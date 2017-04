175.000 euros y una escultura de Martín Chirino. Eso es lo que va a recibir el escritor Ray Loriga, tras conocerse que ha sido galardonado por el Premio Alfaguara de Novela 2017. ¿La culpable? Su obra Rendición, presentada con el título Victoria y bajo otro alter ego, el de Sebastián Verón, en un símil con el nombre del icónico futbolista argentino que militó en equipos de Italia, Inglaterra y Argentina entre finales de los ’90 y principios de los 2000.

Loriga, a quien reivindicábamos hace unas semanas en este reportaje, se convirtió en un icono de la Generación X española en los años ’90 gracias a obras especialmente singulares y simbólicas para la narrativa española de hace dos décadas como Lo peor de todo, Héroes o Tokio ya no nos quiere, comienza a vivir un nuevo idilio con la crítica y la élite literaria.

Y es que el jurado del Premio Alfaguara de Novela de este año, compuesto por nombres como los de Eva Cosculluela, Juan Cruz, Marcos Giralt Torrente, Andrés Neuman, Santiago Roncagliolo, Samanta Schweblin y Pilar Reyes (con voz pero sin voto) bajo la presidencia de Elena Poniatowska, ha dicho sobre Rendición que se trata de “una historia kafkiana y orwelliana sobre la autoridad y la manipulación colectiva, una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y al juicio de todos. Sin caer en moralismos, a través de una voz humilde y reflexiva con inesperados golpes de humor, el autor construye una fábula luminosa sobre el destierro, la pérdida, la paternidad y los afectos. La trama de Rendición sorprende a cada página hasta conducirnos a un final impactante que resuena en el lector tiempo después de cerrar el libro”.

El libro arranca así: “Nuestro optimismo no está justificado, no hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Crece solo, nuestro optimismo, como la mala hierba, después de un beso, de una charla, de un buen vino, aunque de eso ya casi no nos queda”. Como mínimo, ahora su optimismo sí estará justificado.

Loriga de oro