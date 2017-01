Estos han sido los mejores cómics, novelas gráficas y/o tebeos de 2016

Bien de cómics, novelas gráficas, tebeos y viceversa hemos leído este año. Pero de las decenas de historias gráficas publicadas este año por editoriales españolas, y lamentando mucho no poder incluir otros tantos títulos que nos parecen indispensable para entender el 2016 como uno de los grandes años para el cómic, estas son las diez que más y mejor han conseguido conquistar nuestro corazoncito comiquero.

El mundo es un vertedero inquietante y los seres que lo poblamos somos unas auténticas sabandijas, dispuestas a todo con tal de satisfacer nuestros instintos de mierda. Alberto González Vázquez lo sabe y ahora nosotros también. [LEER MÁS]

Sin ningún tipo de contexto o background nos vemos metidos de lleno en la vida del feriante y del circo. Vic es el encargado de sorprender al ansioso público con unos arriesgados y peligrosos números de escapismo: grilletes oxidados, cuerdas entrelazadas con nudos imposibles, tanques repletos de aguas heladas, candados cifrados… nada es suficiente para retener atrapado al increíble Escapo. Escapo es un objeto de culto, una obra de referencia para ver los orígenes de uno de los más grandes artistas modernos y el ejemplo claro de que con poco se puede explotar de manera sobresaliente el mundo de las viñetas. [LEER MÁS]

Hay momentos en los que uno lee Gran bola de helado y se siente identificado con los personajes de Herrero: mujeres y hombres sin facciones reconocibles, cual máscaras, interpretando un papel que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Al deshumanizar a sus personajes los hace mucho más cercanos al lector y este termina por identificarse con cada uno de ellos. Citas que van mal, discusiones absurdas entre amigos, momento incómodos a cascoporro, quedadas con colegas, horas desperdiciadas delante del ordenador y, evidentemente, visiones fantasmagóricas del más allá. La vida misma, socios. [LEER MÁS]

7. NO SON COMO NOSOTROS

¿Qué harías si tuvieses habilidades especiales? ¿Cómo te sentirías si fueses capaz de hacer cosas que la inmensa mayoría no puede? ¿Harías el bien o el mal? En el fondo ¿se merece la humanidad que te esfuerces por ellos? El nuevo cómic de Eric Stephenson y Simon Gane intenta responder a todas estas preguntas a través de un grupo de chicos que han descubierto de forma reciente que tienen poderes únicos. El dolor de ser rechazado por tu propia familia y amigos, el sentimiento de estar solo en este mundo y el rechazo por ser diferente. Una versión retorcida y bastante más violenta de los X-Men marvelitas, con la única diferencia de que aquí los mutantes no quieren salvar a los humanos, sino que quieren joderles vivos y hacerles pagar por todo el daño que han tenido que sufrir.

LAMIA

Después de Nela y de participar en antologías como Terry y Panorama, Rayco Pulido vuelve a asombrarnos con Lamia, el que sin duda alguna es el mejor cómic español de este pasado año. Relato noir en forma de puzzle, un asesino despiadado y la vida de una mujer condenada a vivir una farsa. Todo esto en el ambiente opresivo de la Barcelona de los años 40 y con el Consultorio de Elena Francis de fondo. Una maravilla en blanco y negro llena de giros y sorpresas.

INTRUSOS

Poco se puede escribir ya sobre Adrian Tomine que no se haya escrito: Pilar fundamental del cómic independiente de las últimas décadas, puente al gran público gracias a sus portadas en el New Yorker, etc. Intrusos es un nuevo ejemplo de ese tono dramático tan suyo y que tanto nos gusta. Seis relatos cortos que ejemplifican a la perfección los intereses y las manías de del autor: problemas familiares, jóvenes en busca de su camino, vidas sufridas, el volver al pasado de forma obsesiva, parejas rotas, etc.

Como siempre, Tomine consigue lo impensable: despertar interés y empatía hacia unos personajes en un espacio tan corto. Una obra de madurez en toda regla que, una vez más, se sustenta a base de amor y soledad.

4. PAPER GIRLS

Después de los éxitos cosechados con Y: el último hombre y, sobre todo, con Saga –la nueva gallina de los huevos de oro–, Brian K. Vaughan vuelve a la carga con otra serie que apunta a convertirse en otro clásico moderno: Paper Girls. Todavía algo mareados por la resaca del boom que supuso Stranger Things nos llega lo último del guionista norteamericano, una serie ambientada en los 80s que tiene como protagonistas un grupo de cuatro amigas que se dedican a repartir periódicos por su barrio. Misterios, viajes en el tiempo, seres de otras dimensiones, drama adolescente y las últimos días de inocencia. Es impresionante la capacidad que tiene Vaughan para crear obras maestras tan distintas las unas de las otras. Además, Paper Girls cuenta con los lápices de Cliff Chiang. Lo dicho, obra de culto.

Hail Satan! no es sólo la historia más larga hasta la fecha de Megg & Mogg sino que representa la forma más pura de esencia Simon Hanselmann, una obra que condensa de manera extrema lo que este autor es y representa. Una celebración de cumpleaños pisoteada y destrozada por actitudes egoístas y despreciables; relaciones tóxicas y heridas que nunca han cicatrizado; el presagio de que todo va a ir a peor y de que nunca tendremos un minuto de paz; alcohol, drogas y la certeza de que aunque nuestra vida sea una mierda y de que la compartamos con gente que no tenemos claro si queremos o despreciamos es lo que hay y tenemos que aceptarlo, porque sin todo esto no seríamos quiénes somos. [LEER MÁS]

2. PACIENCIA

Paciencia es muchas cosas, y todas sirven para convertir el último trabajo de Clowes en una de sus mejores obras: un futuro inexistente, una vida sesgada, la esperanza de recuperarlo todo, la venganza como motor, viajes en el tiempo y en el espacio, etc. Pero si hay algo que marca radicalmente esta obre por por encima de todo, eso es el amor. Un amor que no entiende de distancias, ni de olvido, ni de desgaste. Paciencia es el amor eterno sublimando. Me río del Werther de Goethe. Escupo en el ojo de Jacopo Ortis de Foscolo. ¿Paolo y Francesca? Dante, ¿pero quién coño son? Grandes nombres de la literatura, guionistas de Mujeres y hombres y viceversa, escuchadme: si queréis saber qué es una historia de amor que transgrede los conceptos preestablecidos de espacio y tiempo, si queréis saber hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para recuperar lo único que daba sentido su vida, haced de Paciencia vuestro manual. Vuestro texto sagrado. Vuestro todo. Porque ahí está cuanto necesitáis. [LEER MÁS]

BEVERLY

Nick Drnaso se planta en la cúspide del cómic actual con su obra debut: un trabajo oscuro, triste y duro pero de una belleza inquietante. Beverly se hunde en las miserias de la vida del norteamericano medio para ofrecer un retrato que se mueve entre lo incisivo y lo perturbador, con el objetivo de mostrar lo que realmente se esconde tras los sueños de infancia rotos y el desvirtuado concepto de familia feliz. Las influencias de Drnaso son claras (Tomine, Chris Ware, Todd Solondz, etc.) y sin embargo consigue ofrecer una experiencia de lectura única y totalmente nueva. Una puñalada en la barriga, un puñetazo en la cara, un golpe certero en lo más íntimo. Una obra nihilista llena de tristeza suburbana del Midwest.

Cómics 2016