Nada de lindos gatitos. Con sangre tigresa y mirada de pantera, son dos y se lo han montado, además de rápido, felino, felino. ¿Cómo se visten cuando van a por el pan? No nos importa mientras sus camisas sigan decorando la fiesta. Tienen nombres muy corrientes: Guillermo Sinnerman (quizá lo conozcas de The Faith Keepers o Maybe Boom) a la guitarra y Borja Téllez (de The Faith Keepers, también) a la batería, se plantan ante un público que, sin anestesia, enloquece cada vez que los de Zaragoza abren la boquita.

Los Bengala presentan segundo trabajo después de que su anterior (Incluso Festivos) les haya dejado una buena historia que contar a sus nietos. Coincidir (por teléfono) ha sido complicado… pero, POR FIN, hemos hablado con Guillermo acerca de su Año selvático días antes de que se publicase el disco, que ya está disponible en plataformas digitales.

“Sólo con dos instrumentos es difícil hacer un disco que no sea un coñazo”

Me remonto a los conciertos que os respaldan y a la cita que tuvisteis con Logroño. ¿Cómo fue en el MUWI?

La verdad que nos fue muy bien, hubo mucha gente, fue allí en la Plaza del Mercado. Genial, un ambiente buenísimo, además súper familiar, muchísimos niños y peña de todas las edades. Yo creo que formamos ahí una buena atmósfera. Lo pasamos muy bien y estamos muy contentos.

Nombro al MUWI, pero podría nombrar casi cualquier otro porque últimamente no paráis de subiros a escenarios. Uno tras otro, parece que no haya fin. ¿Queda alguien que no os quiera entre sus filas?

La verdad es que hemos tocado mucho y en muchos sitios y, la mayoría de las veces (casi todas), con una acogida caliente, un público muy entregado que disfruta bastante. Somos muy afortunados.

Todos estos conciertos tienen un denominador común. Todos se han dado dentro de la gira con la que habéis enseñado cómo funciona en directo Incluso Festivos, vuestro primer trabajo. Pero estamos al tanto de que vuestro próximo álbum ya tiene fecha de salida. ¿Cómo ha ido la grabación felina?

Pues mira, te cuento. El disco lleva ya grabado un año o así, lo que pasa es que tuvimos que apresurarnos porque se nos pasaba el plazo para poder grabarlo por un tema de concursos (nuestra grabación fue gracias a que ganamos un concurso hace tiempo). Por incompatibilidades de horarios y de agendas, al final, no se pudo hacer. Tuvimos que elegir una fecha e ir a por ella sí o sí y tener el disco preparado para ese momento. La verdad es que lo hicimos un poco a contrarreloj, pero el resultado final nos ha gustado bastante, porque ha sido espontáneo y, aunque sufrimos un poco haciéndolo por las prisas y la presión, a la postre ha sido interesante; ha hecho que salgan de nosotros cosas que igual no esperábamos.

Comenzamos a grabar en marzo de 2016 y, bueno, pretendíamos sacarlo lo antes posible, pero como la contratación seguía muy activa (seguían llamándonos de muchos sitios), nunca podíamos hacer ese parón para volver a empezar. Realmente no lo vamos a hacer (risas)… porque hemos seguido todo el verano a tope y, ahora, con lo nuevo, seguiremos tocando, así que en ningún momento se ha parado, ¿sabes?

En estos tres años no hemos parado ni un sólo momento. Sabemos que lo que se suele hacer es parar, pensar un poco en el disco que vas a grabar, lo maduras, lo grabas y, al final, lo presentas. Pues nosotros no: ha sido todo sobre la marcha porque, claro, Incluso Festivos ha funcionado muy bien y hemos tocado mucho. En septiembre hemos hecho ese parón, se acaba el verano y presentamos ahora lo nuevo. Bueno, te he contado muchas cosas, pero ya no sé ni cuál era la pregunta principal.

(Risas) Te preguntaba por eso: por la grabación en un sentido amplio. Pero concreto: ¿habrá sorpresas?

Sorpresas sí van a haber porque, aunque no sea distinto, tampoco es del todo igual. Tiene un tono diferente. Este quizá sea un poco más oscuro y más malhumorado, pero sin llegar a ser muy oscuro. Quiero decir: seguimos siendo nosotros, lo que pasa es como que compensa a todo lo que era el anterior que, aunque tenía también mala leche, quizás tuviera más un tono un pelín más positivo. Nos gusta porque ha salido de una forma inesperada.

“Muchas veces veo en las bandas es una actitud de: “que vengan y me salven”. Y eso es un error muy grave”

¿Y la gente cómo va a recibir esta otra ‘cara’?

Pues ni idea, eso es una incógnita total; si lo supiéramos, imagínate… a uno les gustará, a otros menos, algunos esperarán una especie de copia o segunda parte de nuestro primer disco… acertar es imposible y, si lo intentas, te vuelves loco. Estamos contentos con lo que nos ha salido, ahora a ver qué tal funciona. Lo que le parezca a la gente nos parecerá bien a nosotros.

De todas formas, ya nos habéis dado alguna que otra pista. Háblanos de El Guateque.

El Guateque lo publicamos porque quizás era una de las canciones que mejor encajaban con el momento que estábamos viviendo. Con ella transmitíamos lo que queríamos transmitir. Como estábamos en verano, el tema adelanto pues pegaba que fuera ese, una de las canciones más festivas y más amable que tiene el disco (o la más). Yo creo que ha gustado, ¿no?

Sí, sí, si por eso te lo pregunto. De hecho, te preguntaba por el disco teniendo en cuenta la buena acogida que está teniendo este primer single. Pero vamos a vuestra máxima. Los que sabemos cómo os las gastáis en directo, ¿será este un disco para recordar?

Sí, creo que el directo al final es la clave de todo por la fuerza que tenemos. En grabaciones estamos todavía deduciéndonos, por decirlo de alguna manera. Porque, además, sólo con dos instrumentos es difícil hacer un disco que no sea un coñazo. Ten en cuenta que tienes una guitarra y una batería… Quizá nos hemos permitido meter más sonidos para eso, para complementar un poco, porque si no es un aburrimiento (risas). Así que sí, los directos seguirán siendo la clave, que es donde el disco va a ganar bastante y es donde las canciones complementarán bien a las anteriores; donde vamos a tener más donde elegir a la hora de plantear conciertos, si en un sitio o en otro. Sin duda, lo va a hacer todo más interesante. Seguiremos manteniendo las virtudes del directo e intentaremos mejorar todo lo posible.

Derrocháis mucha energía con cada golpe de cadera, sois un tándem de la leche y se nota que disfrutáis con el desenfreno este delirante por el que os dejáis llevar. ¿Qué ha supuesto para vosotros esta historia de Los Bengala?, sé que venís de otra formación que funcionó como primer punto de encuentro.

Sí, los dos empezamos en otra e hicimos Los Bengala como una especie de fricción. Pero sin ser del todo fricción porque el otro proyecto continuó. Ahora ya sé que se ha acabó, pero cuando comenzamos como Los Bengala seguía en pie. Para nosotros ha supuesto una consagración total. Lo que hemos alcanzado siendo Los Bengala no lo habíamos alcanzado con The Faith Keepers. Sobre todo, para nuestras vidas, un viaje muy interesante y muy enriquecedor y súper satisfactorio. Tú piensa: hemos dado muchísimos conciertos, hemos conocido a cientos de personas, hemos viajado por todo el país, entrado en otros países, estamos viviendo de la música y hacemos lo que nos sale de las tripas… Entonces ha supuesto, ante todo, una maravilla plena y máxima. Muy bien, la verdad que muy bien, mucha felicidad (risas).

“No queremos que esto se convierta en algo de lo que no podamos disfrutar: no queremos que se nos vaya el proyecto de las manos”

Me voy directa a algo que me encanta: vuestro vídeo de Jodidamente Loco. Grabación con la que habéis conseguido varios premios y en la que no vemos casi trucos, quitando la escena del tren.

Estamos muy contentos. Además, el vídeo sale de nosotros totalmente, es nuestra la producción, incluso el guión, aunque algunas cosas no las pudimos hacer porque eran demasiado atrevidas. Gracias a KILL THE TV llegamos a un punto perfecto y seleccionamos lo que mejor nos cuadraba a todos. Estamos locos con el vídeo, sí, ha gustado mucho y la gente se ha reído.

La idea se nos ocurrió un día en la piscina a Borja y a mí, y teníamos claro que lo queríamos hacer, aunque tampoco sabíamos cuándo. Además, hicimos el vídeo bastante después de sacar el disco… De hecho, en ese sentido nosotros somos los que siempre marcamos los tiempos. Mira, ahora se me calienta un poco la lengua y te digo que yo hasta sería capaz de sacar un vídeo del primer disco, y eso que estamos metidos de lleno en el segundo trabajo. No sé, no veo por qué no, si se te ocurre en ese momento… la vida útil de las canciones no se acaba cuando publicas un nuevo disco. Pero sí, la acogida con este vídeo fue muy buena, un montón de premios, ha sido brutal.

Y hablando de locuras, ¿qué es lo más jodidamente loco que os ha pasado en un bolo?

Buuuuuffff. Muchas cosas. Antes Borja acostumbraba a tirarse al público y una vez (en Burgos) cayó desde una altura considerable directamente al suelo. Se abrió la ceja, una movida, chorreaba sangre, no sabía muy bien dónde estaba… Todavía aturdido y con todo el mundo atónito, subió y tocó la última canción (risas). Se puso a tocar, ¡imagínate la escena!: el público con la boca abierta, sin saber qué hacer, todo lleno de sangre, Borja tocando la canción (un poco mal, porque se había dado un buen golpe). Eso entre otras muchísimas cosas. Es difícil recordarlo todo, son muchísimos conciertos, pero yo que sé hasta espontáneos que han subido a cantar canciones en pleno directo; hemos dejado también a gente tocar…

“Lo que hemos alcanzado siendo Los Bengala no lo habíamos alcanzado con The Faith Keepers: ahora vivimos de nuestra música”

Todo esto me recuerda a la última que viví uno de vuestros directos. Monkey Week 2016, Sevilla, subsuelo Jägermeister con Cisco y su pandereta.

Sí, sí, Cisco es un amigo de Córdoba; lleva su pandereta y cuando le apetece se sube y monta el lío.

Puesta en escena, ¿qué nos espera esta próxima temporada? ¿Seguiréis con las camisas felinas o habrá algún cambio?

No, seguiremos siempre con nuestro uniforme, eso no va a cambiar nunca, así empezamos y así acabaremos. Lo que sí que igual cambiamos la indumentaria un poco. Pero la seña y el estampado seguirá así. Tampoco lo hemos pensado demasiado. Lo mismo usamos otro tipo de pantalones.

¿Cómo ves esto de abrirte camino en el circuito musical? Vosotros lo habéis logrado.

Es muy complicado, diría yo. Pero depende, ¿sabes? El primero que tiene que creer es el propio artista. Lo que muchas veces veo en las bandas es una actitud de: “que vengan y me salven”. Y eso es un error muy grave. Nosotros lo hicimos todo nosotros mismos desde el principio y luego ya, después de que hayas creído en ti mismo, seguramente nos llegará la ayuda. Pero claro, para eso necesitas mentalidad, bastante valor y mucha pasión. Eso desde el punto de vista de las bandas.

¿Cómo lo veo desde el punto de vista de la industria mirando a las bandas? No sabría decirte, es complicado. Creo que, en definitiva, puedes hacértelo todo tú. Grabas unas canciones, un vídeo, te diviertes… creo que así es como debería ser la música. Mucha gente también se piensa que hay que perfeccionarlo desde el principio. Primero, debería estar planteado para disfrutar, ese es el primer paso. Luego si viene lo demás, pues genial. Y si quieres petarlo, canta como Beyoncé, yo qué sé (risas). Ya me entiendes. Pero es mi opinión sobre la marcha, tampoco tiene que ser así.

“Este nuevo disco quizá sea un poco más oscuro y más malhumorado”

¿Qué le piden Los Bengala a la nueva temporada?

Humildemente, queremos mantenernos como estamos para poder seguir haciendo música y disfrutar de ella, no sé si me explico. No queremos que esto se convierta en algo de lo que no podamos disfrutar. Estamos muy metidos y, aunque somos gente bastante normal, tampoco queremos que se nos vaya el proyecto de las manos. Deseamos que el espíritu con el que creamos a Los Bengala se mantenga siempre, que seguro que pasará porque somos así. Luego, también nos gustaría intentar progresar, es decir, tener más público, que es un poco la tendencia natural de las bandas.

Los Bengala