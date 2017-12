La violencia machista es un problema grave. No es un caso aislado; es un verdadero problema. En España, el número de víctimas mortales asciende a casi 900 en los últimos 13 años, y más de 53.000 sufren maltrato. Se dice pronto. Este año, 45 mujeres ya han muerto. Así que podemos afirmar que se trata de un problema tan grave como la corrupción o el conflicto catalán –qué digo, muchísimo más grave-, y esa ha sido la razón por la que un elenco de pesos tan pesados como Maribel Verdú, Sergio Peris-Mencheta, María Barranco, Eduardo Noriega y Asier Etxeandía se han comprometido capitalizando su sueldo para participar en Llueven vacas, la primera película dirigida por el también actor Fran Arráez. Aquí se habla de violencia machista pero con una propuesta nada convencional.

En seis partes se divide la historia de Margarita y Fernando, y seis son las parejas que les dan voz y rostro. Un único espacio, un único vestuario y un único conflicto: él manda y ella obedece. Lo mejor de estos 75 minutos de horror y teatralidad es la metáfora elegida para contar que Fernando construye una realidad surrealista que Margarita acaba creyendo. “Eres tonta”, “Soy tonta”, “Todo lo que nos pasa es por tu culpa”, “Sí, todo es culpa mía”, “Están lloviendo vacas, ¿es que no lo ves?”, “Es verdad, llueven vacas”. Y así, entre una pieza y otra, se entrelazan los juegos de palabras que hunden a Margarita en el infierno y que unen todas las historias. Eso también es lo mejor. Las palabras que funden las historias, y que hacen que la primera desemboque en la sexta, como el pasado desemboca en el hoy.

“La cinta desconcierta y distancia al espectador de algo tan importante como el propio tema que trata; algo que no perdona lo mucho que cuesta ver la película”

Lo peor de la película, quizá, es lo difícil que resulta verla. El texto, adaptado de la obra homónima de Carlos Be, cuenta con momentos brillantes, con sutilezas, con metáforas, con desgarros; pero el metraje completo no se mueve del mismo sitio en donde la película comienza: él es muy malo y ella sufre mucho. Es casi más un ejercicio de estilo que una historia completa, a pesar de que sí que ocurren cosas, como la degradación física y mental de Margarita o la inesperada aparición de una segunda mujer, Coral, interpretada por Carmen Mayordomo. Pero, en suma, la cinta desconcierta y distancia al espectador de algo tan importante como el propio tema que trata; algo que, como ya hemos dicho, no perdona lo mucho que cuesta ver la película.

Lo que sí es maravilloso y loable es el compromiso por parte de todo el equipo técnico y artístico, que superó las expectativas del propio director y de la propia productora, Mónica Regueiro –que se estrena en pantalla interpretando a una de las Margaritas-. Toda la producción fue propia, sin subvenciones ni televisiones; ni siquiera sin micromecenazgos. Cada uno arrimó el hombro como pudo, puso su granito de arena y se las apañó para dedicar su tiempo a la película. Una película imperfecta, pero necesaria, pero imperfecta.

Llueven vacas estuvo en el Festival de Cine de Málaga y llega a las salas el próximo 7 de diciembre.

