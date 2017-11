Cómo reconstruir la identidad de la comunidad negra viendo películas

Ni una rara avis ni una comunidad que no esté integrada en el día a día de la vida española. Hablamos de la comunidad africana (o afrodescendiente o negra) en el contexto del estado español: no sólo una comunidad a la que se identifica con ciertos barrios céntricos y/o populares de las urbes de las principales ciudades, sino comunidades de trabajadores que en muchos casos llevan décadas y varias generaciones siendo españoles, estando completamente integrados en el devenir estatal. Pero, ¿es siempre así?

El ciclo ¡Lo afro está en el Centro! que proponen desde la programación Cine los domingos del mostoleño CA2M pretende generar un espacio de encuentro y reflexión para esta comunidad: desde las ausencias y las resistencias, el centro de la localidad del sur madrileño pretende generar alternativas al terrible relato que se ha hecho de la comunidad negra en el cine. Para ello, desde el pasado domingo 29 de octubre y hasta el domingo 3 de diciembre se irán proyectando películas que abran debates sobre ‘lo afro’ y la construcción de identidad de dicha comunidad que se han ido generando a través de las películas.

Allí podremos disfrutar de jornadas capitaneadas por la periodista Lucía Mbomio (actualmente en RTVE) en la que, apoyada en los propios documentales que ha realizado, nos hablará del imaginario que más le ha influido a la vez que enseñará cómo contar historias; una sesión con los raperos Ken Province y El Chojín tras la proyección de la película de ciencia-ficción afrofuturista d elos años ’70 Space is the Place; la jornada sobre disidencias sexuales que, tras visionar la película indie protagonizada por un personaje de una mujer lesbiana The Watermelon Woman, abrirá una mesa de debate sobre la falta de referentes LGTBIQ en la comunidad afro; la sesión doble sobre la Descolonización de la mirada, con dos películas contemporáneas; o el documental La puerta de no retorno, del afrodescendiente Santiago Zannou, en el que narra el regreso de su padre a su Banín natal.

A veces, verlo todo negro es verlo de todos los colores.

