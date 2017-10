– Si el espacio es infinito, hay montones de seres como usted y como yo que andan como usted y como yo por ahí sueltos.

– Entonces a lo mejor ésta es sólo la variante triste de nosotros…

Esa variante triste en este caso es Patricia, a quien pone piel Malena Alterio, protagonista de Los universos paralelos que se puede ver en el Teatro Español: una madre que no puede superar la muerte de su hijo de cuatro años. Un texto del americano David Lindsay-Abaire que en su idioma original se llamaba Rabbit Hole (y si a alguien le suena es también porque fue adaptada al cine con Nicole Kidman como protagonista). David Serrano, siguiendo su más que clara, inteligentísima y afinada línea de traer grandes bombazos (pero con sustancia) anglosajones contemporáneos a las tablas (Buena gente, Lluvia constante, Cartas de amor…) adapta y dirige este gran texto.

Una historia con todos los elementos para el éxito. Emotiva pero con grandes dosis de humor, un texto cercano, doloroso pero luminoso a la vez, una puesta en escena con el ritmo perfecto y unos intérpretes en estado de gracia nos acercan una de las funciones más emocionales, humanas y hermosas de la temporada. De las que tocan la patata.

Cierto es que ya partiendo del temita que parte, la cosa lacrimógena era fácil. Pero Los universos paralelos lo trata con un cariño hacia sus personajes, una cercanía, que resulta imposible no hundirte en la historia de cabeza. David Serrano y los cinco intérpretes consiguen además ese equilibrio tan complicado (pero tan preciado) entre comedia y drama que es la clave para un acierto rotundo (nos estamos acordando ahora, por ejemplo, de ese Agosto de Tracy Letts dirigido por Gerardo Vera que tanto nos entusiasmó).

Carmen Balagué demuestra su saber hacer como la madre de la protagonista, campechana a más no poder, algo incorrecta y graciosísima. El jovencísimo Itzan Escamilla resulta perfecto como ese chico culpable y sensible. Belén Cuesta borda su personaje de hermana algo díscola que trae buenas nuevas a la familia (divertidísima: su naturalidad es algo de otro mundo y no para de demostrarlo desde La llamada). Daniel Grao impresiona con su composición de ese padre que parece que lleva mejor el duelo que su esposa, con momentos que llegan al alma. Y Malena Alterio regala una interpretación hermosísima con esa madre amantísima que no puede ver nada que le recuerde a su hijo porque el dolor la destroza viva (lógico por otra parte). Es difícil encontrar funciones con un elenco tan al mismo nivel, arrancando risas y lágrimas en un registro tan natural y fresco, orgánico y emocionante.

Los universos paralelos es como ver un trocito de la vida de esta familia. De espiar su dolor, su día a día: trata del duelo, pero también de la búsqueda del consuelo. Y de la luz que hay al final del túnel, de la esperanza, por eso la sensación que deja es tan serena. Una función de las de acabar con lagrimita en el ojo y corazón lleno. De las que nos enseñan cómo afrontar la variante triste de nosotros mismos.

Los universos paralelos