“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: que no son, aunque sean”. En este poema del escritor uruguayo Eduardo Galeano se inspira el director colombiano Juan Sebastián Mesa (Medellín, 1989) para crear su ópera prima.

Los nadie de Mesa son Pipa, Ana ‘La Mona’, Camilo, Manu y ‘El Mechas’, jóvenes reflejo de la difícil vida de los millenians en el municipio colombiano Medellín. Jóvenes sumergidos en el arte callejero. Jóvenes en los que por sus venas recorren el punk, el grafiti y el malabarismo. “Apoya el arte para no tener que hurtarte” o “el dinero es karma: deshágase de él”, repetirán en los semáforos, en los que al son de malabares buscan perseguir su sueño: viajar, ser libres.

A través de imágenes en blanco y negro, el espectador se introduce en la vida diaria de estos jóvenes, que sin tapujos nos enseñan la realidad de su día a día y las limitaciones que se encuentran por no poseer dinero, aquel que controla sus vidas, el que controla la vida de todos. Pero, a pesar de ello, su vitalidad, sus ansias de vivir, sus ganas de enfrentarse a lo desconocido estarán siempre presentes en sus gestos y acciones.

Mesa construye un relato sincero, libre, de la juventud de esta región colombiana, con una de las más ingeniosas escenas del largometraje centrada en el punk, en la que muestra un pogo durante un concierto en slow motion. Asimismo, el director pone el dedo en mostrar la violencia de la ciudad, la violencia de las calles, la inseguridad de no poder salir por la noche a ciertas horas o el peligro de pasar por ciertos sitios.

Es heroico llevar a Los nadie a la gran pantalla. Dar altavoz a ellos, los que socialmente no existen ni interesan por no entrar en los moldes del feroz capitalismo, que hace desaparecer a todo aquel que no sigue su entramado y, también, hace desaparecer a todos los que asfixia. Ya lo decía Galeano: “Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número (…). Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

