerto de Santa María. Festival Motor Circus

13.05: Xàbia (Alicante). MontgoRock Festival

19.05: Vitoria. Sala Mitika

20.05: Almazán (Soria). Saloon La Pista

11.06: Madrid. Teatro Barceló

17.06: Arganda del Rey (Madrid). Festival Arganda Rock

30.06: Getafe (Madrid). Festival Cultura Inquieta

01.07: Ponteareas (Pontevedra). Festival Rock in Río Tea

08.07: Madrid. Mad Cool

20.07: Cádiz. No Sin Música Festival

22.07: Puerto de Mazarrón (Murcia). El Muelle Festival

16.12: Barcelona. Sala Apolo

Los Zigarros