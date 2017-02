Lois es una especie de rara avis en el espectro del indie nacional; busca estímulos fuera de las corrientes más clonadas y de moda en nuestro país, se toma su carrera sin las prisas que a veces parecen asfixiar a los nuevos proyectos y sobre todo ataca las canciones desde lo personal, utilizando como herramienta la vía del más absoluto DIY.

Acaba de publicar un “single conceptual” en el que sus dos canciones tienen como nexo de unión el nombre de sus protagonistas – Alex – y en el que expresa los sentimientos hacia dos personas muy importantes en su vida. En una interesante y elocuente charla, hablamos con el también vocalista de Trajano! sobre estas canciones, su forma de ver la música, su carrera y el presente y futuro de sus proyectos a tan solo unos días de presentarlas en Madrid (el miércoles 1 de marzo en Siroco), Barcelona (el viernes 3 en Almo2Bar) y Tarragona (el sábado 4 en la Sala Zero).

Notodo: Acabas de sacar un single, el formato al que llevas abonado desde que empezaste en solitario hace un par de años. ¿Por qué esta forma de ir tan poco a poco?

Lois: Bueno, la verdad es que creo que corresponde a una manera un poco distinta de hacer las cosas. Creo que está más vinculado a cómo se tiende a publicar en otros géneros y también me resulta muy interesante, porque me permite trabajar pequeñas obras, como con cosas muy relacionadas, y saltar a la siguiente. De momento es el formato que nos interesa. En el momento que aparezca alguna discográfica que nos guste, o con un plan de hacer algo más largo, nos lo plantearemos, pero de momento el formato de single nos funciona muy bien.

NTD: Es verdad que al final vas sumando repertorio y cuando tocas en directo el hecho de no tener un largo tiene poca importancia. Pero sí que es cierto que el formato más comercial para reclamar atención es un largo.

Lois: Yo creo que tiene que ver con que hay una tradición en nuestro país de hacer las cosas de esa manera. Y nosotros tampoco somos un grupo que a los grandes medios españoles les interese muchísimo, por lo tanto tampoco nos preocupa que nos deje de lado el no publicar una obra más larga.

Para diferenciarte de la música comercial hay que trasmitir más

NTD: El single aparece como una especie de exorcismo emocional, la representación de la relación con dos personas diferentes: una exnovia y un amigo ¿Tenías pensado sacar canciones y elegiste el tema, o fue al contrario, consideraste necesario expresar estas emociones de alguna manera?

Lois: La verdad es que estas canciones llevaban un tiempo compuestas y para empezar me encajaban mucho la una con la otra a nivel musical. Luego me di cuenta de que había un nexo de unión bastante claro y bueno, aparte están dedicadas a dos personas que quiero mucho y se llaman igual, así que era como lo más evidente.

NTD: Con canciones tan personales, ¿no tienes miedo a exponerte mucho?

Lois: Creo que a la hora de intentar diferenciarte de la música más comercial es importante intentar trasmitir más. Y para mí, publicar algo muy personal, aunque publicar música siempre es un ejercicio personal, son las cosas como a mí gustan; y si funciona y conecta con la gente pues mucho mejor. Creo que el hecho de que traten temas personales y de personas reales, al fin y al cabo es una manera de que la gente se pueda sentir más reflejada y que conecte de manera más directa.

NTD: Has grabado todos los instrumentos, pero sigues teniendo una banda para directo. ¿Por qué no te has apoyado en ella a la hora de grabar los temas?

Lois: A mí la verdad es que me gusta mucho grabar, es una cosa que siempre me ha gustado mucho, y ya que tengo la suerte de poder tocar todos los instrumentos, eso me permite grabar con otros tiempos, probar cosas, poder plasmar lo que tengo exactamente en la cabeza y de ahí también es la razón por la que aprendí a tocar todos esos instrumentos.

Tratar temas personales hace que la gente conecte antes con las canciones

NTD: Sigues perfilando un estilo personal y muy ecléctico, en el que se pueden ver pinceladas de diferentes cosas como dream pop, garage lo-fi, blues, jazz… ¿Cómo ves tú eso que has bautizado como slacker jazz?

Lois: En realidad, cuando creé el proyecto de Lois estaba muy influenciado por artistas sobre todo canadienses como Homeshake, Mac DeMarco, Sean Nicholas Savage y este tipo de gente. Siempre me ha gustado mucho que el tipo de armonías que usan es mucho más típico del jazz que de la música pop, entonces decidí tirar por ahí. Lo de slacker jazz es un poco coña, como “jazz hecho por vagos”, porque no tiene la técnica y la locura que tiene el jazz, pero sí que utiliza algunos de sus elementos; por lo cual me parecía una definición que encajaba: más que de estilo, de intención.

NTD: En este single, en cuanto a estilo me ha sorprendido sobre todo Rouge. Creo que utilizas la voz de una manera diferente a como te había escuchado antes, mucho más relajada en intensidad e incluso hay un falsete muy relevante en el tema. ¿Es fruto de la experimentación o es un nuevo camino que abres?

Lois: Supongo que me permito hacer incursiones en cosas que normalmente no haría y creo que lo de probar cosas distintas con la voz es un poco para mí la clave. Creo que, sobre todos los instrumentos, antes soy cantante, por lo cual es normal que también recaiga ahí el peso creativo en los cambios.

NTD: También hay un saxo muy 80s, que tengo entendido que también has tocado tú. ¿Desde cuándo tocas el saxo?

Lois: Es el primer instrumento que aprendí a tocar con seis o siete años. También me viene de ahí todo lo del jazz. Empecé en la música por mi tío (que es el que hizo la grabación porque yo no tengo soprano), que es el que desde pequeño me empezó a poner a todos los grandes. Mi tío es panadero y cuando iba a hacer el reparto me llevaba en la furgoneta y me iba poniendo desde Chick Corea, Coltrane, latin jazz y supongo que algo se quedó.

NTD: Llevas el DIY hasta las últimas consecuencias. Lo tocas todo, lo grabas, lo produces y hasta creas las portadas. Parece que este single en físico tendrá un formato especial. ¿Cuéntanos cómo es?

Lois: Es un pequeño librito que contiene las partituras de todos los instrumentos que suenan y las letras, además de unos pequeños textos de dedicatoria a cada una de las personas protagonistas de las canciones.

El slacker jazz es como “jazz hecho por vagos”

NTD: También uno de los hechos relevantes de este single es que es uno de los primeros trabajos que salen de tu propio estudio, Gamma Studios, que compartes con Diego de The Parrots y Fran de Los Nastys. ¿Cómo surge la idea de tener tu propio estudio?

Lois: Diego, Fran y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y siempre hemos hablado un poco de que a los tres nos encanta grabar y siempre hemos grabado nuestras propias cosas. Pero bueno, era un tema que estaba parado hace muchos años y fue a raíz de Diego que nos salió una oportunidad, porque encontró un sitio que podíamos permitirnos, que estaba genial y que había que hacer muy pocas cosas, y decidimos arriesgarnos.

NTD: ¿Lo tenéis para uso propio y poder experimentar con mayor libertad o pensáis usarlo para grabar a otras bandas?

Lois: Ya estamos grabando a otras bandas. Para nosotros es trabajo, pero además es un trabajo que a la vez nos permite divertirnos y hacer nuestras propias historias.

NTD: ¿Te interesa ejercer la figura de productor?

Lois: Sí, la verdad es que ya lo he hecho en un par de ocasiones. Uno de los singles de Mahalo! está producido y mezclado por mí y bueno, tenemos bastantes grabaciones por delante. Me parece más interesante, sobre todo porque mi idea de trabajar como productor es un poco la americana: meterme mucho en la grabación, grabar instrumentos, ayudar a los artistas en diferentes detalles.

Lo que hacemos tiene más aceptación fuera porque la gente tiene más cantidad de inputs

NTD: En breve vuelves al SXSW. ¿Cómo fue tu experiencia el año pasado y qué esperas de tu vuelta este año?

Lois: La verdad es que el año pasado fue el gran shock de meterse en un mundo nuevo, porque cuando estás allí te das cuenta de lo inmenso que es Austin a pesar de no ser de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Hay cientos de conciertos al mismo tiempo, hay un ambiente artístico brutal en el que no paras de conocer a gente que hace cosas, gente que toca, gente que pinta… Es como una semana de concentración total, además de rodearte de gente parecida a ti, que es algo muy interesante. Este año todavía no sé si se materializará el hecho de que vayamos o no, aunque estemos seleccionados. Porque el SXSW tiene sus características y al fin y al cabo es mucho dinero, con lo cual estamos planteándonos si nos interesa más invertir el dinero en otras cosas.

NTD: ¿Es fuera, dónde con las pocas canciones que tienes publicadas ya has recibido muy buenas críticas, dónde tiene Lois su sitio?

Lois: Creo que el género que practico con Lois quizá fuera tiene más aceptación porque la gente tiene más cantidad de inputs. Aquí en España este tipo de grupos no han triunfado al nivel que triunfan en Londres o en Estados Unidos, creo que por una cuestión de tradición. Pero bueno, también por otro lado creo que es una cosa muy positiva, porque la verdad es que cada vez que vamos a tocar a cualquier lado la gente lo recibe muy bien y les sorprende mucho.

Mi tío es panadero y cuando me llevaba en la furgo me ponía Chick Corea o Coltrane

NTD: Quizá algunos promotores sean muy conservadores siempre llevando a lo que ya saben que funciona o cosas que suenan igual ¿Crees que tu estilo más abierto y en principio fuera de la corriente de indie que se clona ahora mismo te penaliza en este sentido?

Lois: Por supuesto, pero igual que te puede penalizar no hacer música que suene en LOS40. Quiero decir, cuando tienes una idea artística en la que quieres hacer algo muy personal y concreto te expones a eso, pero también esa es la gracia.

NTD: El año pasado ya metiste cabeza en algunos festivales y eventos importantes, ¿cómo ves esta temporada 2017?

Lois: Supongo que haremos más festivales todavía y sobre todo vamos a empezar a girar ya. Hacer gira española, que teníamos muchas ganas, con algunas incursiones en Europa, pero sobre todo girar en España para hacer base de fans.

En España este tipo de grupos no han triunfado por una cuestión de tradición

NTD: Lo mismo que estamos esperando un largo de Lois, también estamos expectantes de ver que publica Trajano! El año pasado sacasteis un EP en digital, he leído que estáis grabando, pero también parece que lo tomáis con mucha calma. ¿Cuándo tendremos nuevas noticias vuestras?

Lois: El disco de Trajano! está yendo con calma pero porque estamos pensando que es nuestro segundo largo y no queremos hacer lo mismo que en los anteriores trabajos. Estamos como atando y desatando todo el rato, pero tendréis noticias pronto, espero.

Lois