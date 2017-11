Entre todas las maravillas que podemos encontrar en el mundo virtual las relacionadas con los animales puede que sean de las más adorables y aquellas que mejor animan nuestros lunes por la mañana. Perretes esponjosos, hamsters cogiendo pipas con sus pequeñas patitas, conejos dándose besitos y, por supuesto… ¡Gatos!

No te fíes de las personas a las que no les gusten los animales, y menos de las que no les gustan los gatos, y todavía menos de los que te ponen mala cara cuando les envías una foto o meme gatuno para dar los buenos días. Hoy os quiero presentar a Lil Bub, la gata que lleva años repartiendo ternura infinita con su presencia en este mundo.

Cats, cats everywhere

Que los gatos causan furor en las redes es un hecho que no se le escapa a nadie. Son multitud los bebés no humanos que se cuelan en las pantallas de nuestros dispositivos a través de videos, fotos o gifs haciendo que les pongamos ojitos y se nos escapen suspiros de cuquicidad. Este fenómeno es tan potente que algunos de estos gatos han conseguido más fama de la que tendremos tú y yo, querido lector, juntos.

Algunos de ellos son el aparentemente malhumorado Grumpy Cat; Henri, el gato existencialista; Maru, el rey de las cajas; Honey Bee… Y, por supuesto Lil Bub, la gata que desde hace seis años está prácticamente eclipsando a todos los demás. Con sus más de tres millones de seguidores en Facebook y treinta y siete millones de visitas a sus vídeos de YouTube podríamos decir que Lil Bub es una de las mayores celebrities de internet… ¡Y qué celebrity!

Marcando la diferencia

Lil Bub fue diferente a todos sus hermanos: mientras ellos nacieron sanos y sin nada que aparentemente les alejara de la normalidad, Bub nació con varias anomalías genéticas que le marcarían de por vida. Su apariencia de cachorrito perpetua se debe a una patología llamada enanismo felino y, además, padece osteopetrosis, una anomalía mandibular, polidactilia, sus patas son demasiado cortas… Pero esto no ha sido un obstáculo para ella. Es cierto que sus primeros meses de vida fueron duros y tuvo dificultades para conseguir una familia, pero cuando Mike Bridavsky le adoptó comenzó una nueva etapa llena de amor y felicidad. Bridavsky supo ver más allá de las facturas médicas y dio a Lil Bub todo lo necesario para que desarrollara una vida plena y, de rebote, bastante especial.

“En la actualidad Bub es totalmente una estrella: ha salido en numerosos medios, llegando a ser entrevistada por David Yow, y hasta cuenta con su propia película, una serie y un libro”

La fama de Bub llegó repentinamente con el primer vídeo que su dueño subió de ella a la red, con tan sólo unos minutos consiguió ganarse el corazón de millones de personas que con el tiempo se convertirían en una sólida base de fans. En la actualidad Bub es totalmente una estrella: ha salido en numerosos medios, llegando a ser entrevistada por David Yow, y hasta cuenta con su propia película (Lil Bub & Friendz, en la que también salen Grumpy Cat, Nyan Cat y Keyboard Cat), una serie y un libro.

Pequeña gata con un gran corazón

Sí, toda esta historia es muy bonita, pero… ¿Qué hace el dueño con los ingresos que genera Bub? Bub se ha convertido en todo un ejemplo de lucha para los demás animales con condiciones especiales del resto del mundo y está usando su fama con un buen propósito: intentar ayudar a los animales en las situaciones más desfavorecidas y animar a la adopción de éstos.

Junto con ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ha creado un fondo que desde 2014 lleva recaudados más de trescientos mil dólares destinados a la ayuda de sus compañeros con menos suerte. Además, gran parte de los beneficios de su merchandaising también se donan a grupos de rescate de animales. Go Lil Bub!

Lil Bub