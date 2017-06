Según marca ese tirano represor que es la moda, todas deberíamos tener en el armario un Little black dress, tan versátil, tan imprescindible, taaaan eternamente apropiado que según la revista Vogue encarna valores como independencia, resistencia, glamour o respeto. De la pionera Coco Chanel al diseñador de Givenchy Riccardo Tisci, todos y cada uno de los diseñadores han reinterpretado y creado su propio LBD. En palabras de André Leon Talley, comisario y organizador de una muestra dedicada al minúsculo vestido en 2012 en el SCAD Museum of Art, el Little Black Dress “es el cénit de la elegancia en el armario de cualquier mujer. Para mí, diseñar un Little Black Dress es tratar de expresar en un simple y banal objeto la gran complejidad de las mujeres, de la estética y del presente”.

¿Ya os pica todo el cuerpo? No pasa nada, porque todas esta sarta de sandeces tiene ahora una némesis: la exposición Little black dress, dentro de esta edición de PHotoEspaña, planta cara hasta el 17 de septiembre y desde el Museo del Traje a la influencia y la presión que ejercen los cánones de belleza en la construcción del cuerpo femenino mediante una instalación gigante que muestra la diversidad de los cuerpos en contraposición al modelo limitante y opresor que cada día nos regalan los medios y el mundo de la moda.

Así, Yolanda Domínguez retrata en esta muestra a mujeres de toda índole: altas y bajas, delgadas y obesas, rubias y morenas, negras y blancas, adolescentes y maduras, que se calzan el mismo pequeño vestido negro de la talla 38 para lucirlo sin rubor alguno, orgullosas de sus cuerpos. Los complejos, la aceptación, la culpa y la crítica a lo socialmente establecido son los temas que se prestan a la reflexión en esta oda a la diversidad de los cuerpos que tiene lugar en la recreación de un probador de tienda de ropa, en el que hay percheros, cortinas y espejos, además de fotografías de partes de cuerpos de mujeres, para después llegar a la sala principal, donde se encuentran las treinta fotografías en las que el trocito de tela negro encumbrado por Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes se convierte en un símbolo de lucha. De una lucha contra la opresión sexual en el mundo occidental que priva a la mujer de su dignidad como ser humano inteligente y le otorga un puesto honorífico pomo portadora de un cuerpo vacío.

“La violencia se ejerce de muchas maneras y en muchos casos no se presenta como un insulto, sino como un cumplido”

Y no es una cuestión baladí. La explotación comercial y capitalista de la mujer que se promueve naturalmente en los medios de comunicación, influye seriamente en la percepción que las niñas y adolescentes adquieren de sí mismas y este régimen de belleza estándar se vincula con el desarrollo de trastornos como la anorexia, la bulimia y la depresión. Y es que la cosificación de la mujer no solo es degradante en términos morales, sino que puede tener una plasmación material y dramática.

Allí donde hay deshumanización de las mujeres hay también una mayor probabilidad de agredirlas sexualmente o someterlas a tratos vejatorios. La violencia se ejerce de muchas maneras y en muchos casos no se presenta como un insulto, sino como un cumplido. También presiona a las mujeres para maquillarse porque sus rasgos al natural son bastos; para adelgazar, pues los kilos de más son humillantes; para depilarse, pues su vello corporal es de mal gusto y antihigiénico y por supuesto para ponerse guapa, pues su calidad humana se mide por su capacidad de seducción.

“Una patada en el culo a la mercantilización de una supuesta belleza y a la banalidad de esa moda publicitaria que acaba creando un consenso manufacturado o creando esclavos disfrazados de consumidores que asumen sin la más mínima crítica los roles que se nos han asignado”

Domínguez no arremete contra el vestido en sí, que a priori es inocuo y muchas contamos con uno ¿Por qué no? Sino que pretende ser una patada en el culo a la mercantilización de una supuesta belleza y a la banalidad de esa moda publicitaria que acaba creando un consenso manufacturado -en palabras de Chomsky– o creando esclavos disfrazados de consumidores que asumen sin la más mínima crítica los roles que se nos han asignado. Por medio de la ironía y la descontextualización y con el fin de despertar la conciencia social y empoderar a las personas a través de acciones performativas y relacionales, la artista siempre desarrolla proyectos sobre temas relacionados con el género y el consumo.

Prueba de ello es que la muestra se completa con dos proyecciones de la artista: Poses, una crítica a la representación de la mujer en el mundo de la moda; y Niños vs Moda, en la que niños de ocho años opinan ante una serie de imágenes publicitarias, concluyendo que las mujeres parecen muertas, borrachas o asustadas –como en la reciente y polémica campaña de Kling– y los hombres superhéroes, jefes y empresarios. Todo un reflejo de la sociedad patriarcal que consumimos y que nos consume.

Little Black Dress