Lo que La Oreja de Van Gogh me contaron mientras me quedaba dormido

Sé que aún los recuerdas: los conocisteis al tiempo -hace ahora casi dos décadas-, tú y el mar y el cielo que tocarían ni bien pusieran un pie en el circuito, con la publicación de Dile al sol en 1998. La culpa, no siempre es así, fue de las canciones: cada uno de sus al menos tres primeros discos parece un grandes éxitos en sí mismo.

La Oreja de Van Gogh es, posiblemente junto a Estopa y Dani Martín, uno de los pocos proyectos surgidos en los últimos 20 años que mayor cantidad de canciones han conseguido colar ya no en las listas de éxitos (eso no es tan importante), sino en el imaginario colectivo de varias generaciones: esas que se cantan en karaokes, bodas y fiestas patronales, pero que seguirán sonando en Cadena Dial y Cadena 100. Pero a veces ni el más icónico, popular y colectivista de los repertorios es suficiente cuando das un directo de más de dos horas con una carencia que un grupo de su categoría y trayectoria no se puede permitir: el ritmo.

Los donostiarras han superado momentos especialmente decisivos en su carrera, sobre todo el de la salida de Amaia Montero; e incluso en los conciertos no se tiene más esa sensación de “pulso” entre el cancionero de la ‘fase Amaia’ y la ‘fase Leire’, demostrando equilibrio y cohesión.

Pero anoche, en su concierto en el Wizink Center madrileño, dentro de la gira de El planeta imaginario (con la que llevan más un año de carretera) han demostrado que siguen pecando de una languidez extrema, de una corrección excesiva, de unas frecuencias indescriptiblemente bajas que bajan el empalme al espectador y de una frialdad emocional que apenas consiguen romper cuando Leire Martínez se impone por delante de la banda, como si La Oreja de Van Gogh hubieran claudicado en escena en favor de su frontwoman, como si fuera un concierto de Malú y no de una de las bandas que mayor cohesión de repertorio ha demostrado en el pop español reciente.

Esa fama de fríos, de grupo distante, de jugar por el aprobado, es la que quedó demostrada anoche. Un concierto de más de dos horas y más de dos decenas de canciones en el que abogaron por la corrección y el equilibrio de un repertorio que entrelazó las dos etapas de la banda, primando especialmente la de sus últimas producciones, con la que precisamente consiguieron los puntos más altos del concierto.

Lo momentos más emocionantes, además de cada vez que Leire imponía una gama de registros impresionante (acallando las críticas y las dudas tras su actuación en una de las galas de Operación Triunfo), los encontramos en los que más olían a madera: tanto en el bloque acústico en el que interpretaron María (con arreglos de ukelele en directo), Deseos de cosas imposibles y una espectacular No vales más que yo con discurso previo de Leire acerca de la necesidad de acabar con la lacra de la violencia machista; como en el primer bis que regalaron a piano y voz Xabi y Leire con una emotiva Jueves en la que la vocalista demostró una sensibilidad y una categoría interpretativa impresionante; esa Tan guapa a dos voces, con protagonismo de Xabi San Martín a la voz.

Sin embargo, el ritmo general del concierto vadeaba entre la pesadumbre y la irregularidad, apenas salvado por algún clásico pasado (París, Rosas, La Playa, Cuídate, 20 de enero o la final Puedes contar conmigo) o reciente (Verano, El último vals, La niña que llora en tus fiestas, Diciembre…) para imponer un coro colectivo, casi como tirando una cuerda para salvar de la siesta en el suelo a aquellos que comenzábamos a cabecear, sea por culpa de la acumulación de turrón de yema de huevo de los días pasados o de los momentos de excesiva chapa con los que LODVG nos estaban sacudiendo. Incluso algunos arreglos (ese aire heavy pop de Muñeca de trapo o La niña que llora en tus fiestas, esa introducción deslavazada de Rosas o esos gazapos de afinación en la base rítmica en Inmortal) dejaban mucho que desear.

Si La Oreja de Van Gogh quiere dejar de ser solamente un repertorio histórico con patas tendrá que replantearse ciertas cosas a la hora de dotar de mayor ritmo y cohesión a sus conciertos. Ya habéis escrito algunas de las canciones más bonitas del mundo: ahora toca capturar vuestra historia en tan solo un segundo. Si no, este loco de a poco se olvidará.

