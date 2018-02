Este tipo que veis aquí arriba removiendo el saco de té en su taza, sin quitarse ni la chaqueta ni las gafas de sol en el interior de un bar de apariencia español es David Thayer, uno de los compositores europeos más inquietos, que formó parte de Xeno Volcano, Sue Ellen Bar y hasta de Cabaret Voltaire; pero Little Tornados es otra cosa, mucho más grande, mucho más imparable.

Y es que la nómina que acompaña a Thayer en esta suerte de viaje apocalíptico a las fronteras del country de autor y la música psicodélica incluye a popes de la talla de Lætitia Sadier (de Stereolab, pero también con una reconocida carrera en solitario) y músicos de bandas como Tortoise, Caroline Says o Holden. De ahí que su sonido orbite espacios desconocidos, tan cerca de la chansón moderna como de la música alternativa más intimista y psicotrópica.

Así parece que volverá a ser en Apocalypse!, segundo álbum del proyecto, que llega cuatro años después de We Are Divine, el debut que puso en el mapa a Little Tornados. A modo de adelanto, estrenamos en exclusiva el videoclip de Chérie la Mouche, que formará parte de este nuevo ejercicio publicado por el sello Río Bogotá.

Little Tornados