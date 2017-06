Me llamo Irene, tengo 27 años.

No tengo obligación más allá que contarte este par de datos.

Este par de datos, ni siquiera, son una obligación sino una costumbre impuesta, pero; puedo contarte más.

Soy una agradecida, verás. Soy una agradecida porque mi país se tiñe de colores y, flipa tú, monta un fiestón muy loco para conmemorar a todos aquellos que murieron; perdón, fueron asesinados por: los orgullosos.

Verás, me llamo Irene y tengo 27 años y soy una agradecida porque a día de hoy en mi país puedo caminar por la calle con mi novia y sólo 9 de cada 10 transeúntes se paran a mirar. Soy una agradecida porque ¡me puedo casar! Claro, bajo varias inspecciones y, espera que te cuento lo mejor: ¡puedo ser mamá! Por un módico precio de entre 6.000 a 40.000 euros. Nadie me garantiza que funcione, pero ¡me dejan intentarlo! Mi hijo sólo sería de mi pareja si contrajese anteriormente matrimonio con esta, independientemente de si deseo o no pasar por este trámite. Sé que en un giro inesperado podrían anular la legalidad de mi matrimonio e incluso quitarme a mis hijos, pero de momento: estoy sumamente agradecida.

Además, en el intento de hipotecar mi vida para ser mamá y de contraer matrimonio para que mis hijos sean de mi pareja he de pasar varios test psicológicos con la misma, mientras un orgulloso cuestiona nuestras capacidades de agradecidxs con dudas, claro, porque lxs agradecidxs bastante tenemos con que nos permitan todo esto.

Y no te lo vas a creer, pero mi país es tan tan cool, tan tan arcoiris, tan tan moderno que: si mis hijos nacen en un cuerpo que no les corresponde dirán que están enfermos, pero eh eh eh: estaremos muy agradecidxs porque son muchos años de sanidad prometiendo la cobertura de operaciones, tratamientos hormonales para el cambio de sexo que no llegarán nunca, pero ¡no pasa nada de nada! seguiremos eternamente agradecidos y nos volveremos a hipotecar. Aunque pasemos pena, hambre, vergüenza. Aunque veamos a la madre de Antonio llorar porque Antonio se llama Laura y la madre de Laura no puede costearle a su hija el hecho de ser su hija y viceversa.

Pese a todo esto, nos uniremos a los orgullosos y saldremos a la calle, vestiditos de pirulo tropical al grito de ¡This is the fakin real love! ¡Y festejaremos el pastón que hemos regalado al país mientras nos dejamos la vida en vivirla cantando a Gloria Trevi!

Además, estamos muy agradecidxs, porque cada vez más artistas orgullosos que, ante nuestra condición exclaman ¡Ug! y ¡Ag! comienzan a introducir escenas de todos los tipos de amor en sus cortos, vídeos, book trailers, videoclips y luego, en su retiro, se quitan los pelitos de la lengua y se meten dos dedos en la boquita haciendo onomatopeya de la náusea porque claro, ellos no. Ellos nunca, pero: ¡Somos modernos, liberales y un poquito castizos que-nadie-note-la-doctrina y viva los dj’s!

Así que me vais a perdonar por no salir a bailar a lo loco y quedarme en casa, abrazada a mi gente, a mi amor, a lo que – yo – creo que es amor.

Y es que veréis, no me queda la menor duda de que soy la del orgullo, la que se siente orgullosa, la que se le hincha el pecho, la que sabe lo que es una lucha; pero todavía, a día de hoy, me hacen sentir la mera agradecida.

Los agradecidos