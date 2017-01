¿Hay algo más sexy que una ladrona de guante blanco? Sí. Tres. Alex, Carol y Sam, el trío de ladronas más explosivo del mundo, vuelven a la carga más cambiadas y a la vez más unidas que nunca. Vivès, Ruppert y Mulot firman una nueva entrega de esta saga de ladronas buenorras y maravillosamente habilidosas cargada de robos, explosiones, arte, sexo, relaciones personales únicas, mafia italiana y acción electrizante.

Si en La gran odalisca eramos testigos de como las tres nuevas aspirantes a hacerse con el trono de Arsenio Lupin se las veían negras para hacerse con el cuadro de Jean Auguste Dominique Ingres, en Olympia estas tres ejemplares perfectos del cromosoma femenino no solo tendrán que planear un nuevo robo, algo ya de por sí rocambolesco y peligroso, sino que además deberán hacer frente a muchas más complicaciones en forma de un embarazo que roza el parto, una conducta autodestructiva en forma de malas decisiones, discotecas, coca, alcohol caro y el tener a la mafia italiana como jefe y a su sicario personal como compañero de viaje. Pues eso, nada.

Pero la Olympia no es un simple cómic de acción. Un toma y daca constante pero sin sentido. No, en la obra de Vivès, Ruppert y Mulot hay mucho más. Y ese mucho más es la perfecta construcción de unos personajes que aún viviendo en un mundo un tanto exagerado donde todo es posible, son creíbles. Entre escapar de un mafioso y planear robos Alex, Carol y Sam sienten y padecen como cualquier ser humano de carne y huso. Es por eso que aunque nos sea complicado –por no decir imposible– identificarnos con ellas en su faceta de ladronas todoterreno, sí que podemos hacer nuestros sus sentimientos más “humanos”. Entiendes los motivos que tiene Carole para dejarlo y para centrarse en otros proyectos y otros deseos después del caso Gran Odalisca, has actuado de la misma forma errática que actúa Alex en el momento de enfrentarte a la pérdida de un ser querido y qué decir de Sam, todos hemos tenido que ser el fuerte y el que coge las riendas en un momento de crisis.

La elegancia, el glamour y el sex appeal que emanan los robos de obras de arte, un humor que roza lo marciano encarnado por una inconmensurable Alex y unos personajes con capas y profundidad. Estas son las claves que hacen de Olympia una auténtica joya digna de ser expuesta en cualquiera de los grandes museos de mundo. Vivès, Ruppert y Mulot son el equivalente comiquero de Alex, Carole y Sam. Tres genios que con poco saben decir mucho y que ensalzan la figura femenina mejor que cualquier autora pseudofeminista. Spring Break a la francesa.

Olympia