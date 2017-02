Alegría, cosabuena y un color especial. Eso es lo que va a tener este año la próxima edición del SanSan Festival cuando esta Semana Santa se lleven a los nazarenos de la rumba pop más universal: Los Del Río.

Esa fue la excusa perfecta para que Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones se pillen el AVE, se pasen la mañana en el Palentino, se paseen por Malasaña para encontrarse (literalmente: las casualidades son así) con buena parte de los músicos del circuito indie y, minutos después, se reúnan con nosotros para hablar de todo: política, juventud, rumba y la clave de permanecer juntos 55 años, 250 discos de oro y 120 de platino después.

Notodo: ¿Es la primera vez que os proponen estar en un festival de este perfil?

Rafa: En un festival indie (se dice así, ¿no?) nunca habíamos estado; pero el año pasado, el 14 de julio, estuvimos en Miami en el Festival Para la Juventud, en el que La Macarena era el atractivo principal, y fue apoteósico.

Antonio: Fue el cierre del festival con La Macarena, capitaneaba la canción por encima del resto. Y ahí arrancamos con nuestra colaboración con Gente de Zona, con quienes estaremos a finales de mayo, entre el 25 y el 28 en varias fechas en Andalucía, en una gira que llamaremos Girando el sur.

NTD: ¿Y os sentís cómodos en un festival en el que subís tanto la media de edad?

Rafa: No la subimos: ¡la triplicamos! (risas) Podríamos ser los abuelos de muchos de ellos.

Triplicamos la media de edad del SanSan: podríamos ser sus abuelos

Antonio: Pero hemos visto a algunos que no son tan pequeños, ¿eh? Hay algunos que pasan los 40 años tranquilamente…

Rafa: Pero a nosotros nos encanta la música en general, nos gusta toda clase de música. Sé que esta gente nos va a volver locos, pero nosotros a ellos los vamos a volver más locos todavía.

Antonio: Los rockeros vienen todos del flamenco. El rock de la cárcel de Elvis Presley, por ejemplo, tiene un ritmo de rumba evidente [se ponen a cantar golpeando la mesa un ritmo de rumba: “todo el mundo en la prisión / volvieron a bailar el rock”]. Al final son canciones que tienen una cadencia muy andaluza, muy rumbera. No creo que esté tan distanciado lo que hacemos los que venimos del flamenco o de la canción popular folclórica con respecto a lo que hacen los rockeros.

NTD: Y esto de andar juntándoos con Gente de Zona, ahora ir a un festival como el SanSan… ¿hay un ánimo de rejuvenecer el proyecto?

Rafa: Nosotros no lo hemos buscado, en realidad. Nos han llamado y nosotros vamos a donde nos llaman.

Antonio: Es porque la Virgen de la Macarena quiere estar ahí, también, con todo el ambiente y la fiebre juvenil que hay.

Rafa: Somos muy alegres, nos gusta mucho el ritmo.

Antonio: Nuestros hijos tienen un grupo que se llama Machukamba y siempre cantamos con ellos y nos movemos con ellos, y nos ayudan a no perder esa virginidad que tiene el ritmo y la música. Es las pocas cosas que hay vírgenes en nuestro país (risas).

Rafa: No es virgen ya ni el aceite (risas).

NTD: ¿Y conocéis a alguno de los artistas que tocan en el festival? ¿Estáis al día con lo que se escucha ahora?

Rafa: La música es muy bonita toda. Hay cosas que nos gustan más y otras menos, pero lo bonito es que pateando una lata también encuentras música: la música está en todas partes, prácticamente.

NTD: Se rumorea que este año Julio Iglesias puede ir al Sonorama, también. Quizás hasta eclipse vuestra presencia en el SanSan.

Antonio: Julio ha grabado con nosotros una versión de Soy un truhán, soy un señor, que vamos a sacar dentro de poco. Pero a Julio lo conocemos desde hace muchísimos años, ya habíamos colaborado antes, y es una pasada, un artista inigualable. Es el artista español más universal de todos los tiempos, nosotros no competimos con él ni podríamos: hay que quitarse el sombrero, porque va españoleando por todos los rincones del mundo.

Somos el ejemplo de que se puede estar 55 años haciendo música sin caer en la ruina de la droga

NTD: ¿Tenéis miedo que haya gente que vuestra presencia en el festival se la tome como una caricatura?

Rafa: No, para nada. De hecho, hace un rato cuando veníamos aquí a hablar contigo nos cruzamos por la calle a un montón de chavales que van a tocar en el festival o que conocen a algún amigo que va a tocar allí [NdeR: se cruzaron con músicos de Sidonie, Miss Caffeina, La Habitación Roja, Dinero…] y se han vuelto locos, les encantó vernos. Nosotros sentimos que somos como la guinda del festival, la nota festiva, algo que todo el mundo conoce y que se lo va a tomar como una celebración. Es bueno para nosotros, para ellos, para el ambiente y para el tono general del festival.

Antonio: La unión hace la fuerza de las cosas. Y nosotros seguramente seamos un posible modelo para ellos, porque llegar a estas alturas después de 55 años de carrera no es fácil: hay que quitarse de muchísimas cosas. Y cuando digo “muchísimas cosas” me refiero a que hay mucha droga y mucha basura en el mundo, y muchas veces eso hace reventar a los grandes artistas de todos los tiempos. Nosotros somos una gran referencia de que se puede ser artista, se puede ser muy sano y estar muchos años cantando: se puede seguir haciendo buena música desde la salubridad, sin caer en esa ruina. Creo que somos un referente importante para la juventud.

NTD: ¿Esa es la clave para aguantar 55 años?

Antonio: Esa es la clave. Bueno, esa y tener amor por lo que haces, creer en ello. Y el respeto mutuo, también.

Hemos cantado para el PP, el PSOE y cantaríamos también para Trump si pagase

NTD: ¿No hubo nunca batallas de egos entre vosotros?

Antonio: Nosotros tenemos dos familias, cuatro hijos cada uno, varios nietos… tenemos muchas cosas que han hecho que seamos familia y que aprendamos a respetarnos. Es que nosotros empezamos de muy jóvenes, y cuando te ha costado tanto trabajo conseguir lo que tienes el nivel de respeto crece.

Cuando a nosotros nos llega el primer bombazo, que fue Sevilla tiene un color especial, todo el mundo decía que ahora íbamos a tener que gestionarnos de otra manera. Nosotros seguimos trabajando, y a los dos años llegó La Macarena. Pero La Macarena nos llega ya con más de 40 años encima, por eso fue más fácil no volverse locos y tener los pies en la tierra.

Rafa: Con más de 40 años de edad y más de treinta de carrera musical.

Antonio: Y después de haber tocado para los Reyes de España, los Reyes de Jordania, al Papa Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta… tocando para la gente más importante del mundo, habiendo estado en muchísimos sitios. Por eso cuando llegó el boom nos lo tomamos con la máxima naturalidad. No hay que creerse nunca nada, porque las estrellas están en el cielo; en la tierra lo que hay son personas trabajadoras, honradas y honestas, y eso es lo que tiene que haber.

NTD: Al haber tocado para todas esas personalidades, ¿no os sentisteis que os habíais transformado en el grupo del establishment, del poder?

Rafa: Hubo un momento en el que decían que éramos “los artistas de la jet”. Pero a nosotros nos llamaban porque éramos dos señores, dos artistas formales. Quizás había otros artistas a los que llamaban una vez, se llevaban dos ceniceros y no los llamaban más. Nosotros hemos tenido claro que íbamos a cantar, siempre desde el respeto a quien nos contrataban.

NTD: ¿Y no tenéis miedo de que tocar para determinada gente se identifique con ciertos valores y ciertas ideas políticas?

Antonio: No, porque no somos políticos.

La Macarena es la Marca España más popular del mundo

Rafa: Además, hemos cantado para todos los partidos: hemos cantado para una campaña del PSOE en Canarias y al año siguiente cerramos un mitin del PP cuando estaba José María Aznar.

Antonio: Nosotros tenemos la oficina abierta para todo el que nos contrate.

Rafa: No le pedimos el carnet del partido político que es a nadie. Seríamos unos mamarrachos si lo hiciéramos (ríen).

NTD: Pero a ver, estar tocando en mítines o actos de campaña de ciertos partidos es apoyar esas ideas políticas.

Rafa: Hay gente que lo hará de esa manera, que quiera tocar incluso gratis con tal de apoyar determinadas ideas; pero nosotros vamos porque nos pagan, para darle de comer a tus hijos.

NTD: ¿Y si os hubiera llamado Trump para la toma de posesión iríais?

Antonio: Si paga, allí estaremos. Nosotros tenemos la oficina abierta para que nos contraten. ¿Y quién nos contrata? El que puede. Porque el que no puede no le vamos a quitar la cartera. Nosotros vamos a cantar a muchísimas cosas benéficas, también, cosas que no se entera nadie: asilos de ancianos, etc. Pero si luego nos llama el Rey y nos paga, iremos a cantarle al Rey.

Rafa: Tenemos la Medalla del trabajo, que nos la ha dado el PP; tenemos la Medalla de Andalucía, que nos la ha dado el PSOE…

NTD: Os falta la de Podemos.

Rafa: ¡Eso no es partido todavía!

Antonio: Es que no está gobernando en ningún sitio.

Preferimos trabajar para el que tiene dinero en vez de vivir del que no tiene

NTD: ¿Cómo que no? En Madrid, en Barcelona, en Cádiz… De hecho, Cádiz os queda muy cerca de Sevilla: si os llama El Kichi, ¿iríais?

Antonio: Si nos llama y nos paga, vamos.

Rafa: Si nos contrata, estaremos ahí, desde luego: que no te quepa duda.

NTD: Pero tampoco os hace mucha gracia, por lo que veo.

Rafa: No te creas. A lo mejor nos reímos más estando al lado de él que de otro tipo más serio; pero luego cada uno tenemos ideas políticas diferentes.

Antonio: Yo prefiero trabajar para el que tiene dinero y no vivir del que no tiene.

NTD: ¿A qué te refieres con eso?

Antonio: A que la política que hay en el mundo hay gente que se aprovecha de los que no tienen dinero para vivir ellos como reyes.

Un hombre sin ilusión es un bulto sospechoso

NTD: ¿Y tocaríais gratis para algún partido político?

Rafa: No, bajo ningún concepto. Eso te lo podemos jurar y perjurar aquí mismo. Mira, te voy a contar una anécdota: cuando se legalizó el Partido Comunista nos contrataron para ir a tocar a una caseta de la Feria. Y a los dos meses venía Santiago Carrillo a dar un mitin a Dos Hermanas. Y como nos habían contratado antes nos dijeron si podíamos ir al mitin así había caras conocidas apoyándolo. Y le dijimos que no: fuimos cuando había dinero, pero si no había dinero no íbamos a estar apoyando una causa política.

Antonio: Nosotros no tenemos carnet de ningún partido político. Y eso que tenemos edad para tener un carnet de cada partido (risas).

NTD: Las casualidades de la vida han hecho que el SanSan caiga en Semana Santa. Vosotros, que vuestro repertorio es tan rociero y una oda al catolicismo, al cristianismo; no sé si aprovecharéis para intentar evangelizar a la chavalada en el festival.

Rafa: Ya, cae en Semana Santa pero en el último día ya, ahí está todo el pescado vendido.

Antonio: Cada uno los días anteriores vamos a estar con nuestras hermandades: yo salgo de nazareno en la de la Oración del Huerto; Rafael en la del Gran Poder… De hecho, yo salía de monaguillo con siete años en la hermandad con la que me visto el miércoles santo. Y ahora salgo con cuatro nietos en mi hermandad, y es la tradición de mi vida. Aquí en la vida hay que estar bien con todo el mundo. ¿Por qué no vas a estar bien con Dios?

NTD: ¿Y os interesa transmitir ese tipo de valores a la juventud?

Antonio: A la juventud hay que dejarla que escojan lo que quieran. Nosotros lo que podemos decirles es que nosotros venimos de hacerle una canción a mi hija, que se llama Esperanza Macarena, y no se llama así por casualidad: se llama así por la Virgen de la Esperanza Macarena. No cuesta ningún trabajo llevarte bien con todo el mundo. Entre ellos, con la Iglesia. Cada cual tendrá su pensamiento y su experiencia, pero para mí la Iglesia Católica es uno de los sitios que más caridad y carácter solidario reparten en el mundo. La caridad no solo es salir con la Virgen a la calle, también es ayudar a quien lo necesita. Yo no veo que las otras religiones tengan bolsas de caridad ni pongan la otra mejilla.

Las estrellas están en el cielo; en la tierra hay personas trabajadoras

NTD: Conectando con la Macarena, ya que lo has mencionado. ¿En algún momento se os hizo cansina? (ríen)

Antonio: ¿Tú te puedes hartar de un hijo que sea sobresaliente? No. Y menos si, como en el caso de esta canción, ha dado tanta felicidad a todo el mundo, empezando por nosotros, y que ha hecho disfrutar a todo el mundo.

Rafa: Nos enfadaríamos si llegásemos a un sitio y a la gente no nos dijera nada sobre La Macarena.

NTD: ¿Pero creéis que tenéis canciones mejores que La Macarena? ¿Creéis que hay parte de vuestro repertorio que merecía mayor visibilidad?

Antonio: ¿A qué te refieres con “mejor”? ¿A que es muy buena y tiene una letra muy bonita pero no llega a ningún sitio?

NTD: No, sobre todo a canciones que creíais que podían ser un pelotazo y no encontraron la trascendencia de La Macarena.

Antonio: Es que los hijos que tienes te salen con cualidades diferentes, y no sabes qué cualidad va a tener cada uno…

Rafa: A La Macarena no la hemos hecho grande nosotros: la ha hecho grande el mundo, que ha querido ponerse de acuerda para bailarla y cantarla.

Antonio: Uno quiere a todos sus hijos, pero a veces hay que reconocer que algunos son más listos que otros, o que son más capaces de hacer unas cosas que otro no.

Hubo un momento en el que decían que éramos “los artistas de la jet”

NTD: ¿Y en los años siguientes no estuvisteis buscando dar con la fórmula de otro hit planetario? Hubo algunos intentos, me da la sensación.

Antonio: Se han hecho canciones que quizás sí que creíamos que podían tener un alcance sino igual parecido, como el Take It Easy, el Tequila Boom Boom…

Rafa: Pero es que si todo el mundo supiera hacer una Macarena, cada uno tendría la suya. Pero solo hay una, y es nuestra.

Antonio: Tú juegas a la Primitiva y te toca una vez, pero no te vayas a pensar que cada que vayas a jugar te va a tocar.

NTD: Bueno, a Fabra le tocó varias veces…

Rafa y Antonio: (risas)

NTD: ¿Y os sentís embajadores culturales de España o de Sevilla?

Rafa: Eso nos lo dijo precisamente un embajador; el embajador de España en Brasil, concretamente. Cuando estuvimos hablando de lo que se hacía en España y tal y cual, él me dijo que se dio cuenta que nosotros somos los verdaderos embajadores culturales de España.

Antonio: De hecho, la SGAE nos nombra Marca España en el mundo. Es que, macho, que estés en la India, en Japón, en cualquier rincón del mundo y esté sonando La Macarena. Es la canción española más popular del mundo y la Marca España más popular de la historia. Pero eso es cosa de la Virgen de la Macarena, que ha elegido a dos tíos sencillos, normales, para que su nombre sea el más popular de España en la tierra.

NTD: Llevando más de 50 años… ¿no tenéis nostalgia de alguna época en concreta?

Rafa: Creo que nuestro don es precisamente haber trascendido las épocas y las generaciones, y seguir sonando actuales tanto en los ’60 como en los ’70, los ’80, los ’90…

Antonio: Sí echamos de menos compositores como Manuel Alejandro, que considero que ha sido de los mejores compositores del mundo. Antes había compositores como él, o León y Quiroga en el mundo de la copla. Había una música y una calidad compositiva que echamos de menos. Hoy en día se nota que falta esa manera de hacer canciones.

NTD: Pero cuando encendéis la radio, ¿os gusta lo que suena?

Rafa: No hemos dicho eso, ¿por qué cambias la conversación? (risas) Sí nos gusta lo que suena, pero echamos de menos aquella otra manera de componer. Vemos que ahora se ha perdido aquella manera, y que lo que está saliendo ahora está muy lejos de alcanzar esa calidad.

Antonio: Manuel Pareja Obregón hizo Cantinero de Cuba y una serie de cosas en las sevillanas, y era maravilloso. Echamos de menos esa sensibilidad. Ahora se escribe de otra forma. No se escribe solo con imaginación. La imaginación se desarrolla con el hambre: el hambre agudiza la necesidad de las cosas. La gente con la barriga llena se inspira poco.

Si llegásemos a un sitio y a la gente no nos dijera nada sobre La Macarena nos enfadaría

NTD: ¿Tenéis preparado algo especial para el SanSan? ¿Alguna versión indie de La Macarena, quizás?

Rafa: Posiblemente se vaya a hacer. Los chavales que nos encontramos antes ya nos dijeron que como mínimo se van a montar en el escenario a cantarla con nosotros. Lo que te podemos adelantar es que tenemos una versión de La Macarena que sabréis pronto y que os va a llamar mucho la atención: es totalmente diferente a la que habéis escuchado. Pero hasta que no se firme y se organice todo no podemos adelantar más.

Antonio: Tendremos Macarena para toda la vida: tenemos las puertas abiertas para hacer un montón de cosas y gente que quiere aportar su impronta a la canción.

NTD: Después de tantos años, de más de 300 discos entre platino y oro, tantos royalties generados por La Macarena… podríais estar en una tumbona viviendo la vida. ¿Por qué seguir? ¿Qué es lo que os motiva a estas alturas?

Antonio: Nos motivas tú. Es decir, nos motiva que la gente siga teniendo interés en hablar con nosotros; ver que la gente sigue escuchando nuestras canciones, que hay generaciones que nos quieren descubrir…

Rafa: Y gustarte mucho lo que haces. Ver disfrutar a la gente haciendo lo que haces. ¡Y además te pagan, coño!

Antonio: Un hombre sin ilusión es un bulto sospechoso.

Los Del Río