Después de protagonizar uno de los bombazos discográficos de 2013 (Pure Heroine) con tan solo 17 años, la cantautora electropop Lorde pone beat, teclado y sintetizadores a su primera ruptura sentimental. Tiene 20 años y parece saber más de relaciones que todos los vejestorios que claman contra los millennials juntos. Así son las fases del Melodrama de Lorde.

Melodrama: Del gr. μέλος mélos ‘canto con acompañamiento de música’ y δρᾶμα drâma ‘drama’. […]

5. m. coloq. Narración o suceso en que abundan las emociones lacrimosas.

La euforia

Primero es el portazo. Ese extraño subidón, ese decirle a tu ex que no te crees sus mentiras y que cuánta suerte tendrá quienquiera que se lleve sus afectos en un futuro próximo. Hay catarsis que exige baile y desmelene en todo esto y el siguiente paso es inevitable.

I know about what you did and I wanna scream the truth

She thinks you love the beach, you’re such a damn liar

Después de una ruptura lo primero que hacemos es irnos de fiesta. Y, en el proceso, dar un poquito de vergüenza ajena. Pero estamos perdonados: el duelo es el duelo y la mejor forma de pasarlo es empinando el codo. Aunque no seamos capaces de olvidar por completo lo que nos ha arrastrado al garito:

These are the games of the weekend

We pretend that we just don’t care

But we care

(But what will we do when we’re sober?)

Los recuerdos

Pero con la resaca vienen otras sensaciones amargas. El cuantas veces seamos capaces de repetir este proceso para evitar que dichas sensaciones cristalicen depende de cada uno. Pero, inevitablemente, empiezas a darle vueltas al primer encuentro, el primer roce, la primera conversación y, por supuesto, al primer polvo.

I’ll give you my best side, tell you all my best lines

Seeing me rolling, showing someone else love

Dancing with our shoes off

Know I think you’re awesome, right?

Hay una fase en la que estos recuerdos aún son dulces, no has necesitado enturbiarlos con lo que sea que ha causado el final de la relación, y es muy difícil no sentir una cálida comodidad entre ellos. Por un momento parecen inofensivos y adictivos.

Blow all my friendships

To sit in hell with you

But we’re the greatest

They’ll hang us in the Louvre

El bajón

Pero los recuerdos dulces llevan, de manera inevitable, a los amargos. Pronto todo eso que el alcohol y la fiesta del fin de semana conseguía enmascarar se vuelve una losa, densa y pesada contra la espalda. Todos los roces, las broncas y cada puñalada trapera lanzada a lo largo de las últimas semanas caen de golpe, y la sensación de soledad e incomprensión se vuelve casi insostenible.

They say, “You’re a little much for me, you’re a liability

You’re a little much for me”

So they pull back, make other plans

I understand, I’m a liability

Aunque siempre nos dicen que un clavo saca a otro clavo, tal vez una de las maneras más eficaces de superar una ruptura sea redirigir las atenciones que prestamos a quien fuera el objeto de nuestro cariño de vuelta a nosotros mismos. Es un proceso lento, doloroso, extraordinariamente solitario y en el no paramos de darle vueltas a qué pensará la otra persona de nuestra nueva vida para, rápidamente, odiarnos por albergar estos pensamientos.

I light all the candles

Cut flowers for all my rooms

I care for myself the way

I used to care about you

Poco a poco en esta etapa también intentamos reconstruir nuestra vida social, ahogar la amargura en unas cuantas copas. Pero el truco no funciona tan bien como al principio: las luces son sosas y aturullantes, y vemos la situación en su plena y decadente realidad.

God, I wonder why we bother

All the glamour and the trauma and the fuckin’

Melodrama

Resurrección

Pero de todo se sale y si estos lamentables pasos, que hemos seguido todos antes o después, llevan a algún sitio, es a hacer las paces con nosotros mismos. A incorporar al ex de turno en nuestra propia persona, comprender que nos acompañará toda la vida, que su recuerdo influirá en algunas de las decisiones que tomemos y a aceptar que puede que, incluso, hayamos aprendido algo de todo esto. Pero también a entender que las cosas son así porque sencillamente no pueden ser de otro modo.

I am my mother’s child, I’ll love you ‘til my breathing stops

I’ll love you ‘til you call the cops on me

But in our darkest hours, I stumbled on a secret power

I’ll find a way to be without you, babe

Con el tiempo podemos permitirnos volver a pasear por los momentos más dulces de la relación. Reproducirlos una y otra vez en nuestra cabeza sin pensar demasiado en cómo habríamos podido hacerlo mejor, sino deleitándonos en todo lo que hicimos bien y nos hizo tremendamente felices.

‘Cause in my head (in my head, I do everything right)

When you call (when you call, I’ll forgive and not fight)

Because ours are the moments I play in the dark

We were wild and fluorescent, come home to my heart, uh

Entre la revisión de los grandes éxitos aún se colará alguna de las puñaladas de los últimos tiempos de la relación, pero hemos aprendido a vivir con ella y a asumir que, probablemente, nos acompañe hasta que nos muramos.

All of the things that I offer you

And all of the shit that we harbour

Y, finalmente, volvemos a ser quien fuimos. Más sabias, más curtidas, con alguna arruga de más, con canas nuevas pero, esencialmente, hemos salido del agujero. Sabemos que todo el ciclo es un poco ridículo y está bastante vacío pero no seríamos nosotros si no jugáramos otra partida.

Every night, I live and die

Feel the party to my bones

Watch the wasters blow the speakers

Spill my guts beneath the outdoor light

Y así es como desde la brillante intensidad con la que se sienten las cosas cuando se tienen 20 años se cuentan historias que nos han pasado a casi todos. Obviamente no es lo mismo sentir todo esto a los 20 que a los 30 o a los 40. La experiencia, eso que llaman la madurez, va apagando los vivísimos colores con lo que lo veíamos todo entonces. Tiene ventajas e inconvenientes pero, ahora mismo, todos tenemos derecho a sentir un poquito de envidia por la neozelandesa Lorde y por la brillante pureza con la que siente y comparte sus vivencias.

Si eres rápido, puedes hacerte con una entrada para verla en el Sant Jordi Club de Barcelona el 9 de octubre.

Lorde