Aunque reciba mayor visibilidad por sus labores como líder de Trajano, uno de los proyectos más singulares de post-punk estatal, Lois Brea sigue articulando un discurso propio, en compañía de nadie, bajo su propio nombre, en el que es su proyecto en solitario.

Hace algo más de un año, cuando vio la luz Alex, su single de dos canciones, el músico gallego defendía en la entrevista que le hicimos la etiqueta que él mismo se impuso, la de “slacker jazz”. Pero parece que su propuesta, por muy ambigua e indefinible que resulte, mira hacia otras direcciones y horizontes.

Así lo demuestra al menos en Go and Get Her, un nuevo single que formará parte de un EP de cinco canciones que verá la luz a través de Ground Control y que ha sido grabado en Londres junto a James Hoare, cantante y guitarrista en dos de los proyectos más conocidos del circuito dream-garagero de autor, Veronica Falls y Ultimate Painting.

Esta alianza ha conseguido redimensionar el alcance del sonido de un Lois que, manteniendo las marcas de ese “slacker jazz” que lo acercaba a otros registros y armonías mucho más abiertas a las que nos tiene acostumbrado el circuito alternativo estatal, ahora también mira de frente a los crooners domésticos, en un ejercicio que se debate entre el culto a los cantantes melódicos clásicos y la resignificación de los tics de un cantautor del futuro.

