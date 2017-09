Los Del Río reciben al Premio Grammy a la Excelencia Musical

Después de algunos años relegados al ostracismo que da ser uno de los grandes one hit wonders de la historia de la música, este 2017 volvió a poner a Los Del Río en el candelero: se cumplían 25 años del éxito universal de La Macarena; los confirmaban para actuar en un festival de música alternativa como el SanSan; colaboraban con Gente de Zona y hasta hacían una gira de actuaciones juntos; publicaban el álbum Los Del Río Tropical con colaboraciones como las de Julio Iglesias, Celia Cruz o Willy Chirino; hablaban con nosotros en una entrevista (¡menudo hito!); e irrumpía Despacito, la canción que parece destinada a destronar a La Macarena como hit en español más exitoso de la historia.

Sea por eso o no, la Academia Latina de la Grabación ha decidido otorgar al grupo sevillano el Premio Grammy a la Excelencia. No serán los únicos artistas latinos históricos que recibirán este galardón en la ceremonia privada que tendrá lugar en el Hotel Four Seasons de Las Vegas el próximo mes de noviembre, como parte de la 18ª Entrega Anual de los Grammy Latinos: también recibirán este premio otros artistas como Víctor Heredia, Guadalupe Pineda, Cuco Valoy, Ilan Chester, Lucecita Benítez y João Bosco.

Antonio y Rafael, que llevan una carrera de más de 55 años de carrera, han mandado un escueto mensaje que, a buen seguro, completarán en la gala de recepción del galardón: “Para nosotros es un gran honor ser reconocidos por los premios musicales más universales. Gracias”. Y pista.

Río de Grammys