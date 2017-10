La música clásica aterriza en el Café Comercial durante seis meses

La música clásica no sólo no está muerta ni es de viejos, sino que bebe ginebra premium. Al menos lo hará los próximos meses en el reabierto y reformado Café Comercial, que será el espacio que albergue entre el 9 de octubre y el 14 de mayo ocho citas-concierto promovidas por la marca The London nº 1 y programados por La Fonoteca, quienes hasta ahora se habían dedicado a reposicionar la música alternativa y que, con The London Music N1ghts, llevarán los nuevos nombres que cotizan al alza en música clásica española a uno de los garitos más icónicos del centro madrileño.

Recogiendo las mieles de un proyecto que ya pasó por ciudades como Nueva York, Berlín, París, Londres y Viena, ahora lo hace en Madrid, aterrizando ocho propuestas de música clásica española pero de gran prestigio, que ya se dejaron ver por algunos de los escenarios más reputados del circuito mundial de música clásica.

De ahí que vayamos a poder ver al Cuarteto Quiroga, uno de los máximos exponentes de la música de cámara en nuestro país; la violinista balear Lina Tur Bonet acompañada del violinista italiano Enrico Onofri; la jam barroca que llevarán a cabo Forma Antiqva; la misa de música antigua en la que el violonchelista Josetxu Obregón y el guitarrista Enrike Solinís explorarán las cavilaciones de los sonidos barrocos; la rehabilitación de la canción barroca que protagonizará Raquel Andueza y su grupo La Galanía; la rehabilitación por la vía de la música de metales (que no heavy metal) que impondrán Spanish Brass; la icónica pianista Judith Jáuregui y su aterrizaje de piezas de Chopin y Haydn; o el versátil combo Neopercusión, que acercarán el tribalismo a las sonoridades clásicas, y viceversa.

Para comprar las entradas, haced click aquí.

The London Music N1ghts