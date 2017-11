Reconozcámoslo: lo geek lleva tiempo poniéndose de moda. Cada vez son más las personas que hablan de superhéroes, fantasía épica o cómic independiente. O que preparan elaboradísimos disfraces para parecerse a los personajes de sus videojuegos, series o películas favoritas. Las posibilidades afloran con cada nueva serie o cómic de culto, y Madrid llevaba tiempo mereciéndose un evento de categoría que las aglutinara. Pasaban los años y el humilde Expocómic que tenía lugar cada otoño en el Pabellón La Pipa de la Casa de Campo se iba quedando más y más pequeño. Pero este año, los días 10, 11 y 12 de noviembre, el pabellón 5 de IFEMA acogerá el el Heroes Comic Con Madrid. Un inmenso evento que acercará a los profesionales de casi todas las ramas del entretenimiento y los aficionados de todos los niveles.

El cómic: el gran protagonista

El nombre lo dice todo. Aunque sea gracias al cine, el cómic está viviendo una nueva época dorada. Y la Heroes Comic Con de Madrid contará con un panel de invitados de excepción para celebrar este hecho. El absoluto protagonista, el que colapsará la sala de conferencias el sábado 11 a LAS 18:00 será Frank Miller: prodigioso y mítico guionista, de cuya pluma héroes como Batman, Elektra, Spiderman o Daredevil han vivido algunas de sus mejores páginas.

Con Miller estarán Bill Sienkiewicz, artista colaborador de Miller en algunos de sus proyectos más inolvidables, como Elektra: Asesina; y Brian Azzarello, guionista creador de 100 Balas y responsable de algunas de las mejores etapas de Hellblazer y Wonder Woman. Azzarello ha retomado, junto con Frank Miller, la rompedora visión que éste creara para Batman: El Caballero Oscuro III: La Raza Superior. Sienkiewicz protagonizará una sesión de dibujo en directo el sábado a las 16:00.

El que colapsará la sala de conferencias el sábado 11 a LAS 18:00 será Frank Miller

Pero el atracón de autores no acaba ahí. El mismo sábado a las 11 de la mañana Chelsea Cain y Kate Niemczyk, responsables del relanzamiento de Mockingbird, un personaje secundario del universo Vengadores que en ocho números (los que Marvel ha permitido antes de cancelarlo) se ha convertido en una de las propuestas más refrescantes y divertidas de dicho universo. Juntas hablarán sobre feminismo en el mundo del cómic en una mesa redonda moderada por Laura Barrachina. Imprescindible.

Los talleres especializados en el mundo del cómic también serán constantes durante los tres días de la Héroes Comic Con Madrid: desde explorar los puntos necesarios para convertir a un personaje en un superhéroe (a las 14:00 el viernes) hasta un taller de guión de cómic en el que se utilizará un relato de Edgar Allan Poe como base para la creación de un tebeo (domingo a las 12:00). Otra mesa redonda con Bruce Timm, Art Adams y Joyce Chin reflexionará sobre arte y narrativa en el cómic (sábado a las 17:00).

Las series: la nueva moda

Todo el mundo ve series. No hay cena en la que no se comente la última temporada de Juego de Tronos y el anuncio de Jodie Whittaker encarnaría a The Doctor sobrepasó todas las esferas de debate geek especializado. El universo televisivo de DC (The Flash, Arrow, Supergirl, Gotham y DC’s Legends Of Tomorrow) funciona mejor que el cinematográfico (con la honrosa excepción de Wonder Woman).

Así que no hay evento geek que se precie sin una presencia mayoritaria de paneles relacionados con series. A pocos días del evento, Heroes Comic Con Madrid ha roto la baraja en este aspecto: Lena Headey (que, además de Cersei Lannister, también fue Sarah Connor) y Jenna Coleman (que interpretó a la acompañante de The Doctor durante dos temporadas y media de Doctor Who) harán que el mediodía del sábado 11 el pabellón 5 del IFEMA se vaya a convertir en una auténtica locura de fans ansiosos por fotos y preguntas.

La cosa no acaba ahí: el sábado a las 15:30 los creadores del primer podcast en español sobre Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos hablarán sobre el cercano final de la omnipresente serie de la HBO. La comunidad online BirraSeries también reflexionará sobre las nuevas series de superhéroes el viernes a las 16:00 y los creadores del podcast Frikimalismo FM desplegarán su sentido del humor el sábado a las 12:00.

Juegos, cosplay y, por supuesto, Star Wars

En pleno renacimiento del universo Star Wars, los héroes y villanos de una galaxia muy lejana estarán presentes durante toda la Heroes Madrid Comic Con. Habrá una exhibición de sables de luz el sábado a las 13:30, un encuentro con el club de constructores de modelos de R2D2 y, como no podría ser de otro modo, la Legion 501, el batallón español de soldados imperiales, estará presente durante todo el fin de semana. También habrá un encuentro con Ingvild Deila, la actriz sobre la que se “reconstruyó” a la Princesa Leia que vimos en la última escena de Rogue One. Una historia de Star Wars.

Los juegos de mesa también tendrán una presencia constante durante todo el Heroes Comic Con Madrid. Se podrán probar partidas de Sangre y Acero y The Walking Dead. También algunas conferencias explorarán el proceso de diseño de niveles en videojuegos (sábado a las 13:30), así como la íntima relación entre los juegos de guerra y el cosplay (sábado a las 18:00).

El cosplay (el arte de disfrazarse de algún personaje de ficción) también empapará todo el Heroes Comic Con. Desde concurso hasta pasarela final, también habrá charlas y talleres con cosplayers especializados acerca de cómo fotografiarse, crear vídeos musicales, bordados y creación de actuaciones, así como presentaciones de libros especializados. Aunque no seas un profesional del disfraz, a buen seguro te quedarás con ganas de haber ido a la Heroes Comic Con Madrid caracterizado de alguno de tus personajes favoritos.

Y si después de todo esto te quedas con ganas de más, una nueva edición de Heroes Comic Con tendrá lugar en Valencia a finales de febrero.

Heroes Comic Con Madrid 2017